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Как визуально расширить узкую прихожую: оригинальные идеи (Фото)

Смотрите фото (14)
Как визуально расширить узкую прихожую: оригинальные идеи (Фото)
10:17 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Казалось бы, как можно стильно оформить это пространство, но современные дизайнеры готовы предложить варианты оформления даже для таких условий.

  • 1

    Минимализм

    Прихожая в стиле минимализм.

    Лучшим решением для узкой прихожей станет минималистичный дизайн: белые стены, крошеные крючки, маленькая полка для обуви - вот набор самых необходимых вещей для обустройства комфорта. Также можно добавить несколько зеркал, они помогут визуально расширить границы узкого коридора.

  • 2

    Зеркальный шкаф

    Прихожая с зеркальным шкафом.

    Стильная маленькая прихожая, изюминками которой стали зеркальный шкаф и мягкая фактурная стена с диванчиком и крючками для одежды.

  • 3

    Классический стиль

    Прихожая в классическом стиле.

    Классические решения всегда удачные и отлично работают даже в маленьких пространствах. Например, если ваша прихожая имеет прямоугольную форму и небольшую площадь, установите у короткой стены классический шкаф с ящиками для обуви, секцией для верхней одежды, закрытыми верхними полками и встроенной нишей с крючками. По нашему мнению, лучше всего заказать такой шкаф в мастерской, чтобы он точно соответствовал меркам вашей прихожей.

  • 4

    Открытая система

    Открытая система хранения в прихожей.

    Открытая система хранения - еще одна отличная идея для узкой прихожей. Организовать такую систему можно в небольшой нише. Туда отлично встанет маленький диванчик с обувными шкафчиками, а над ним можно закрепить вешалку для верней одежды и полочку для головных уборов.

  • 5

    Узкие шкафы

    Узкие стеллажи в прихожей.

    Вообще в узкой прихожей лучше обойтись без громоздких конструкций, однако если нужно разместить много разных вещей, воспользуйтесь двумя правилами. Первое - используйте светлые оттенки, второе - обратите внимание на узкие встроенные стеллажи.

  • 6

    Стильные детали

    Стильные детали в интерьере.

    Маленький коридор не обязательно должен быть скучным. Да, для отделки лучше использовать светлые цвета, но не стоит забывать про детали: оригинальные вешалки, плетеные корзины, контрастные полочки и ковры - все это привнесет в интерьер разнообразие.

  • 7

    Яркая геометрия

    Коридор с яркой акцентной стеной.

    Светлый узкий коридор с яркой акцентной стеной, украшенной геометрическим принтом, креативными вешалками для верхней одежды и несколькими плетеными пуфиками - прекрасная идея для тех, кто не любит серую повседневность и жаждет ярких красок.

  • 8

    Контрастное сочетание

    Контрастное сочетание цветов и фактур.

    Фантастическое сочетание натурального дерева с темным графитовым оттенком и зеркальными элементами в интерьере обыкновенного узкого коридора сделали это пространство по-настоящему уникальным.

  • 9

    Оригинальные полочки

    Прихожая с оригинальными полочками.

    Хотите разбавить белоснежную прихожую, используйте детали контрастного цвета. Для примера взгляните на этот интерьер, дополненный узкими черными полками и оригинальными навесными контейнерами для обуви.

  • 10

    Полка для обуви

    Высокая полка для обуви.

    Храните обувь на высоком стеллаже с откидными полочками. По нашему мнению, такой стеллаж не займет много места, а обувь на нем всегда будет на виду и под рукой.

  • 11

    Игры с текстурами

    Игры с текстурами и светом.

    В маленькой узкой прихожей не получится разместить много мебели, но можно поэкспериментировать с цветами, фактурами и светом. Подобные эксперименты и необычные решения сделают коридор настолько привлекательным, что никто не обратит внимание на его маленький размер.

  • 12

    Лаконичная элегантность

    Элегантная прихожая.

    Элегантная прихожая с полосатыми обоями и элегантной черной мебелью - яркий образец утонченности и хорошего вкуса.

  • 13

    Кирпичные стены

    Кирпичные стены в прихожей.

    Оригинальная прихожая в стиле лофт, оформленная в бело-оранжевых тонах, с фактурной отделкой под кирпич, мобильной вешалкой и черными навесными шкафчиками.

Маленькие квартиры, которые превратили в хоромы (Фото)

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Квартира, Интерьер, Дом, Стиль, Дизайн, Коридор, Прихожие.
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