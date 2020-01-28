Роскошная обивка: ТОП-18 восхитительные идеи перетяжки мягкой мебели (Фото)

1 Прекрасным выходом может стать перетяжка мебели.Причем, если подойти к этому процессу творчески, то результат может оказаться весьма впечатляющим. Стеганый диванчик Уютный диван серого цвета. Что может быть уютней, чем стеганое одеяло? Только мягкий диванчик темно-серого цвета с потрясающей стеганой обивкой, на котором можно удобно расположится после тяжелого дня.

2 Яркие кляксы Яркая тканевая обивка дивана. Диван, перетянутый светлой тканью, украшенной фантастическими яркими красками, прекрасно впишется в интерьер современной квартиры.

3 Горячее солнце Ярко-желтый диван. Поролоновый диван насыщенного желтого цвета прекрасно впишется в светлую комнату с яркими аксессуарами цвета фуксии.

4 Бархатная роскошь Бархатный диван. Элегантный диванчик с бархатной оббивкой сиреневого цвета сочетает в себе простоту и роскошь одновременно.

5 Изумруд Небольшой изумрудный диванчик. Невероятно, как правильно подобранный цвет и текстура оббивки, способны преобразить самый простой диван с деревянным каркасом.

6 Мягкий велюр Диванчик, перетянутый велюром. Классический диван на ножках, перетянутый мягкой велюровой тканью, выглядит очень уютно и гармонично в светлой гостиной с розовыми аксессуарами.

7 Диван-гамак Кожаный диван-гамак. Необычный кожаный диван-гамак на деревянном каркасе — прекрасная идея для переделки старого изношенного дивана.

8 Элегантная простота Элегантный серый диван. Большой поролоновый диван, перетянутый серой хлопковой тканью, прекрасно впишется в любое помещение.

9 Пэчворк Кресло в стиле пэчворк. Обивка из лоскутков разных тканей поможет не только обновить старое кресло, но и превратит его в настоящий дизайнерский шедевр.

10 Яркий акцент Ярко-розовая велюровая тахта. Потрясающая ярко-розовая тахта станет настоящей изюминкой комнаты.

11 Меховая обивка Винтажный стул с меховой обивкой. Новая меховая обивка и незначительная покраска позволят превратить старый негодный стульчик в нечто уникальное.

12 Веселый дизайн Желтая обивка дивана. Мягкий диванчик, перетянутый забавной желтой тканью с простым принтом внесет в гостиную нотки света и тепла.

13 Пастельный тон Персиковая софа. Очаровательная софа нежного персикового цвета — прекрасное решение для светлой комнаты.

14 Цветастый флок Колоритное кресло с цветочным принтом. Обивка из цветастого флока позволит вдохнуть новую жизнь и полностью преобразить старое кресло.

15 Серый шенилл Диван с шенилловой обивкой. Практичная, стильная и бюджетная шенилловая обивка преобразит старый диван, а также сделает его элегантным и приятным на ощупь.

16 Сиреневый жаккард Жакардовый диванчик. Старинный диванчик, перетянутый жаккардовой ткани трех разных цветов, с оригинальными трафаретными узорами на спинке, выглядит дорого и благородно.

17 Синяя глубина Бархатный диван. Великолепный диван с бархатной обивкой насыщенного синего цвета добавит изысканности и благородства любому, даже очень скромному, помещению.