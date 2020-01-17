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Для чего могут пригодиться старые двери: идеи использования в интерьере (Фото)

Смотрите фото (9)
Для чего могут пригодиться старые двери: идеи использования в интерьере (Фото)
12:04 Сегодня Телеграф klubokidei.com Фото: klubokidei.com

Как сделать из ненужного предмета, сослужившего добрую службу, новый интересный предмет мебели?

  • 1

    Обеденный стол

    Деревянные двери, которые ещё не потеряли внешнего лоска вполне сгодятся на роль столешницы для вместительного обеденного стола. Стоит лишь оснастить её ножками, положить сверху подходящий кусок стекла и стильный предмет интерьера готов. За таким столом разместится немало гостей!

    Он здорово украсит пространство в деревенском стиле, станет отличным дополнением террасы или сада, а возможно займёт достойное место на даче.

  • 2

    Угловой стеллаж

    Если интерьер небольшой, то каждый его сантиметр нужно задействовать максимально функционально. В маленькой комнате для хранения разумно использовать углы, и в этом также помогут старые двери. Из них получится отменный угловой стеллаж, который не будет мешать передвижению по комнате. Такой предмет мебели смотрится очень лаконично, и при этом выполняет необходимые полезные функции. Здесь можно хранить вещи, коробки с мелочами, книги или косметику.

  • 3

    Туалетный столик

    Старая дверь пригодится даже для того, чтобы сделать из неё самый настоящий туалетный столик, который будет радовать глаз и уж точно разнообразит интерьер. Это идеальный вариант для пространства в стиле шебби-шик.

  • 4

    Мебель для прихожей

    Если оснастить старую дверь крючками, дополнительным ящиком для хранения и место для отдыха, то получится оригинальная многофункциональная мебель для прихожей. В этой комнате важно использовать максимально лаконичные решения.

  • 5

    Кухонный сервант

    Старые двери – истинные находки для тех, кто любит вещи с историей и интерьеры с лёгким потёртым шиком, а ещё для тех, кто любит что-то создавать своими руками. При желании из ненужных на первый взгляд предметов может получиться очень практичная мебель, например, как этот кухонный сервант.

  • 6

    Книжный стеллаж

    Простая и интересная идея для книгоманов – создать книжный стеллаж из самой обычной старой двери. Что для этого понадобится? Немного времени, терпения и полочек, и конечно же, вдохновения.

  • 7

    Вешалка для верхней одежды

    Если уж дверей пришлось поменять много и от них остались ручки, то они пригодятся для изготовления вешалки для верхней одежды. А если ещё удастся взять за основу вешалки саму дверь, то предмет мебели получится куда более эффектным, особенно если дополнительно декорировать его семейными фото.

  • 8

    Вместительная качеля

    Без качели в саду просто не обойтись, на ней приятно расслабиться и насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Она задаёт романтичное настроение и дарит немало приятных эмоций, и самое интересное, что сделать её также можно из старой двери!

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Интерьер, Дом, Дизайн, Идеи, Двери, Декор, Дом и сад, Старые двери.
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