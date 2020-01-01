Как сделать кухню удобной и комфортной? (Фото)

1 Большинству из нас приходится довольствоваться крошечными кухоньками. Но это совершенно не значит, что не нужно пытаться сделать пространство максимально комфортным. Удобное расположение рабочих поверхностей Подумайте об удобном расположении столешниц. Гарнитур - это самая важная деталь на маленькой кухне. Его вид, форма и размер должны полностью соответствовать вашим потребностям и создавать комфортные условия для работы. Маленькая кухня хороша тем, что при грамотном расположении мебели все под рукой и процесс готовки будет происходить быстро и удобно. В узкой кухне гарнитур лучше ставить линейно, соблюдая последовательность «холодильник — мойка — плита».

2 Функциональная мойка Глубокая функциональная мойка. Современные мойки годятся не только для мытья овощей и складирования грязной посуды. Функциональная модель в значительной степени повлияет на комфорт вашей кухни. Обратите внимание на мойки, чаши которых закрываются раздвижными разделочными досочками. Такая модель позволит немного сэкономить место на маленькой кухне. Также, при выборе раковины на кухню стоит учитывать ее высоту и глубину. Возможность крепить на стенки мойки небольшие контейнеры с перфорацией - дополнительный бонус, который вы оцените в процессе эксплуатации.

3 Много света Используйте светильники разных уровней. Хорошее освещение - важная деталь маленького пространства. Чтобы кухня казалась просторнее, а находиться и готовить на ней было комфортно, хорошо продумайте количество и расположение светильников. В идеале в каждой зоне должно быть по несколько осветительных приборов. По нашему мнению, лучше использовать светильники разных видов и уровней: люстры, встроенные лампы и бра. Особое внимание уделите рабочей зоне, там, помимо потолочного освещения, нужно обеспечить подсветку шкафчиков и столешницы.

4 Нестандартные приемы Поиск нестандартных решений для маленькой кухни. Владельцам маленьких квартир часто приходится быть изобретательными, выискивая нестандартные пути решения вопроса, связанного с отсутствием лишних квадратных метров. Обычно, на кухне эта проблема стоит особенно остро. Что же редакция готова предложить вам один из вариантов нестандартного использования окна. Вместо привычных занавесок закрепите в этом месте несколько полок, они могут быть стеклянными или деревянными в зависимости от стиля вашей кухни, и используйте их для размещения цветочных горшков, емкостей со специями и посуды.

5 Функциональные стены Максимальное задействование стен. Не ограничивайтесь стандартными навесными шкафчиками и полками, используйте все доступные ресурсы. С помощью этих ресурсов можно максимально эффективно задействовать стены и кухонный фартук. В этой зоне отлично смотрятся магнитные ленты, рейлинговые системы и навесные полочки. Размещая все эти системы, не забывайте про логику. Например, магнитную ленту лучше закрепить возле печки. С другой стороны - навесные полочки для емкостей со специями. Зону кухонного фартука используйте для размещения рейлинговых систем, на которых удобно хранить лопатки, шумовки, венчики и прочие «аксессуары».

6 Собственные предпочтения Опирайтесь на собственные предпочтения. Редакция вынуждена вас огорчить, «рецепта идеальной кухни» не существует! Точнее не так, вы должны выявить его самостоятельно. Советы именитых дизайнеров тоже часто не работают. Только вы сами можете решить, сколько конфорок вам нужно для комфортной готовки, где лучше всего разместить мойку, а также какого размера должна быть рабочая поверхность. Все это должны определять вы сами, исходя из своих привычек, потребностей и ритма жизни.

7 Умный смеситель Смеситель с дополнительными функциями. Кухонный смеситель - еще одна важная деталь современной кухне. Учтите, что пользоваться им вам придется часто, поэтому экономить не имеет смысла. Выбирайте кран из качественных материалов и не списывайте со счетов дополнительные функции, которыми обладают некоторые современные модели. Сейчас на рынке есть смесители с функциями экономии воды, с нагревательными элементами, а также встроенными фильтрами. При условии грамотной установки такой смеситель сделает кухонные хлопоты намного комфортнее.