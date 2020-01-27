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До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)

Смотрите фото (8)
До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
03:13 Сегодня Телеграф shkolaremonta.org Фото: shkolaremonta.org

Снаружи это просто деревенский дом. И только переступив его порог, понимаешь: над интерьером явно поработал дизайнер.

  • 1

    Внутреннее пространство спланировано так, что задействован каждый квадратный метр, даже пыльный чердак превратился в две квартирки с собственными кухнями, спальнями, зонами отдыха, ванной и отдельным входом.

    Дом находится на Куршской косе, в одном из старейших рыбацких поселков Литвы — Ниде. Само здание было построено еще в 20-е годы прошлого века и охраняется государством. Поэтому новым владельцам нельзя было изменять его внешний вид. А вот внутри реконструкция не запрещается.

    Снаружи дом ничем не выделяется

    За помощью владельцы обратились к дизайнеру Эвелине Таландзявичене. По ее словам, функциональность и практичность стояли на первом месте: дом в меру осовременили в соответствии с требованиями эпохи.

  • 2

    Кухня

    Строители знают, что реконструкция старого деревянного дома дороже и сложнее строительства нового. Однако работы с памятником архитектуры строго регламентированы, сносить оригинал и возводить копию нельзя. Поэтому снаружи дом даже не покрасили: за сохранение единого стиля исторической части поселка отвечают местные власти. Пришлось оставить и старые окна.

  • 3

    Спальня владельцев дома

  • 4

    Детская спальня

    А вот внутри здания произошли глобальные перемены: стены и крышу дополнительно утеплили, уложили новые полы. Дом получил современные инженерные системы — водопровод, канализацию, отопление. В санузлах — теплые полы.

  • 5

    Ванная комната

    Изменилась и планировка: на первом этаже огромное пространство (51 м2) выделили под кухню-столовую-гостиную, нашлось место и для спален, и двух санузлов. Раньше под крышей дома был холодный чердак — теперь там два автономных помещения с мини-кухнями, спальнями, зонами отдыха и ванной. На мансарду есть отдельный вход с улицы.

  • 6

    Мансардный этаж

    Основой цвет интерьера — белый. Его преобладание объясняется очень просто: через маленькие окошки рыбацкого дома внутрь попадает мало естественного света (прорезать большие оконные проемы запрещено). Грамотно подобраны натуральные материалы и очень «домашняя» мебель, которые создали атмосферу уюта и семейного тепла.

    Эвелина не стала делать пародий на исторические элементы дизайна, и дом меньше всего напоминает музей «культуры и быта». Но и историю здания дизайнер не проигнорировала: намеки на его прошлое, уклад жизни поселка появились в декоре. Например, цветочный орнамент на подушках, покрывала в стиле пэчворк, плетеная мебель — все это делает интерьер очень домашним, «как у бабушки».

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Интерьер, Дизайн, Дом и сад, Деревенский дом.
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