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Несколько лайфхаков для ванной комнаты, которые будут очень полезны

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Несколько лайфхаков для ванной комнаты, которые будут очень полезны
23:47 Чт, 9 Январь 2020 Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Чтобы сделать уборку проще, попробуйте использовать маленькие хитрости, которые сделают ванную более уютной, а уборку быстрой.

  • 1

    Для хранения косметики и мелких вещей можно использовать лоток для столовых приборов

  • 2

    Используйте туалетную бумагу в качестве ароматизатора

    Пара капель любого эфирного масла на рулон туалетной бумаги освежит ванную лучше, чем освежитель воздуха.

  • 3

    Чтобы полотенца в ванной пахли не влагой, а свежестью, используйте спрей с эфирными маслами

    В маленькую бутылочку с распылителем добавьте воду и несколько капель вашего любимого масла. Распылите эту смесь на свои полотенца. Теперь ваша ванная будет пахнуть свежестью.

  • 4

    Чтобы тюбики занимали меньше места, повесьте их

    Используйте дополнительную трубку для душевой занавески и крючки, чтобы повесить тюбики.

  • 5

    Если коврик для ванной скользит, используйте липучку для одежды

    Приклейте одну часть липучки к полу, вторую к коврику. Теперь скольжение будет минимальным.

  • 6

    Из тонкой ПВХ-трубки можно сделать идеальную вешалку для полотенец

    Ее можно установить за дверью, это значительно сэкономит пространство.

  • 7

    Используйте остатки мыла с умом

    Из остатков мыла можно сделать новое мыло, просто растопив оставшиеся куски на водяной бане и вылить в формы, пока оно не остынет. Те, кто не желает хранить остатки мыла, могут поместить их в губку и использовать до полного растворения.

  • 8

    Органайзер для обуви, позволяющий удобно хранить предметы в ванной комнате

    Установите его внутри душа, на задней части душевой занавески или повесьте рядом с ней. Полка в ванной будет немедленно освобождена от бесконечных тюбиков и флакончиков.

  • 9

    Чтобы зеркало в ванной не запотевало, используйте гель для бритья

    Нанесите гель на зеркало и равномерно распределите его по поверхности. Затем протрите сухой салфеткой.

  • 10

    Если мыло размокает в мыльнице, поместите вкладыш для волос

    Вкладыш для волос впитывает воду, и мыло всегда будет сухим. Также вместо него можно использовать обычную губку.

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Дом, Ванная, Дом и сад, Лайфхак, Хтрости.
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