Лунный посевной календарь с 20 по 26 января 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 20 по 26 января 2020 года

20 Января 2020, Понедельник 25 лунный день: Убывающая луна. Боритесь с вредителями и болезнями. Опрыскивайте комнатные цветы.

21 Января 2020, Вторник 26 лунный день: Убывающая луна. Ничего не сажайте и не поливайте. Сделайте дезинфекцию в теплицах.

Народная примета на день: Емельян Зимний. 'Емельян, накрути буран'. Метель зиме за обычай. Судят о характере зимы окончательно. Если подует с юга - посулит грозовое лето.

22 Января 2020, Среда 27 лунный день: Убывающая луна. Рыхлите грунт в теплицах и горшках комнатных растений.

23 Января 2020, Четверг 28 лунный день: Убывающая луна. Воздержитесь от работ с растениями. Время для генеральной уборки.

Народная примета на день: Григорий Летоуказатель. Ежели иней на деревьях, стогах и скирдах - к мокрому и холодному лету.

24 Января 2020, Пятница 29 лунный день: Убывающая луна. Сделайте уборку в хозяйственных помещениях.

Народная примета на день: Федосеево тепло. Если тепло, знать на раннюю весну пошло.

25 Января 2020, Суббота 30 лунный день: Новолуние. Планируйте будущие посадки, наводите порядок в теплицах.

Народная примета на день: Татьянин день. Проглянет солнышко - к раннему прилету птиц, снег - лето дождливое.

26 Января 2020, Воскресенье 1 лунный день: Растущая луна. Готовьте тару под рассаду, замачивайте семена.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.