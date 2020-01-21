Невероятные поделки для дома, сделаны из бесполезных или ненужных вещей (Фото)

1 В некоторых случаях, этот самый мусор может послужить прекрасным материалом для реализации самых смелых дизайнерских идей. Оконные ставни Шкафчик из оконных ставней. Задумали заменить ветхие деревянные ставни на даче? Не спешите отправлять их на помойку. Качественная покраска, кусок фанеры, деревянная столешница и мебельная фурнитура позволят превратить ветошь в очаровательный шкафчик.

2 Кронштейны для полок Настольный органайзер из кронштейна для полок. Из ненужных кронштейнов, оставшихся после ремонта и небольшого куска ДСП можно смастерить красивый и оригинальный органайзер для корреспонденции, книг и прессы. Особенно стильно и благородно такая поделка будет выглядеть в бело-золотом цвете.

3 Скейтборд Полка из скейтборда. Убирая в гараже нашли старый скейтборд своего сына? Используйте его для создания оригинальной полки, сделать которую не составит труда. Нужно открутить колесики от доски, с помощью аэрозольного баллончика покрасить ее в модный медный цвет и просверлить отверстия для веревки. Оригинальная полка готова, можно вешать на стену.

4 Деревянная оконная рама Функциональная доска для напоминаний из оконной рамы. Решились на замену окон в загородном доме? Используйте старые деревянные рамы для создания оригинальных и функциональных вещиц для дома. Например, качественная зачистка, яркая покраска, узкая полка и несколько крючков позволят превратить старую оконную раму в стильную и функциональную доску для заметок, которая станет потрясающим украшением прихожей.

5 Торшер Корзины из абажуров. Абажур от старого безнадежно сломанного торшера можно превратить в очаровательную корзину для белья, игрушек или журналов.

6 Банки Симпатичные контейнеры из стеклянных банок. В кладовке скопилось слишком много банок? Превращайте их в симпатичные контейнеры для хранения заварки, сахара, соли, круп, ватных палочек и прочих мелочей. Процесс создания таких контейнеров очень прост. Декорируйте банки с помощью цветной эмали, росписи или аппликации, а крышки украшайте красивыми мебельными ручками.

7 Подставка для ножей Настольный органайзер из подставки для ножей. Старую неприглядную подставку для ножей можно превратить в фантастический настольный органайзер для канцелярии. Потребуется лишь слегка видоизменить отверстия и придать подставке новый яркий цвет.

8 Чемоданы Полки из старых чемоданов. У многих на антресолях хранятся чемоданы времен СССР, но немногие знают, что с ними делать. А ведь вариантов нестандартного использования чемоданов масса. Например, из частей старинных дорожных сумок получаются оригинальные полки, которые станут настоящей изюминкой любой комнаты.

9 Деревянные ящики Полки из деревянных ящиков. Яркие полки для прихожей — прекрасный способ использовать ненужные деревянные ящики. Такая система хранения отлично впишется в прихожую загородного дома и прекрасно подойдет для хранения обуви, головных уборов и сумок.

10 Кухонный шкафчик Детский столик из кухонного шкафчика. Заказали новый кухонный гарнитур? Не торопитесь избавляться от всех частей старого. Например, из небольшого кухонного шкафчика может получиться оригинальный столик для детских игр или творчества.

11 Табурет Органайзер для творчества из старого табурета. Старый табурет, абсолютно не вписывающийся в интерьер, можно превратить в необычный органайзер для творчества. Покраска и несколько тряпичных карманов позволят хранить в нем рулоны бумаги и ткани, ножницы и прочие канцелярские принадлежности.

12 Ваза Ваза из ведра. Покраска и небольшой декор позволят превратить обычное пластиковое ведро в изысканную цветочную вазу.

13 Кашпо Кашпо из плафона. Меняя светильники в квартире, сохраните несколько стеклянных плафонов, из которых можно сделать потрясающие цветочные кашпо. Цветная эмаль позволит преобразить невзрачные детали светильников и превратить их в яркие предметы домашнего декора.

14 Столик Оттоманка из столика. Не спешите отправлять на помойку старый потертый столик. Укоротите ножки, покрасьте в понравившийся цвет, сшейте мягкий чехол и неприглядный стол превратится в очаровательную оттоманку.

15 Жестяные банки Панно из жестяных банок. Часто покупаете напитки в жестяных банках? Тонкий алюминий, из которого они сделаны — замечательный материал для творчества. Вырезайте из банок различные фигурки, красьте, крепите к холстам и используйте их для декора стен.

16 Ванна Кресло из ванны. Чугунную ванну, приготовленную на выброс, можно превратить в удобное кресло для дома или сада. Конечно, процесс создания такого кресла достаточно сложный и трудоемкий, но в результате удастся заполучить эксклюзивный предмет мебели, который станет украшением любого пространства.