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Понедельник, 20.01.2020
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Самые необычные апартаменты Европы, в которых хочется провести всю жизнь (Фото)

Смотрите фото (53)
Самые необычные апартаменты Европы, в которых хочется провести всю жизнь (Фото)
10:30 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: sreda.temadnya.com

Можно найти апартаменты на любой вкус. Но если вам захотелось чего-то необычного, к вашим услугам домик на дереве, замок 15-го века и цыганская кибитка.

  • 1

    Современный домик у озера. Акюрейри, Исландия

  • 2

    Старая ветряная мельница. Бененден, Великобритания

  • 3

    Апартаменты на яхте. Мальорка, Испания

  • 4

    Домик на ферме. Хеетен, Нидерланды

  • 5

    Домик на дереве. Корнуолл, Великобритания

  • 6

    Лофт. Берлин, Германия

  • 7

    Очаровательный замок. Тоскана, Италия

  • 8

    Квартира в бывшей водонапорной башне. Лондон, Великобритания

  • 9

    «Пещера рыбака». Ия, Греция

  • 10

    Геодезический купол. Тарифа, Испания

  • 11

    Переоборудованный железнодорожный вагон. Аберпорт, Уэльс

  • 12

    Замок 15-го века. Галвэй, Ирландия

  • 13

    Кубический дом. Роттердам, Нидерланды

Как визуально расширить узкую прихожую: оригинальные идеи (Фото)

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Европа, Интерьер, Апартаменты, Экстерьер, Дом и сад.
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