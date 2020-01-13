Потускнела одежда, лак стал трескаться и другие проблемы: как продлить "жизнь" любимой вещи

1 Белая кожа Почистить и сохранить цвет изделий из белой натуральной кожи, будь то туфли, сумка или ремень, поможет смесь из молока и взбитого яичного белка.

2 Сода в шкафу Поставьте в шкафу, где хранится ваша сезонная одежда, емкость с пищевой содой. Это позволит предотвратить появление запаха затхлости. Ну, а если капнуть на соду несколько капель любимого эфирного масла, вещи обретут приятный ненавязчивый аромат.

3 Прямые брюки Чтобы брюки не морщились и не задирались во время ходьбы, аккуратно вшейте в нижний подворот несколько монеток. Они, как грузики, будут тянуть штанины вниз и ткань будет отлично держать форму.

4 Уплотнение колгот Перед тем, как надеть новые колготки, редакция рекомендует намочить их и поместить на ночь в морозилку. Такая процедура сделает изделие из капрона значительно прочнее и предотвратит быстрое появление затяжек.

5 Шерстяной свитер Чтобы шерстяной свитер не кололся, после стирки ополосните его в воде с небольшим количеством бальзама для волос. Это смягчит волокна. Реклама

6 Сохранение цвета Не сушите и не оставляйте замшевую обувь на солнце. Это приведет к выцветанию материала и изделие приобретет зеленый или синий оттенок.

7 Хранение кожаных изделий Кожаную обувь и сумки нужно хранить в тканевых мешках или картонных коробках, но ни в коем случае не в целлофановых пакетах. Изделиям из натуральной кожи и замши необходим воздух, иначе они пересохнут и быстро придут в негодность.

8 Приятный аромат Кожаные изделия хорошо впитывают запахи, избавиться от которых в последствии будет непросто. Чтобы предотвратить такую неприятность, перед тем, как отправить изделие в шкаф, положите в карманы несколько кофейных зерен, сухие чайные пакетики или таблетки активированного угля. То же самое можно проделывать с обувью и сумками.

9 Блеск лаковых вещей Вернуть блеск и очистить лаковые вещи поможет любой спрей для чистки стекол. Небольшое количество такого средства и безворсовая салфетка прекрасно справляются с разводами и загрязнениями на лаковых туфлях, сумках и плащах.

10 Лаковая зимняя обувь Лаковая обувь очень чувствительна к перепадам температуры, поэтому перед тем, как выйти в ней на улицу, обуйте на ноги и походите 10 минут по дому. Так обувь немного согреется, а на улице будет остывать постепенно. А вот от ношения лакированной сумочки зимой лучше отказаться вообще так, как в морозы на ней могут появиться трещины.