Лунный посевной календарь с 20 по 26 января 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
20 Января 2020, Понедельник 25 лунный день: Убывающая луна. Боритесь с вредителями и болезнями. Опрыскивайте комнатные цветы.
21 Января 2020, Вторник 26 лунный день: Убывающая луна. Ничего не сажайте и не поливайте. Сделайте дезинфекцию в теплицах.
22 Января 2020, Среда 27 лунный день: Убывающая луна. Рыхлите грунт в теплицах и горшках комнатных растений.
23 Января 2020, Четверг 28 лунный день: Убывающая луна. Воздержитесь от работ с растениями. Время для генеральной уборки.
24 Января 2020, Пятница 29 лунный день: Убывающая луна. Сделайте уборку в хозяйственных помещениях.
25 Января 2020, Суббота 30 лунный день: Новолуние. Планируйте будущие посадки, наводите порядок в теплицах.
26 Января 2020, Воскресенье 1 лунный день: Растущая луна. Готовьте тару под рассаду, замачивайте семена.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.