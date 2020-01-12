Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
13 Января 2020, Понедельник 18 лунный день: Убывающая луна. Освобождайте ветви деревьев от снега, уплотняйте приствольные круги.
14 Января 2020, Вторник 19 лунный день: Убывающая луна. Благоприятное время для посадки корнеплодов и листовых культур.
15 Января 2020, Среда 20 лунный день: Убывающая луна. Работайте с землей в теплицах и парниках, высевайте зелень.
16 Января 2020, Четверг 21 лунный день: Убывающая луна. Удаляйте засохшие листья и стебли у комнатных цветов.
17 Января 2020, Пятница 22 лунный день: Убывающая луна. Опрыскивайте растения в закрытом грунте стимуляторами роста.
18 Января 2020, Суббота 23 лунный день: Третья четверть. Посадочные работы не рекомендуются.
19 Января 2020, Воскресенье 24 лунный день: Убывающая луна. Хороший эффект дадут подкормки минеральными удобрениями.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.