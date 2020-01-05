Лунный посевной календарь с 6 по 12 января 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 6 по 12 января 2020 года

6 Декабря 2019, Пятница 10 лунный день: Растущая луна. Проведите сухой полив – рыхлите почву в горшках.

7 Декабря 2019, Суббота 11 лунный день: Растущая луна. Окучивайте однолетние кусты смородины и крыжовника.

Народная примета на день: Катерина санница. Открывали извоз, справляли гулянье. Катеринские гулянья, гадания, первые катания на санях, собирались в дальнюю дорогу с товарами.

8 Декабря 2019, Воскресенье 12 лунный день: Растущая луна. Время заняться закваской капусты.

9 Декабря 2019, Понедельник 13 лунный день: Растущая луна. Полейте все комнатные цветы, опрыскайте драцены и пальмы.

Народная примета на день: Юрьев день. Юрий Холодный. Старинный срок перехода крестьян от одного барина к другому, запрещенный соборным уложением 1649 года. 'Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!', 'На Руси два Юрья - один Юрий холодный (зимний), другой голодный (вешний)'.

10 Декабря 2019, Вторник 14 лунный день: Растущая луна. Стебли малины подвязываем к опорам, подгребваем снег или мульчу к корням.

11 Декабря 2019, Среда 15 лунный день: Полнолуние. Неблагоприятный день для работ.

12 Декабря 2019, Четверг 16 лунный день: Убывающая луна. Проверьте, не мешают ли комнатные цветы друг другу.

Народная примета на день: Парамон Зимоуказатель. Коль заснежит долы, то провьет метель еще семь дней.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.