Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне

Отбить мясо
Отбивайте мясо, аккуратно запаковав его в полиэтиленовый пакет. Таким образом вы защитите стены и близлежащие поверхности от брызг и мясных волокон.
Молоко для капучино
Чтобы взбить молоко для капучино, необязательно покупать дорогостоящее оборудование. Просто налейте порцию молока в бутылку, немного подогрейте в микроволновке, энергично взболтайте и вылейте в чашку. Получится плотная густая пенка, похожая на ту, что делает кофе-машина.
Защита досочек
Оберните деревянные досочки пищевой пленкой перед тем, как приступить к разделке рыбы. Это позволит защитить пористый материал от микробов и запахов, а соответственно продлить срок службы досочки.
Герметичная упаковка
Защитить крупы, сахар и другие сыпучие продукты от влаги, поможет герметичная упаковка, которую легко сделать своими руками. Для этого понадобится только пакет и горлышко от пластиковой бутылки с крышкой. Насыпьте крупу в пакет, его края проведите через отверстие в горлышке, расправьте и закрутите крышкой.
Порционная томатная паста
Разложите томатную пасту в формочку для льда и заморозьте. Кубики пасты можно класть в тарелки с пюре, макаронами и кашами перед разогреванием.
Сложные загрязнения
Если вы обнаружили, что противень или сковорода очень грязные, а металлической губки под рукой нет, замените ее фольгой. Просто сомните фольгу в шарик и тщательно потрите загрязненные участки. Только помните, что данный способ совершенно не подходит для чистки тефлоновых покрытий.
Свежая зелень
Чтобы зелень не завяла в холодильнике, перед тем, как поместить ее туда, проведите ряд простых манипуляций. Тщательно помойте листья, просушите немного, сложите в пакет, сверху накройте бумажным полотенцем, закройте пакет и положите в холодильник.
Сухарики
Зачерствевший хлеб можно использовать для изготовления вкуснейших домашних сухариков. Просто нарежьте хлеб кубиками и просушите в духовке, можно также использовать специи по вкусу. Домашние сухарики станут прекрасной добавкой к первым блюдам и салатам.
Пакет для мусора
Чтобы все время не ходить к мусорному ведру, используйте во время готовки дополнительный пакет. Закрепите его на ручке одного из шкафчиков и складывайте в него очистки овощей, кусочки упаковок и прочий мелкий мусор.
Скрытая рабочая поверхность
Любой выдвижной шкафчик может стать дополнительной рабочей поверхностью на кухне. Для этого его нужно только выдвинуть и положить сверху разделочную доску. Такая хитрость здорово выручить, когда нужно что-то быстро нарезать или поставить одну из кастрюль.
Морозить фарш
Никогда не замораживайте фарш комком. Лучше раскатайте его в пакете до состояния тонкого блинчика и в таком виде положите в морозилку. Фарш в такой упаковке не займет много места, а когда придет время готовки, разморозится быстрее, чем за полчаса.
Наклейки
Чтобы не рыться по полчаса в заполненной морозилке в поисках необходимого продукта, используйте стикеры. На них можно написать название продукта и время его покупки. Такая хитрость позволит всегда знать, что находится в вашем холодильнике и контролировать сроки хранения.
Растопить масло
Есть маленькая хитрость, которая позволит быстро растопить охлажденное или замороженное масло. Просто положите кусок масла под нагретый стакан. Уже через несколько минут верхний слой станет мягким и его без труда удастся намазать на хлеб.