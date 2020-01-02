Топ 20 идей, которые помогут преобразить любое помещение (Фото)

1 Технологии будущего Высокотехнологичное дизайнерское спальное место, которое оборудовано встроенной стереосистемой, регулируемым матрасом и большим плазменным экраном.

2 Душевая кабинка с неоновой подсветкой Душ с яркой неоновой подсветкой способен зарядить энергией и отличным настроением на весь наступающий день.

3 Напольный светильник из натуральной древесины Дизайнерский напольный светильник необычной формы из натурального дерева, который можно изготовить своими руками.

4 Деревянный светильник ручной работы Современный напольный светильник, который станет центральной достопримечательностью любого помещения.

5 Современная стереосистема Современная аудиосистема позволит с головой погрузиться в мир музыки и кино.

6 Проектор для домашнего кинотеатра Современный проектор для домашнего кинотеатра представляет собой устройство, которое может полностью заменить плазменный экран.

7 Каменные сферические подсвечники Сферические подсвечники из натурального камня, которые идеально впишутся в кантри и экостиль.

8 Подсвечники из старых поварешек Вдохновляющий пример, превращения старой кухонной утвари в стильные подсвечники.

9 Потолок"Звездное небо" Потолок, усыпанный звездами, всегда очаровывал и помогал создать сказочную атмосферу.

10 3D обои для стены 3D обои позволят создать необычный и неповторимый интерьер даже в малогабаритном помещении.

11 Контрастная стена в интерьере Акцентная 3D стена - это беспроигрышный прием, который поможет создать идеальный интерьер в гостиной комнате.

12 Натуральный камень в гостиной Декорирование стены в гостиной комнате при помощи натурального камня.

13 Энергетика камня в интерьере Камень в интерьере гостиной комнаты способен создать атмосферу умиротворения и покоя.

14 Натуральная шерсть в гостиной комнате Пример того, как шерсть может дополнить интерьер гостиной в экостиле.

15 Натуральные материалы Использование натуральных материалов в интерьере позволит создать особый изысканный стиль.

16 Журнальный столик из спила дерева Журнальный столик, который можно легко создать из спила необработанной древесины.

17 Журнальный столик из деревянных кубиков Современный журнальный столик в стиле кантри из больших деревянных кубиков.

18 Столешница из натурального камня Оригинальная столешница из натурального камня - это прочный, долговечный и роскошный элемент декора.

19 Подсвечники из деревянных спилов Из деревянных спилов можно легко создать оригинальные подсвечники, которые впишутся практически в любой современный интерьер.