Лунный посевной календарь с 6 по 12 января 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
6 Декабря 2019, Пятница 10 лунный день: Растущая луна. Проведите сухой полив – рыхлите почву в горшках.
7 Декабря 2019, Суббота 11 лунный день: Растущая луна. Окучивайте однолетние кусты смородины и крыжовника.
8 Декабря 2019, Воскресенье 12 лунный день: Растущая луна. Время заняться закваской капусты.
9 Декабря 2019, Понедельник 13 лунный день: Растущая луна. Полейте все комнатные цветы, опрыскайте драцены и пальмы.
10 Декабря 2019, Вторник 14 лунный день: Растущая луна. Стебли малины подвязываем к опорам, подгребваем снег или мульчу к корням.
11 Декабря 2019, Среда 15 лунный день: Полнолуние. Неблагоприятный день для работ.
12 Декабря 2019, Четверг 16 лунный день: Убывающая луна. Проверьте, не мешают ли комнатные цветы друг другу.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.