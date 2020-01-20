Самые необычные апартаменты Европы, в которых хочется провести всю жизнь (Фото)

Современный домик у озера. Акюрейри, Исландия
Старая ветряная мельница. Бененден, Великобритания
Апартаменты на яхте. Мальорка, Испания
Домик на ферме. Хеетен, Нидерланды
Домик на дереве. Корнуолл, Великобритания
Лофт. Берлин, Германия
Очаровательный замок. Тоскана, Италия
Квартира в бывшей водонапорной башне. Лондон, Великобритания
«Пещера рыбака». Ия, Греция
Геодезический купол. Тарифа, Испания
Переоборудованный железнодорожный вагон. Аберпорт, Уэльс
Замок 15-го века. Галвэй, Ирландия
Кубический дом. Роттердам, Нидерланды