Несколько лайфхаков для ванной комнаты, которые будут очень полезны

Для хранения косметики и мелких вещей можно использовать лоток для столовых приборов
Используйте туалетную бумагу в качестве ароматизатора
Пара капель любого эфирного масла на рулон туалетной бумаги освежит ванную лучше, чем освежитель воздуха.
Чтобы полотенца в ванной пахли не влагой, а свежестью, используйте спрей с эфирными маслами
В маленькую бутылочку с распылителем добавьте воду и несколько капель вашего любимого масла. Распылите эту смесь на свои полотенца. Теперь ваша ванная будет пахнуть свежестью.
Чтобы тюбики занимали меньше места, повесьте их
Используйте дополнительную трубку для душевой занавески и крючки, чтобы повесить тюбики.
Если коврик для ванной скользит, используйте липучку для одежды
Приклейте одну часть липучки к полу, вторую к коврику. Теперь скольжение будет минимальным.
Из тонкой ПВХ-трубки можно сделать идеальную вешалку для полотенец
Ее можно установить за дверью, это значительно сэкономит пространство.
Используйте остатки мыла с умом
Из остатков мыла можно сделать новое мыло, просто растопив оставшиеся куски на водяной бане и вылить в формы, пока оно не остынет. Те, кто не желает хранить остатки мыла, могут поместить их в губку и использовать до полного растворения.
Органайзер для обуви, позволяющий удобно хранить предметы в ванной комнате
Установите его внутри душа, на задней части душевой занавески или повесьте рядом с ней. Полка в ванной будет немедленно освобождена от бесконечных тюбиков и флакончиков.
Чтобы зеркало в ванной не запотевало, используйте гель для бритья
Нанесите гель на зеркало и равномерно распределите его по поверхности. Затем протрите сухой салфеткой.
Если мыло размокает в мыльнице, поместите вкладыш для волос
Вкладыш для волос впитывает воду, и мыло всегда будет сухим. Также вместо него можно использовать обычную губку.