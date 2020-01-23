Как обновить интерьер в комнате без ремонта? (Фото)

1 Замена штор может полностью преобразить освещение в комнате, а также добавить ей индивидуальности. Техника "шибори" Шторы выполненные в технике "шибори". Шибори (сибори) - древняя японская техника, которая включает в себя скручивание или сжимание ткани и использование после этого на ней красителя индиго, чтобы придать ткани богатый синий цвет с необычным узором. Сейчас подобная окраска переживает настоящий всплеск популярности, и она является прекрасной возможностью обновить простые белые шторы. Поскольку индиго подходит далеко не для каждой комнаты, можно подобрать краситель по индивидуальному вкусу.

2 "Водопроводная труба" Карниз "Водопроводная труба". Если кому-то близок по духу индустриальный дизайн, подобный обновленный карниз идеально подойдет для него. В данном примере обычный карниз для подвешивания штор был заменен на водопроводную трубу, которую можно найти в любом хозяйственном магазине.

3 "Висячий сад" Горшки с пышной зеленью вместо штор. Можно обновить свои шторы, полностью избавившись от них. Почему бы не подвесить вместо штор ряды горшков в пышной зеленью.

4 Латунный карниз Стильный латунный карниз. Следующее обновление карниза для штор настолько простое, что даже непонятно, почему все так еще не сделали. Можно придать окнам в своей комнате поистине величественный вид, просто используя латунный карниз вместо металлического или пластикового. Если латунный нет возможности купить (или он стоит слишком дорого), можно выкрасить старый карниз краской "под латунь".

5 Помпоны Помпоны - это модно. Модернизация занавесок вовсе не означает, что нужно выбросить старые. Просто нужно быть креативным. К примеру, можно взять старые занавески и пришить по их краям небольшие очаровательные помпончики. А если сочетать яркие неоновые помпоны с тканью нейтрального цвета, эффект получится особенно интересным.

6 Многослойные шторы Сочетание двух типов штор. Если в комнате только одно окно, сочетание одновременно двух или более типов штор - отличный способ добавить размера комнате, а также позволить лучше контролировать свет и воздух. Стоит начать с жалюзи (лучше всего бамбуковых), после чего поверх них повесить шторы. Нужно, чтобы карниз был на 10-15 сантиметров выше окна, чтобы создать иллюзию более высокого потолка.

7 Яркие зажимы и держатели Яркие зажимы и держатели занавесок. Занавески снова в моде, но это не значит, что нужно использовать те, которые явно будут напоминать о доме бабушки. Даже старые и невзрачные белые шторы можно преобразить с помощью зажимов, за которые их можно заправлять при открытии. Интересной идеей будет использование хрустальных ручек, на которые наклеены половинки агата.

8 Бисер Легкие занавески с бисером. Шторы предназначены не только для того, чтобы ими закрывать окна. К примеру, они отлично подходят для разделения помещений между комнатами или зонирования студийного пространства. В качестве интересной идеи можно нанизать шарики из пенополистирола, нанизанные на простую веревку, чтобы подражать хиппи-занавескам 70-х годов на современный манер.

9 Карнизы-самоделки Самодельные карнизы. Для тех, кто никак не может расстаться со своими старыми занавесками, уникальный карниз, сделанный своими руками, станет отличным выбором. В нем используются окрашенные деревянные дюбели и кронштейны, которые легко найти в хозяйственном магазине. Подобная идея способна придать жизненному пространству комфорт, и обойдется это менее чем в 20 долларов.

10 Картофельный штамп Старые шторы, преобразованные с помощью картофеля. В данном примере были использованы самые дешевые занавески из IKEA, на которых сделали причудливый узор из треугольников. А треугольники были нанесены с помощью краски и самодельного штампа из... картофелины.

11 Макраме Занавес-макраме. Возможно, многие уже знают, что макраме снова вошло в моду, и теперь его можно смело использовать в домашнем декоре. К примеру, подобные плетеные занавески хотя и выглядят сложными, даже человек, который никогда не вязал макраме, сможет сделать их. Такой занавес можно использовать вместо двери шкафа.

12 Шторы-раскраски Шторы, разрисованные вручную. Если даже художественные навыки отсутствуют, не стоит беспокоиться. Ведь, чтобы создать подобные модные шторы, нужно всего лишь провести по ним несколько линий кисточкой.

13 Рога Держатель штор - рога. Конечно, рога есть далеко не у всех дома, но они придают ощущение деревенского дома или горного шале, при этом не "засоряя" декор. Мало кто догадывается об этом, но вполне можно использовать искусственные рога, которые несложно найти в магазине.

14 Аппликация Цветочная аппликация. Такие цветочные занавески просто "кричат" своим внешним видом: "будьте счастливы". Их очень легко воссоздать самому, для этого потребуются искусственные цветы и немного клея. Подобный дизайн гарантированно заставит всех улыбаться.

15 Яркие цвета Ярко-желтые занавески. Занавески - это самый простой способ преобразить комнату. Такие ярко-желтые занавески, которые чаще всего можно увидеть в кафе, создают идеальную атмосферу для этого маленького уголка для чтения.

16 Легкое окрашивание Игра оттенков. Данный пример окрашивания штор похож на шибори, но его сделать еще проще. Нужно просто окрасить шторы линиями — верх светлее, а низ темнее.

17 Черные узоры Модель от "Colossal". Если кто-то устал от своих скучных занавесок, подобная замысловатая модель от "Colossal" наверняка придется ему по вкусу. Хотя самому такое будет сделать сложнее, возможности для творчества безграничны. С помощью дырочек в темном материале можно создать любой сюжет, который придется по вкусу.

18 Акценты декора Цветные помпоны. Это отличная идея для людей, которые живут в арендованной квартире, или любого, кто не хочет радикальным способом переделывать шторы. Все просто — нужно сделать завязки для штор с красивыми цветными помпонами.

19 Паттерны Контраст шаблона. Идея создания узора на шторах хорошо подходит для детской комнаты. В данном случае был использован паттерн из черных кругов на белой ткани.