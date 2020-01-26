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Лунный посевной календарь с 27 января по 2 февраля 2020 года

Лунный посевной календарь с 27 января по 2 февраля 2020 года
21:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 27 января по 2 февраля 2020 года

27 Января 2020, Понедельник 2 лунный день: Растущая луна. Проведите ревизию посадочного материала в хранилищах.

28 Января 2020, Вторник 3 лунный день: Растущая луна. Замачивайте семена, готовьте тару под рассаду.

  • Народная примета на день: Петр-Павел дня прибавил. Коли ветер, будет год сырой.

29 Января 2020, Среда 4 лунный день: Растущая луна. Пикируйте ранее посаженные растения, проведите внекорневые подкормки.

  • Народная примета на день: Петр-полукорм, значит домашней живностью съедена половина зимнего корма.

30 Января 2020, Четверг 5 лунный день: Растущая луна. Дайте отдых комнатным и тепличным растениям. Воздержитесь от поливов.

  • Народная примета на день: Антон перезимний. Перезимник - обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплой погоде зимой.

31 Января 2020, Пятница 6 лунный день: Растущая луна. Проведите мероприятия по снегозадержанию. Освобождайте растения от снега.

  • Народная примета на день: Афанасий Ломонос. Афанасьевские морозы. Ломонос морозит нос. Вороны летают и кружат стаями - к морозу. Мороз шутить не любит. Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а подожди Тимофея-полузимника (4 февраля) - тимофеевских морозцев.

1 Февраля 2020, Суббота 7 лунный день: Растущая луна. Высевайте корнеплоды в закрытом грунте.

  • Народная примета на день: Макарьев день. Коли капель - в весну раннюю верь. Какова погода первого числа, таков и весь февраль.

2 Февраля 2020, Воскресенье 8 лунный день: Первая четверть. Хорошо сеять многолетники на рассаду. Опрыскивайте и поливайте.

  • Народная примета на день: Завизжит метелица - всю неделю прометелится.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за январь, Посевной календарь с 27 января по 2 февраля.
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