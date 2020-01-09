Несколько лайфхаков для ванной комнаты, которые будут очень полезны

1 Для хранения косметики и мелких вещей можно использовать лоток для столовых приборов

2 Используйте туалетную бумагу в качестве ароматизатора Пара капель любого эфирного масла на рулон туалетной бумаги освежит ванную лучше, чем освежитель воздуха.

3 Чтобы полотенца в ванной пахли не влагой, а свежестью, используйте спрей с эфирными маслами В маленькую бутылочку с распылителем добавьте воду и несколько капель вашего любимого масла. Распылите эту смесь на свои полотенца. Теперь ваша ванная будет пахнуть свежестью.

4 Чтобы тюбики занимали меньше места, повесьте их Используйте дополнительную трубку для душевой занавески и крючки, чтобы повесить тюбики.

5 Если коврик для ванной скользит, используйте липучку для одежды Приклейте одну часть липучки к полу, вторую к коврику. Теперь скольжение будет минимальным.

6 Из тонкой ПВХ-трубки можно сделать идеальную вешалку для полотенец Ее можно установить за дверью, это значительно сэкономит пространство.

7 Используйте остатки мыла с умом Из остатков мыла можно сделать новое мыло, просто растопив оставшиеся куски на водяной бане и вылить в формы, пока оно не остынет. Те, кто не желает хранить остатки мыла, могут поместить их в губку и использовать до полного растворения.

8 Органайзер для обуви, позволяющий удобно хранить предметы в ванной комнате Установите его внутри душа, на задней части душевой занавески или повесьте рядом с ней. Полка в ванной будет немедленно освобождена от бесконечных тюбиков и флакончиков.

9 Чтобы зеркало в ванной не запотевало, используйте гель для бритья Нанесите гель на зеркало и равномерно распределите его по поверхности. Затем протрите сухой салфеткой.