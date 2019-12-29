Ошибки, которые портят как интерьер кухни, так и аппетит (Фото)

1 Кухня – это очень важная комната в любой квартире, поэтому к ее оформлению нужно подходить с особой тщательностью и вниманием. Очень важно, чтобы там царила приятная и здоровая атмосфера, которая не только бы располагала к душевным беседам, но и повышала бы аппетит. Ошибка 1: Стелить клеенку на обеденный стол Клеенка смотрится слишком дешево и неброско. Клеенка является очень практичным элементом декора, который, по мнению многих хозяек, делает кухню уютнее. В некоторых ситуациях она прикрывает несовершенства стола, а в некоторых – служит своеобразным барьером, который защищает поверхность от пыли, пятен и прочих загрязнений. Однако эксперты считают этот дизайнерский прием устаревшим и неактуальным. Пока владельцы квартиры ждут момента, когда клеенчатая скатерть испортится и ее можно будет чем-то заменить, она с каждым днем все больше пропитывается бытовой пылью и портит интерьер. А заодно и аппетит. Чтобы защитить стол и при этом украсить кухню, используйте тканевые скатерти. Они смотрятся гораздо красивее и гармоничнее, чем клеенки. Есть у них и минус – сложность в уходе. Такие скатерти нужно регулярно стирать и стараться, чтобы на них оставалось как можно меньше пятен. Считаете такой вариант непрактичным? Тогда не прикрывайте стол полностью и воспользуйтесь "услугами" индивидуальных салфеток, которые будут располагаться под посудой и столовыми приборами. Они выглядят гораздо более современно и гигиенично. К тому же, салфетки избавляют вас от необходимости постоянно стирать скатерть, что также немаловажно.

2 Ошибка 2: Поставить на кухне телевизор Телевизор отвлекает от общения с семьей. Многие хозяйки поспорили бы с этим пунктом, так как телевизор в большинстве случаев не позволяет скучать во время готовки. К тому же, им не приходится далеко отходить от плиты, пока варится суп, чтобы посмотреть очередную серию любимого сериала. Однако психологи считают, что телевизор вредит не только здоровью, но и отношениям в семье. Во-первых, если вы обедаете под фильмы и телепрограммы, то акцентируете все свое внимание на происходящем на экране, и не замечаете, сколько съели. В результате вы кушаете больше, чем обычно, но при этом не чувствуете насыщения. Кроме того, завтрак и ужин – это два периода, когда вся семья собирается за одним столом и имеет возможность пообщаться, рассказать о своих планах и достижениях. Если это время постоянно тратить на телевизор, отношения рискуют испортиться.

3 Ошибка 3: Использовать деревянную разделочную доску для овощей и мяса Дерево поглощает запахи и быстро портится от влаги. Эко-тренды преследуют нас во всех сферах жизни, в том числе и в дизайне. Однако, одно дело – покупать столешницу из натурального гранита, а совсем другое – пользоваться деревянными кухонными аксессуарами, в частности, разделочной доской. Все дело в том, что дерево хорошо впитывает запахи, красители, а в его пористой структуре очень легко и быстро размножаются бактерии. Мы уже не говорим о том, что если деревянную доску часто мыть, она в скором времени разбухнет, из-за чего ухудшатся ее эксплуатационные свойства. Совет: Для мяса, овощей и рыбы лучше всего использовать разделочные доски из камня, стекла или пластика. Что касается деревянных экземпляров, то их можно оставить для хлеба и прочих продуктов, которые не выпускают сок.

4 Ошибка 4: Установить холодильник рядом с батареей или плитой Плита нагревает стенки холодильника и не дает ему нормально работать. Это решение приводит к ряду проблем. Во-первых, если поставить холодильник рядом с плитой, вы будете испытывать дискомфорт при готовке. А, во-вторых, постоянно тепло "по соседству" может привести к поломке агрегата. Дело в том, что во время своей работы, плита нагревает стенки холодильника, и тем самым мешает ему охлаждать продукты. Та же самая ситуация происходит и в том случае, если агрегат находится радом с батареей. Такая планировка может привести как к порче самого холодильника, так и к порче его содержимого. Кроме того, вам вряд ли будет удобно готовить, а также разбирать и выкладывать продукты, если рядом с агрегатом будет расположена не тумбочка или столешница, а плита. Если во время ремонта и оформления кухни вы не обратили внимание на этот нюанс, займитесь данным вопросом сейчас. Поставьте между холодильником и плитой какой-то шкаф, а лучше разместите их в разных концах кухни (если есть такая возможность).

5 Ошибка 5: Пользоваться посудой со сколами Посуда со сколами выглядит неэстетично и может навредить здоровью. Далеко не всегда у нас есть возможность покупать новую посуду, так как в основном денежные средства уходят на решение других проблем. В связи с этим мы продолжаем пользоваться тарелками и чашками со сколами, считая, что в одной "царапине" нет ничего страшного. Однако внешний вид посуды очень сильно влияет на аппетит, даже если вы об этом и не подозреваете. Кроме того, такие тарелки вряд ли станут украшением кухни, и вы не сможете использовать их, когда к вам придут гости. Если посуда уже давно непригодна, замените ее на новую. В крайнем случае, можно использовать ее в качестве декора, поставив на открытую полку. Но это лишь в том случае, если она дорога вашем сердцу и неплохо выглядит. Что касается сервизов, которые пылятся у вас в серванте, то смело начинайте их применять в быту. Нет никакого смысла в том, что вы будете ими любоваться. Если вам жалко ставить их на стол ежедневно, пользуйтесь сервизами хотя бы по праздникам. Гости точно оценят красивую изысканную посуду, а если и разобьют что-нибудь, то это, на счастье.

6 Ошибка 6: Использовать один источник света Одной лампы для кухни недостаточно. Дизайнеры уже давно говорят о том, что в каждой комнате нужно продумывать несколько сценариев освещения. И кухня не является исключением. Если помещение освещает одинокий потолочный светильник, вряд ли это будет способствовать появлению чувства комфорта и хорошему аппетиту. Тускло освещенная комната навевает тоску и способствует лишь тому, что у вас появляется желание поскорее сбежать в спальню или гостиную. Именно поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы каждая функциональная зона освещалась отдельно. Как минимум, вам нужно повесить яркую лампу с регулируемым освещением над обеденной зоной, и установить хорошую подсветку над верхними шкафчиками, чтобы в рабочей зоне находился дополнительный источник света.