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Суббота, 11.01.2020
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Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне

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Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
02:43 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Одним может показаться, что все элементарно просто, а другие возразят, что никогда бы до этого не додумались. В общем, все просто и понятно.

  • 1

    Отбить мясо

    Отбивайте мясо, аккуратно запаковав его в полиэтиленовый пакет. Таким образом вы защитите стены и близлежащие поверхности от брызг и мясных волокон.

  • 2

    Молоко для капучино

    Чтобы взбить молоко для капучино, необязательно покупать дорогостоящее оборудование. Просто налейте порцию молока в бутылку, немного подогрейте в микроволновке, энергично взболтайте и вылейте в чашку. Получится плотная густая пенка, похожая на ту, что делает кофе-машина.

  • 3

    Защита досочек

    Оберните деревянные досочки пищевой пленкой перед тем, как приступить к разделке рыбы. Это позволит защитить пористый материал от микробов и запахов, а соответственно продлить срок службы досочки.

  • 4

    Герметичная упаковка

    Защитить крупы, сахар и другие сыпучие продукты от влаги, поможет герметичная упаковка, которую легко сделать своими руками. Для этого понадобится только пакет и горлышко от пластиковой бутылки с крышкой. Насыпьте крупу в пакет, его края проведите через отверстие в горлышке, расправьте и закрутите крышкой.

  • 5

    Порционная томатная паста

    Разложите томатную пасту в формочку для льда и заморозьте. Кубики пасты можно класть в тарелки с пюре, макаронами и кашами перед разогреванием.

  • 6

    Сложные загрязнения

    Если вы обнаружили, что противень или сковорода очень грязные, а металлической губки под рукой нет, замените ее фольгой. Просто сомните фольгу в шарик и тщательно потрите загрязненные участки. Только помните, что данный способ совершенно не подходит для чистки тефлоновых покрытий.

  • 7

    Свежая зелень

    Чтобы зелень не завяла в холодильнике, перед тем, как поместить ее туда, проведите ряд простых манипуляций. Тщательно помойте листья, просушите немного, сложите в пакет, сверху накройте бумажным полотенцем, закройте пакет и положите в холодильник.

  • 8

     Сухарики

    Зачерствевший хлеб можно использовать для изготовления вкуснейших домашних сухариков. Просто нарежьте хлеб кубиками и просушите в духовке, можно также использовать специи по вкусу. Домашние сухарики станут прекрасной добавкой к первым блюдам и салатам.

  • 9

    Пакет для мусора

    Чтобы все время не ходить к мусорному ведру, используйте во время готовки дополнительный пакет. Закрепите его на ручке одного из шкафчиков и складывайте в него очистки овощей, кусочки упаковок и прочий мелкий мусор.

  • 10

    Скрытая рабочая поверхность

    Любой выдвижной шкафчик может стать дополнительной рабочей поверхностью на кухне. Для этого его нужно только выдвинуть и положить сверху разделочную доску. Такая хитрость здорово выручить, когда нужно что-то быстро нарезать или поставить одну из кастрюль.

  • 11

    Морозить фарш

    Никогда не замораживайте фарш комком. Лучше раскатайте его в пакете до состояния тонкого блинчика и в таком виде положите в морозилку. Фарш в такой упаковке не займет много места, а когда придет время готовки, разморозится быстрее, чем за полчаса.

  • 12

     Наклейки

    Чтобы не рыться по полчаса в заполненной морозилке в поисках необходимого продукта, используйте стикеры. На них можно написать название продукта и время его покупки. Такая хитрость позволит всегда знать, что находится в вашем холодильнике и контролировать сроки хранения.

  • 13

    Растопить масло

    Есть маленькая хитрость, которая позволит быстро растопить охлажденное или замороженное масло. Просто положите кусок масла под нагретый стакан. Уже через несколько минут верхний слой станет мягким и его без труда удастся намазать на хлеб.

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