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Потускнела одежда, лак стал трескаться и другие проблемы: как продлить "жизнь" любимой вещи

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Потускнела одежда, лак стал трескаться и другие проблемы: как продлить "жизнь" любимой вещи
13:08 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Всегда портится настроение и становится жаль, если на любимой вещи или только что купленном аксессуаре появляется дефект.

  • 1

    Белая кожа

    Почистить и сохранить цвет изделий из белой натуральной кожи, будь то туфли, сумка или ремень, поможет смесь из молока и взбитого яичного белка.

  • 2

    Сода в шкафу

    Поставьте в шкафу, где хранится ваша сезонная одежда, емкость с пищевой содой. Это позволит предотвратить появление запаха затхлости. Ну, а если капнуть на соду несколько капель любимого эфирного масла, вещи обретут приятный ненавязчивый аромат.

  • 3

    Прямые брюки

    Чтобы брюки не морщились и не задирались во время ходьбы, аккуратно вшейте в нижний подворот несколько монеток. Они, как грузики, будут тянуть штанины вниз и ткань будет отлично держать форму.

  • 4

    Уплотнение колгот

    Перед тем, как надеть новые колготки, редакция рекомендует намочить их и поместить на ночь в морозилку. Такая процедура сделает изделие из капрона значительно прочнее и предотвратит быстрое появление затяжек.

  • 5

    Шерстяной свитер

    Чтобы шерстяной свитер не кололся, после стирки ополосните его в воде с небольшим количеством бальзама для волос. Это смягчит волокна. Реклама

  • 6

    Сохранение цвета

    Не сушите и не оставляйте замшевую обувь на солнце. Это приведет к выцветанию материала и изделие приобретет зеленый или синий оттенок.

  • 7

    Хранение кожаных изделий

    Кожаную обувь и сумки нужно хранить в тканевых мешках или картонных коробках, но ни в коем случае не в целлофановых пакетах. Изделиям из натуральной кожи и замши необходим воздух, иначе они пересохнут и быстро придут в негодность.

  • 8

    Приятный аромат

    Кожаные изделия хорошо впитывают запахи, избавиться от которых в последствии будет непросто. Чтобы предотвратить такую неприятность, перед тем, как отправить изделие в шкаф, положите в карманы несколько кофейных зерен, сухие чайные пакетики или таблетки активированного угля. То же самое можно проделывать с обувью и сумками.

  • 9

    Блеск лаковых вещей

    Вернуть блеск и очистить лаковые вещи поможет любой спрей для чистки стекол. Небольшое количество такого средства и безворсовая салфетка прекрасно справляются с разводами и загрязнениями на лаковых туфлях, сумках и плащах.

  • 10

    Лаковая зимняя обувь

    Лаковая обувь очень чувствительна к перепадам температуры, поэтому перед тем, как выйти в ней на улицу, обуйте на ноги и походите 10 минут по дому. Так обувь немного согреется, а на улице будет остывать постепенно. А вот от ношения лакированной сумочки зимой лучше отказаться вообще так, как в морозы на ней могут появиться трещины.

  • 11

    Заломы на коже

    Небольшие заломы на кожаных изделиях можно убрать, если потереть проблемный участок ваткой, пропитанной увлажняющим кремом или глицерином.

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