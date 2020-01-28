Роскошная обивка: ТОП-18 восхитительные идеи перетяжки мягкой мебели (Фото)

Прекрасным выходом может стать перетяжка мебели.Причем, если подойти к этому процессу творчески, то результат может оказаться весьма впечатляющим.
Стеганый диванчик
Уютный диван серого цвета.
Что может быть уютней, чем стеганое одеяло? Только мягкий диванчик темно-серого цвета с потрясающей стеганой обивкой, на котором можно удобно расположится после тяжелого дня.
Яркие кляксы
Яркая тканевая обивка дивана.
Диван, перетянутый светлой тканью, украшенной фантастическими яркими красками, прекрасно впишется в интерьер современной квартиры.
Горячее солнце
Ярко-желтый диван.
Поролоновый диван насыщенного желтого цвета прекрасно впишется в светлую комнату с яркими аксессуарами цвета фуксии.
Бархатная роскошь
Бархатный диван.
Элегантный диванчик с бархатной оббивкой сиреневого цвета сочетает в себе простоту и роскошь одновременно.
Изумруд
Небольшой изумрудный диванчик.
Невероятно, как правильно подобранный цвет и текстура оббивки, способны преобразить самый простой диван с деревянным каркасом.
Мягкий велюр
Диванчик, перетянутый велюром.
Классический диван на ножках, перетянутый мягкой велюровой тканью, выглядит очень уютно и гармонично в светлой гостиной с розовыми аксессуарами.
Диван-гамак
Кожаный диван-гамак.
Необычный кожаный диван-гамак на деревянном каркасе — прекрасная идея для переделки старого изношенного дивана.
Элегантная простота
Элегантный серый диван.
Большой поролоновый диван, перетянутый серой хлопковой тканью, прекрасно впишется в любое помещение.
Пэчворк
Кресло в стиле пэчворк.
Обивка из лоскутков разных тканей поможет не только обновить старое кресло, но и превратит его в настоящий дизайнерский шедевр.
Яркий акцент
Ярко-розовая велюровая тахта.
Потрясающая ярко-розовая тахта станет настоящей изюминкой комнаты.
Меховая обивка
Винтажный стул с меховой обивкой.
Новая меховая обивка и незначительная покраска позволят превратить старый негодный стульчик в нечто уникальное.
Веселый дизайн
Желтая обивка дивана.
Мягкий диванчик, перетянутый забавной желтой тканью с простым принтом внесет в гостиную нотки света и тепла.
Пастельный тон
Персиковая софа.
Очаровательная софа нежного персикового цвета — прекрасное решение для светлой комнаты.
Цветастый флок
Колоритное кресло с цветочным принтом.
Обивка из цветастого флока позволит вдохнуть новую жизнь и полностью преобразить старое кресло.
Серый шенилл
Диван с шенилловой обивкой.
Практичная, стильная и бюджетная шенилловая обивка преобразит старый диван, а также сделает его элегантным и приятным на ощупь.
Сиреневый жаккард
Жакардовый диванчик.
Старинный диванчик, перетянутый жаккардовой ткани трех разных цветов, с оригинальными трафаретными узорами на спинке, выглядит дорого и благородно.
Синяя глубина
Бархатный диван.
Великолепный диван с бархатной обивкой насыщенного синего цвета добавит изысканности и благородства любому, даже очень скромному, помещению.
Яркий текстиль
Яркая обивка стульев.
Остатки плотной яркой ткани прекрасно подойдут для перетяжки старых стульев.