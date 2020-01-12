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Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года

Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года

Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года
08:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 13 по 19 января 2020 года

13 Января 2020, Понедельник 18 лунный день: Убывающая луна. Освобождайте ветви деревьев от снега, уплотняйте приствольные круги.

  • Народная примета на день: Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь - для урожая. Если в ночь ветер дует с юга - год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию молока и рыбы, с востока - жди урожая фруктов. Святки. Загодя в лесах заготовляли бревна для срубов, чтобы по снегу вывезти их на усадьбы.

14 Января 2020, Вторник 19 лунный день: Убывающая луна. Благоприятное время для посадки корнеплодов и листовых культур.

  • Народная примета на день: Новый год. Васильев день. Василий Великий. Зиме середка. Если будет туман - к урожаю. Святки. Загодя в лесах заготовляли бревна для срубов, чтобы по снегу вывезти их на усадьбы. Церковный праздник: Обрезание Господне.

15 Января 2020, Среда 20 лунный день: Убывающая луна. Работайте с землей в теплицах и парниках, высевайте зелень.

  • Народная примета на день: Сильвестр. Куриный праздник. Ребятам раздают петухов из глины. Январь гонит вьюгу за семь верст.

16 Января 2020, Четверг 21 лунный день: Убывающая луна. Удаляйте засохшие листья и стебли у комнатных цветов.

17 Января 2020, Пятница 22 лунный день: Убывающая луна. Опрыскивайте растения в закрытом грунте стимуляторами роста.

18 Января 2020, Суббота 23 лунный день: Третья четверть. Посадочные работы не рекомендуются.

  • Народная примета на день: Крещенский сочельник - голодный вечер. Полный месяц - к большому разливу. Собирают снег для беления холстов, для бани.

19 Января 2020, Воскресенье 24 лунный день: Убывающая луна. Хороший эффект дадут подкормки минеральными удобрениями.

  • Народная примета на день: Крещенье. Крещенские морозы. В ночь небо открывается (проесняется). Коли метель, то мести ей и через три месяца. В народе этот день называют Богоявленьем. Если день теплый - хлеб будет темный, то есть густой, холодный, ясный - лето предстоит засушливое, пасмурный и снежный - ждите обильного урожая. Крещенье под полный месяц - быть большой воде. Собаки много лают - будет много дичи и зверя. Церковный праздник: Богоявление, или Крещение Господне.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за январь, Посевной календарь с 13 января по 19 января.
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