Лунный посевной календарь с 27 января по 2 февраля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
27 Января 2020, Понедельник 2 лунный день: Растущая луна. Проведите ревизию посадочного материала в хранилищах.
28 Января 2020, Вторник 3 лунный день: Растущая луна. Замачивайте семена, готовьте тару под рассаду.
29 Января 2020, Среда 4 лунный день: Растущая луна. Пикируйте ранее посаженные растения, проведите внекорневые подкормки.
30 Января 2020, Четверг 5 лунный день: Растущая луна. Дайте отдых комнатным и тепличным растениям. Воздержитесь от поливов.
31 Января 2020, Пятница 6 лунный день: Растущая луна. Проведите мероприятия по снегозадержанию. Освобождайте растения от снега.
1 Февраля 2020, Суббота 7 лунный день: Растущая луна. Высевайте корнеплоды в закрытом грунте.
2 Февраля 2020, Воскресенье 8 лунный день: Первая четверть. Хорошо сеять многолетники на рассаду. Опрыскивайте и поливайте.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.