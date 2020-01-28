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Роскошная обивка: ТОП-18 восхитительные идеи перетяжки мягкой мебели (Фото)

Смотрите фото (19)
Роскошная обивка: ТОП-18 восхитительные идеи перетяжки мягкой мебели (Фото)
12:24 Сегодня Телеграф temaretik.com Фото: pixabay.com

Нередко бывает, что обивка на мягкой мебели, которая стоит дома уже не первый год, поистерлась.

  • 1

    Прекрасным выходом может стать перетяжка мебели.Причем, если подойти к этому процессу творчески, то результат может оказаться весьма впечатляющим.

    Стеганый диванчик

    Уютный диван серого цвета.

    Что может быть уютней, чем стеганое одеяло? Только мягкий диванчик темно-серого цвета с потрясающей стеганой обивкой, на котором можно удобно расположится после тяжелого дня.

  • 2

    Яркие кляксы

    Яркая тканевая обивка дивана.

    Диван, перетянутый светлой тканью, украшенной фантастическими яркими красками, прекрасно впишется в интерьер современной квартиры.

  • 3

    Горячее солнце

    Ярко-желтый диван.

    Поролоновый диван насыщенного желтого цвета прекрасно впишется в светлую комнату с яркими аксессуарами цвета фуксии.

  • 4

    Бархатная роскошь

    Бархатный диван.

    Элегантный диванчик с бархатной оббивкой сиреневого цвета сочетает в себе простоту и роскошь одновременно.

  • 5

    Изумруд

    Небольшой изумрудный диванчик.

    Невероятно, как правильно подобранный цвет и текстура оббивки, способны преобразить самый простой диван с деревянным каркасом.

  • 6

    Мягкий велюр

    Диванчик, перетянутый велюром.

    Классический диван на ножках, перетянутый мягкой велюровой тканью, выглядит очень уютно и гармонично в светлой гостиной с розовыми аксессуарами.

  • 7

    Диван-гамак

    Кожаный диван-гамак.

    Необычный кожаный диван-гамак на деревянном каркасе — прекрасная идея для переделки старого изношенного дивана.

  • 8

    Элегантная простота

    Элегантный серый диван.

    Большой поролоновый диван, перетянутый серой хлопковой тканью, прекрасно впишется в любое помещение.

  • 9

    Пэчворк

    Кресло в стиле пэчворк.

    Обивка из лоскутков разных тканей поможет не только обновить старое кресло, но и превратит его в настоящий дизайнерский шедевр.

  • 10

    Яркий акцент

    Ярко-розовая велюровая тахта.

    Потрясающая ярко-розовая тахта станет настоящей изюминкой комнаты.

  • 11

    Меховая обивка

    Винтажный стул с меховой обивкой.

    Новая меховая обивка и незначительная покраска позволят превратить старый негодный стульчик в нечто уникальное.

  • 12

    Веселый дизайн

    Желтая обивка дивана.

    Мягкий диванчик, перетянутый забавной желтой тканью с простым принтом внесет в гостиную нотки света и тепла.

  • 13

    Пастельный тон

    Персиковая софа.

    Очаровательная софа нежного персикового цвета — прекрасное решение для светлой комнаты.

  • 14

    Цветастый флок

    Колоритное кресло с цветочным принтом.

    Обивка из цветастого флока позволит вдохнуть новую жизнь и полностью преобразить старое кресло.

  • 15

    Серый шенилл

    Диван с шенилловой обивкой.

    Практичная, стильная и бюджетная шенилловая обивка преобразит старый диван, а также сделает его элегантным и приятным на ощупь.

  • 16

    Сиреневый жаккард

    Жакардовый диванчик.

    Старинный диванчик, перетянутый жаккардовой ткани трех разных цветов, с оригинальными трафаретными узорами на спинке, выглядит дорого и благородно.

  • 17

    Синяя глубина

    Бархатный диван.

    Великолепный диван с бархатной обивкой насыщенного синего цвета добавит изысканности и благородства любому, даже очень скромному, помещению.

  • 18

    Яркий текстиль

    Яркая обивка стульев.

    Остатки плотной яркой ткани прекрасно подойдут для перетяжки старых стульев.

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Интерьер, Мебель, Дизайн, Мягкая мебель, Перетяжка мягкой мебели.
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