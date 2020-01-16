Как визуально расширить узкую прихожую: оригинальные идеи (Фото)

1 Минимализм Прихожая в стиле минимализм. Лучшим решением для узкой прихожей станет минималистичный дизайн: белые стены, крошеные крючки, маленькая полка для обуви - вот набор самых необходимых вещей для обустройства комфорта. Также можно добавить несколько зеркал, они помогут визуально расширить границы узкого коридора.

2 Зеркальный шкаф Прихожая с зеркальным шкафом. Стильная маленькая прихожая, изюминками которой стали зеркальный шкаф и мягкая фактурная стена с диванчиком и крючками для одежды.

3 Классический стиль Прихожая в классическом стиле. Классические решения всегда удачные и отлично работают даже в маленьких пространствах. Например, если ваша прихожая имеет прямоугольную форму и небольшую площадь, установите у короткой стены классический шкаф с ящиками для обуви, секцией для верхней одежды, закрытыми верхними полками и встроенной нишей с крючками. По нашему мнению, лучше всего заказать такой шкаф в мастерской, чтобы он точно соответствовал меркам вашей прихожей.

4 Открытая система Открытая система хранения в прихожей. Открытая система хранения - еще одна отличная идея для узкой прихожей. Организовать такую систему можно в небольшой нише. Туда отлично встанет маленький диванчик с обувными шкафчиками, а над ним можно закрепить вешалку для верней одежды и полочку для головных уборов.

5 Узкие шкафы Узкие стеллажи в прихожей. Вообще в узкой прихожей лучше обойтись без громоздких конструкций, однако если нужно разместить много разных вещей, воспользуйтесь двумя правилами. Первое - используйте светлые оттенки, второе - обратите внимание на узкие встроенные стеллажи.

6 Стильные детали Стильные детали в интерьере. Маленький коридор не обязательно должен быть скучным. Да, для отделки лучше использовать светлые цвета, но не стоит забывать про детали: оригинальные вешалки, плетеные корзины, контрастные полочки и ковры - все это привнесет в интерьер разнообразие.

7 Яркая геометрия Коридор с яркой акцентной стеной. Светлый узкий коридор с яркой акцентной стеной, украшенной геометрическим принтом, креативными вешалками для верхней одежды и несколькими плетеными пуфиками - прекрасная идея для тех, кто не любит серую повседневность и жаждет ярких красок.

8 Контрастное сочетание Контрастное сочетание цветов и фактур. Фантастическое сочетание натурального дерева с темным графитовым оттенком и зеркальными элементами в интерьере обыкновенного узкого коридора сделали это пространство по-настоящему уникальным.

9 Оригинальные полочки Прихожая с оригинальными полочками. Хотите разбавить белоснежную прихожую, используйте детали контрастного цвета. Для примера взгляните на этот интерьер, дополненный узкими черными полками и оригинальными навесными контейнерами для обуви.

10 Полка для обуви Высокая полка для обуви. Храните обувь на высоком стеллаже с откидными полочками. По нашему мнению, такой стеллаж не займет много места, а обувь на нем всегда будет на виду и под рукой.

11 Игры с текстурами Игры с текстурами и светом. В маленькой узкой прихожей не получится разместить много мебели, но можно поэкспериментировать с цветами, фактурами и светом. Подобные эксперименты и необычные решения сделают коридор настолько привлекательным, что никто не обратит внимание на его маленький размер.

12 Лаконичная элегантность Элегантная прихожая. Элегантная прихожая с полосатыми обоями и элегантной черной мебелью - яркий образец утонченности и хорошего вкуса.