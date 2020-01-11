Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне

1 Отбить мясо Отбивайте мясо, аккуратно запаковав его в полиэтиленовый пакет. Таким образом вы защитите стены и близлежащие поверхности от брызг и мясных волокон.

2 Молоко для капучино Чтобы взбить молоко для капучино, необязательно покупать дорогостоящее оборудование. Просто налейте порцию молока в бутылку, немного подогрейте в микроволновке, энергично взболтайте и вылейте в чашку. Получится плотная густая пенка, похожая на ту, что делает кофе-машина.

3 Защита досочек Оберните деревянные досочки пищевой пленкой перед тем, как приступить к разделке рыбы. Это позволит защитить пористый материал от микробов и запахов, а соответственно продлить срок службы досочки.

4 Герметичная упаковка Защитить крупы, сахар и другие сыпучие продукты от влаги, поможет герметичная упаковка, которую легко сделать своими руками. Для этого понадобится только пакет и горлышко от пластиковой бутылки с крышкой. Насыпьте крупу в пакет, его края проведите через отверстие в горлышке, расправьте и закрутите крышкой.

5 Порционная томатная паста Разложите томатную пасту в формочку для льда и заморозьте. Кубики пасты можно класть в тарелки с пюре, макаронами и кашами перед разогреванием.

6 Сложные загрязнения Если вы обнаружили, что противень или сковорода очень грязные, а металлической губки под рукой нет, замените ее фольгой. Просто сомните фольгу в шарик и тщательно потрите загрязненные участки. Только помните, что данный способ совершенно не подходит для чистки тефлоновых покрытий.

7 Свежая зелень Чтобы зелень не завяла в холодильнике, перед тем, как поместить ее туда, проведите ряд простых манипуляций. Тщательно помойте листья, просушите немного, сложите в пакет, сверху накройте бумажным полотенцем, закройте пакет и положите в холодильник.

8 Сухарики Зачерствевший хлеб можно использовать для изготовления вкуснейших домашних сухариков. Просто нарежьте хлеб кубиками и просушите в духовке, можно также использовать специи по вкусу. Домашние сухарики станут прекрасной добавкой к первым блюдам и салатам.

9 Пакет для мусора Чтобы все время не ходить к мусорному ведру, используйте во время готовки дополнительный пакет. Закрепите его на ручке одного из шкафчиков и складывайте в него очистки овощей, кусочки упаковок и прочий мелкий мусор.

10 Скрытая рабочая поверхность Любой выдвижной шкафчик может стать дополнительной рабочей поверхностью на кухне. Для этого его нужно только выдвинуть и положить сверху разделочную доску. Такая хитрость здорово выручить, когда нужно что-то быстро нарезать или поставить одну из кастрюль.

11 Морозить фарш Никогда не замораживайте фарш комком. Лучше раскатайте его в пакете до состояния тонкого блинчика и в таком виде положите в морозилку. Фарш в такой упаковке не займет много места, а когда придет время готовки, разморозится быстрее, чем за полчаса.

12 Наклейки Чтобы не рыться по полчаса в заполненной морозилке в поисках необходимого продукта, используйте стикеры. На них можно написать название продукта и время его покупки. Такая хитрость позволит всегда знать, что находится в вашем холодильнике и контролировать сроки хранения.