Маленькие квартиры, которые превратили в хоромы (Фото)

Фото идеи для уютной квартиры своими руками. Лучше всего обустроить квартиру мебелью. Но особо важным компонентом уюта - стены. Украсите их семейными снимками, своим творчеством и картинами и ваша квартира будет вашем раем!