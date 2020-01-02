Интерьерные решения - все о преображении старой квартиры (Фото)

1 Благодаря нескольким бюджетным решениям "бабушкина" квартира превратится в уютное и оригинальное жилище. Равнение на стены Лофтовые стены гармонируют со старой мебелью. Во многом устаревший и неаккуратный вид советским интерьерам придают именно стены с частично облупившейся штукатуркой, выцветшими обоями. Поэтому без обновления настенного пространства не обойтись. Универсальный способ – окрасить стены в белый цвет или оклеить их обоями. Если это выходит за границы бюджета или кажется слишком сложной, то используйте модный прием, характерный для стиля лофт – стены без отделки, к примеру, бетонные или кирпичные. Этот стиль допускает использование старой мебели, поэтому обустроить советскую квартиру в соответствии с его характеристиками не составит особого труда. На "голые" или окрашенные в белый стены повесьте абстрактные картины или нанесите граффити. Полки скроют несовершенства поверхности после ее самостоятельного окрашивания. Преобразят внешний вид комнаты многочисленные открытые полки, на которых стоят книги в красивых переплетах, оригинальные вещицы. Совсем необязательно развешивать их на стенах в ряд. Хаотично размещенные полки выглядят интереснее.

2 Освободите пространство для нового Полупустое пространство выглядит свежо, даже оно заполнено старой мебелью. Проблема большинства старых квартир – тотальное захламление. Без угрызений совести избавляйтесь от всех предметов, которые вы не используете больше, чем полгода. Выкидывайте и вещи, созерцание которых не приносит вам удовольствия – речь идет о декоре. Оставьте только самое необходимое, и дышать в старой квартире станет гораздо легче! Чем меньше в ней будет случайных мелких предметов — тем лучше. Если вы хотите преобразить съемную квартиру, где мелочи выбрасывать нельзя, то упакуйте их в коробки и спрячьте в диван, на антресолях или под кроватью. Впечатление захламленности создают и торчащие провода. Спрячьте их в специальные короба, закрепите под столешницами… Оригинальное решение – обмотать провода бечевкой или лентой, но в таком случае необходимо предварительно убедиться, что электрические коммуникации исправны.

3 Вспомните и осознайте, что мебель не прибита гвоздями к полу Массивную мебель лучше убрать из поля зрения. Огромные шкафы и диваны, на которых то и дело останавливается взгляд, производят угнетающее впечатление. Так как смена мебели не вписывается в рамки нашего бюджета, остается только правильно переставить ее. Мебель не должна загораживать солнечные лучи, проникающие в квартиру с улицы. Также постарайтесь размещать ее таким образом, чтобы она не попадала в поле зрения с позиций, где проводится максимум времени. Например, в гостиной не стоит размещать шкаф рядом с телевизором, так как смотрящему его человеку массивная мебель будет всегда заметна. Совсем необязательно расставлять мебель вдоль стен. Если площадь квартиры позволяет, попробуйте использовать ее для зонирования. К примеру, диван, стоящий в центральной части комнаты, позволит разделить помещение на несколько функциональных зон. Моментально освежить интерьер получится и при помощи ширмы или стеллажа на колесиках. При первых признаках усталости от интерьера просто переместите их, и ощущение новизны гарантировано.

4 Ни шагу без текстиля Чехлы скроют все недостатки мебели.Реклама Говоря о том, что уютную квартиру невозможно представить без текстиля, мы не имеем в виду многослойные шторы с ламбрекенами. От них придется избавиться. Зато легкие полупрозрачные занавески или римские шторы эффектно освежат интерьер. Текстильные чехлы и покрывала помогут скрыть протертую обивку мебели, а яркие подушки с принтом кардинально поменяют восприятие старой квартиры. Но если интерьер перегружен мелочами и различными деталями, то от броского текстиля лучше отказаться. Напротив, остановите выбор на однотонных расцветках, которые помогут уравновесить обстановку и сделать ее гармоничнее.

5 Больше света и блеска Сочетание старого и нового — беспроигрышно. После освобождения окон от многослойных штор, пора переходить к увеличению степени искусственной освещенности. В большинстве советских квартир можно найти лишь одну люстру, висящую в центре комнаты. В результате комната в вечернее время выглядит мрачновато, а людям не хватает света. Решить проблему недостаточного освещения помогут настольные и напольные светильники, свечи. Атмосфера сразу станет уютнее! Также обратите внимание на различные интерьерные детали с глянцевым блеском – под золото, серебро, бронзу… Они отлично гармонируют с темной деревянной мебелью, которой изобилуют квартиры, и облагораживают обстановку. Блестящими могут быть рамки для фото, фурнитура для мебели, светильники, лампы…

6 Новая жизнь старой мебели Старая мебель, окрашенная в нестандартный цвет, оживает. Идей по обновлению старой мебели – великое множество. Из самых простых – замена старой фурнитуры на новую. Немного более трудозатратным способом станет ошкуривание мебели от слоя старого лака и окрашивание. Декорировать поверхность обновленной мебели можно при помощи декупажа или рисунка по трафарету.

7 "Живой" интерьер всегда актуален Цветов много не бывает! Чтобы интерьер выглядел динамичнее, не забудьте украсить его живыми цветами. Не забывайте тщательно ухаживать за растениями. Полузасохшие комнатные цветы с желтоватыми листьями произведут прямо противоположный эффект. Выбирайте крупные растения с листьями насыщенного цвета.

8 Яркие детали создают эффект новизны и неожиданности Стандартный бежево-коричневый интерьер с яркими деталями преображается. Проблема интерьеров, созданных в советский период – это их монотонность. В результате квартира выглядит скучно и предсказуемо. Поэтому рекомендуем оживить обстановку за счет использования нескольких ярких деталей. Даже один предмет нестандартного цвета способен кардинально преобразить советский интерьер. Чем контрастнее будет обстановка – тем меньше будет она восприниматься как устаревшая и немодная.