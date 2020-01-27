До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)

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Внутреннее пространство спланировано так, что задействован каждый квадратный метр, даже пыльный чердак превратился в две квартирки с собственными кухнями, спальнями, зонами отдыха, ванной и отдельным входом.

Дом находится на Куршской косе, в одном из старейших рыбацких поселков Литвы — Ниде. Само здание было построено еще в 20-е годы прошлого века и охраняется государством. Поэтому новым владельцам нельзя было изменять его внешний вид. А вот внутри реконструкция не запрещается.

Снаружи дом ничем не выделяется

За помощью владельцы обратились к дизайнеру Эвелине Таландзявичене. По ее словам, функциональность и практичность стояли на первом месте: дом в меру осовременили в соответствии с требованиями эпохи.