До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)

Внутреннее пространство спланировано так, что задействован каждый квадратный метр, даже пыльный чердак превратился в две квартирки с собственными кухнями, спальнями, зонами отдыха, ванной и отдельным входом.
Дом находится на Куршской косе, в одном из старейших рыбацких поселков Литвы — Ниде. Само здание было построено еще в 20-е годы прошлого века и охраняется государством. Поэтому новым владельцам нельзя было изменять его внешний вид. А вот внутри реконструкция не запрещается.
Снаружи дом ничем не выделяется
За помощью владельцы обратились к дизайнеру Эвелине Таландзявичене. По ее словам, функциональность и практичность стояли на первом месте: дом в меру осовременили в соответствии с требованиями эпохи.
Кухня
Строители знают, что реконструкция старого деревянного дома дороже и сложнее строительства нового. Однако работы с памятником архитектуры строго регламентированы, сносить оригинал и возводить копию нельзя. Поэтому снаружи дом даже не покрасили: за сохранение единого стиля исторической части поселка отвечают местные власти. Пришлось оставить и старые окна.
Спальня владельцев дома
Детская спальня
А вот внутри здания произошли глобальные перемены: стены и крышу дополнительно утеплили, уложили новые полы. Дом получил современные инженерные системы — водопровод, канализацию, отопление. В санузлах — теплые полы.
Ванная комната
Изменилась и планировка: на первом этаже огромное пространство (51 м2) выделили под кухню-столовую-гостиную, нашлось место и для спален, и двух санузлов. Раньше под крышей дома был холодный чердак — теперь там два автономных помещения с мини-кухнями, спальнями, зонами отдыха и ванной. На мансарду есть отдельный вход с улицы.
Мансардный этаж
Основой цвет интерьера — белый. Его преобладание объясняется очень просто: через маленькие окошки рыбацкого дома внутрь попадает мало естественного света (прорезать большие оконные проемы запрещено). Грамотно подобраны натуральные материалы и очень «домашняя» мебель, которые создали атмосферу уюта и семейного тепла.
Эвелина не стала делать пародий на исторические элементы дизайна, и дом меньше всего напоминает музей «культуры и быта». Но и историю здания дизайнер не проигнорировала: намеки на его прошлое, уклад жизни поселка появились в декоре. Например, цветочный орнамент на подушках, покрывала в стиле пэчворк, плетеная мебель — все это делает интерьер очень домашним, «как у бабушки».