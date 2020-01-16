Как визуально расширить узкую прихожую: оригинальные идеи (Фото)

Минимализм
Прихожая в стиле минимализм.
Лучшим решением для узкой прихожей станет минималистичный дизайн: белые стены, крошеные крючки, маленькая полка для обуви - вот набор самых необходимых вещей для обустройства комфорта. Также можно добавить несколько зеркал, они помогут визуально расширить границы узкого коридора.
Зеркальный шкаф
Прихожая с зеркальным шкафом.
Стильная маленькая прихожая, изюминками которой стали зеркальный шкаф и мягкая фактурная стена с диванчиком и крючками для одежды.
Классический стиль
Прихожая в классическом стиле.
Классические решения всегда удачные и отлично работают даже в маленьких пространствах. Например, если ваша прихожая имеет прямоугольную форму и небольшую площадь, установите у короткой стены классический шкаф с ящиками для обуви, секцией для верхней одежды, закрытыми верхними полками и встроенной нишей с крючками. По нашему мнению, лучше всего заказать такой шкаф в мастерской, чтобы он точно соответствовал меркам вашей прихожей.
Открытая система
Открытая система хранения в прихожей.
Открытая система хранения - еще одна отличная идея для узкой прихожей. Организовать такую систему можно в небольшой нише. Туда отлично встанет маленький диванчик с обувными шкафчиками, а над ним можно закрепить вешалку для верней одежды и полочку для головных уборов.
Узкие шкафы
Узкие стеллажи в прихожей.
Вообще в узкой прихожей лучше обойтись без громоздких конструкций, однако если нужно разместить много разных вещей, воспользуйтесь двумя правилами. Первое - используйте светлые оттенки, второе - обратите внимание на узкие встроенные стеллажи.
Стильные детали
Стильные детали в интерьере.
Маленький коридор не обязательно должен быть скучным. Да, для отделки лучше использовать светлые цвета, но не стоит забывать про детали: оригинальные вешалки, плетеные корзины, контрастные полочки и ковры - все это привнесет в интерьер разнообразие.
Яркая геометрия
Коридор с яркой акцентной стеной.
Светлый узкий коридор с яркой акцентной стеной, украшенной геометрическим принтом, креативными вешалками для верхней одежды и несколькими плетеными пуфиками - прекрасная идея для тех, кто не любит серую повседневность и жаждет ярких красок.
Контрастное сочетание
Контрастное сочетание цветов и фактур.
Фантастическое сочетание натурального дерева с темным графитовым оттенком и зеркальными элементами в интерьере обыкновенного узкого коридора сделали это пространство по-настоящему уникальным.
Оригинальные полочки
Прихожая с оригинальными полочками.
Хотите разбавить белоснежную прихожую, используйте детали контрастного цвета. Для примера взгляните на этот интерьер, дополненный узкими черными полками и оригинальными навесными контейнерами для обуви.
Полка для обуви
Высокая полка для обуви.
Храните обувь на высоком стеллаже с откидными полочками. По нашему мнению, такой стеллаж не займет много места, а обувь на нем всегда будет на виду и под рукой.
Игры с текстурами
Игры с текстурами и светом.
В маленькой узкой прихожей не получится разместить много мебели, но можно поэкспериментировать с цветами, фактурами и светом. Подобные эксперименты и необычные решения сделают коридор настолько привлекательным, что никто не обратит внимание на его маленький размер.
Лаконичная элегантность
Элегантная прихожая.
Элегантная прихожая с полосатыми обоями и элегантной черной мебелью - яркий образец утонченности и хорошего вкуса.
Кирпичные стены
Кирпичные стены в прихожей.
Оригинальная прихожая в стиле лофт, оформленная в бело-оранжевых тонах, с фактурной отделкой под кирпич, мобильной вешалкой и черными навесными шкафчиками.