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Четверг, 02.01.2020
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Топ 20 идей, которые помогут преобразить любое помещение (Фото)

Смотрите фото (21)
Топ 20 идей, которые помогут преобразить любое помещение (Фото)
00:44 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Как говорится, истина кроется в мелочах. Это же утверждение можно применить и к интерьеру.

  • 1

    Технологии будущего

    Высокотехнологичное дизайнерское спальное место, которое оборудовано встроенной стереосистемой, регулируемым матрасом и большим плазменным экраном.

  • 2

    Душевая кабинка с неоновой подсветкой 

    Душ с яркой неоновой подсветкой способен зарядить энергией и отличным настроением на весь наступающий день.

  • 3

    Напольный светильник из натуральной древесины

    Дизайнерский напольный светильник необычной формы из натурального дерева, который можно изготовить своими руками.

  • 4

    Деревянный светильник ручной работы 

    Современный напольный светильник, который станет центральной достопримечательностью любого помещения.

  • 5

    Современная стереосистема 

    Современная аудиосистема позволит с головой погрузиться в мир музыки и кино.

  • 6

    Проектор для домашнего кинотеатра 

    Современный проектор для домашнего кинотеатра представляет собой устройство, которое может полностью заменить плазменный экран.

  • 7

    Каменные сферические подсвечники

    Сферические подсвечники из натурального камня, которые идеально впишутся в кантри и экостиль.

  • 8

    Подсвечники из старых поварешек 

    Вдохновляющий пример, превращения старой кухонной утвари в стильные подсвечники.

  • 9

    Потолок"Звездное небо"

     

    Потолок, усыпанный звездами, всегда очаровывал и помогал создать сказочную атмосферу.

  • 10

    3D обои для стены

    3D обои позволят создать необычный и неповторимый интерьер даже в малогабаритном помещении.

  • 11

    Контрастная стена в интерьере 

    Акцентная 3D стена - это беспроигрышный прием, который поможет создать идеальный интерьер в гостиной комнате.

  • 12

    Натуральный камень в гостиной 

    Декорирование стены в гостиной комнате при помощи натурального камня.

  • 13

    Энергетика камня в интерьере 

    Камень в интерьере гостиной комнаты способен создать атмосферу умиротворения и покоя.

  • 14

    Натуральная шерсть в гостиной комнате 

    Пример того, как шерсть может дополнить интерьер гостиной в экостиле.

  • 15

    Натуральные материалы 

    Использование натуральных материалов в интерьере позволит создать особый изысканный стиль.

  • 16

    Журнальный столик из спила дерева

    Журнальный столик, который можно легко создать из спила необработанной древесины.

  • 17

    Журнальный столик из деревянных кубиков 

    Современный журнальный столик в стиле кантри из больших деревянных кубиков.

  • 18

    Столешница из натурального камня

    Оригинальная столешница из натурального камня - это прочный, долговечный и роскошный элемент декора.

  • 19

    Подсвечники из деревянных спилов 

    Из деревянных спилов можно легко создать оригинальные подсвечники, которые впишутся практически в любой современный интерьер.

  • 20

    Светодиодная люстра 

    Необычная светодиодная люстра, которая позволит создать легкое и романтическое освещение.

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Все по теме:

Дом и сад, Технологии будущего, Душевая кабинка с неоновой подсветкой, Напольный светильник из натуральной древесины, Деревянный светильник ручной работы, Современная стереосистема, Проектор для домашнего кинотеатра, Каменные сферические подсвечники.
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