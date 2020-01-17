Для чего могут пригодиться старые двери: идеи использования в интерьере (Фото)

1 Обеденный стол Деревянные двери, которые ещё не потеряли внешнего лоска вполне сгодятся на роль столешницы для вместительного обеденного стола. Стоит лишь оснастить её ножками, положить сверху подходящий кусок стекла и стильный предмет интерьера готов. За таким столом разместится немало гостей! Он здорово украсит пространство в деревенском стиле, станет отличным дополнением террасы или сада, а возможно займёт достойное место на даче.

2 Угловой стеллаж Если интерьер небольшой, то каждый его сантиметр нужно задействовать максимально функционально. В маленькой комнате для хранения разумно использовать углы, и в этом также помогут старые двери. Из них получится отменный угловой стеллаж, который не будет мешать передвижению по комнате. Такой предмет мебели смотрится очень лаконично, и при этом выполняет необходимые полезные функции. Здесь можно хранить вещи, коробки с мелочами, книги или косметику.

3 Туалетный столик Старая дверь пригодится даже для того, чтобы сделать из неё самый настоящий туалетный столик, который будет радовать глаз и уж точно разнообразит интерьер. Это идеальный вариант для пространства в стиле шебби-шик.

4 Мебель для прихожей Если оснастить старую дверь крючками, дополнительным ящиком для хранения и место для отдыха, то получится оригинальная многофункциональная мебель для прихожей. В этой комнате важно использовать максимально лаконичные решения.

5 Кухонный сервант Старые двери – истинные находки для тех, кто любит вещи с историей и интерьеры с лёгким потёртым шиком, а ещё для тех, кто любит что-то создавать своими руками. При желании из ненужных на первый взгляд предметов может получиться очень практичная мебель, например, как этот кухонный сервант.

6 Книжный стеллаж Простая и интересная идея для книгоманов – создать книжный стеллаж из самой обычной старой двери. Что для этого понадобится? Немного времени, терпения и полочек, и конечно же, вдохновения.

7 Вешалка для верхней одежды Если уж дверей пришлось поменять много и от них остались ручки, то они пригодятся для изготовления вешалки для верхней одежды. А если ещё удастся взять за основу вешалки саму дверь, то предмет мебели получится куда более эффектным, особенно если дополнительно декорировать его семейными фото.