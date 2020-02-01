Порядок в доме: привычки, с которыми не придется тратить много времени на уборку

1 Привычка закрывать открытые емкости Незакрытые упаковки с крупами, тюбики с зубной пастой, емкости с сахаром и другими продуктами, флаконы из-под косметики и прочего – все это создает визуальный беспорядок. А кроме того легко переворачивается, засоряя все вокруг. Поэтому своевременное закрытие всего того, что открывается, избавит от лишней работы.

2 Привычка одного действия Выкладывание покупок на стол, куча грязная посуда на столе, футболки и рубашки, которые пора кинуть в стирку, но они висят на стуле – картина, знакомая каждой хозяйке. При этом получается, что из-за отложенной на потом работы времени тратится вдвое больше. Выложить покупки сначала на стол, затем снова раскладывать, но уже на полки в шкафах, бросить одежду на стуле, потом снова возвращаться и относить в корзину для белья – все это «съедает» драгоценное время. Поэтому очень полезной будет привычка одного действия – раскладывание всех вещей сразу по своим местам. Полезный совет: При складывании грязного белья в корзину можно сразу же рассортировать белье, чтобы не пересматривать при закладке в стиральную машинку. Для этого достаточно и одной корзины, просто в ней нужно сделать перегородку, вырезав ее, например, из пенопласта.

3 Привычка сразу чистить обувь Торопясь утром на работу бывает неприятно обнаружить, что вышел из дома в грязной обуви, не заметив или не успев почистить. Поэтому стоит выработать полезную привычку – мыть ботинки и туфли сразу, приходя с улицы. Так и в доме будет чище – грязь с подошв не будет сыпаться в прихожей и разноситься по квартире, и утром не придется второпях отмывать обувь, собираясь на работу. Но если по каким-то причинам нет возможности сразу очистить обувь, то есть хорошее решение – поставить пластиковую корзинку у входа и складывать туда грязные пары. Вся грязь будет стекать в емкость, и прихожая будет чистой. К тому же, если на грязезащитном коврике поместится, допустим, только 2 пары, то в корзинку той же площади, что и коврик, можно поместить больше обуви, поставив ее вертикально.

4 Привычка доводить дело до конца Провода оставленных наушников сами собой связываются в узлы, и приходится их распутывать. Забитая грязной посудой раковина очень мешает процессу готовки, ведь в ней уже невозможно помыть овощи. Украшения и цепочки, брошенные на тумбочку, спутываются между собой, и как результат – тратится время на распутывание бижутерии. Белье, забытое в стиральной машинке, приходится перестирывать. Этой ненужной траты времени можно избежать, взяв за привычку завершать каждое дело. Развешивать сразу белье, сматывать провода наушников после прослушивания музыки, убирать украшения в специальный органайзер и т.д.

5 Привычка есть за обеденным столом Правило есть только за обеденным столом сегодня мало кем соблюдается. А зря. Во-первых, если кушать только на кухне, то в комнатах не будет грязной посуды и крошек пищи. А во-вторых, жуя перед телевизором или компьютером человек отвлекается, и не контролирует процесс. Это ведет к перееданию и набору лишнего веса.

6 Привычка забирать с собой то, что здесь не нужно Сказать домочадцам, что едим только на кухне, легко, гораздо сложнее это воплотить в жизнь. Сложно удержаться от желания перекусить перед телевизором или погрызть чипсы за компьютерным столом. Поэтому будет очень полезной привычка, выходя из комнаты, забирать с собой все, что здесь лишнее: пустую чашку из-под кофе или чая, пакетики из-под орехов и т.п. Это не занимает дополнительного времени, а в комнате будет чище и убирать придется меньше.

7 Привычка собираться с вечера Собираясь на работу или на занятия утром, всегда есть риск что-то забыть. А иногда какую-то вещь просто не получается сразу найти и начинаются лихорадочные поиски. Привычка собирать все вещи с вечера экономит время, нервы, и приятным бонусом идет репутация обязательного человека, который никогда никуда не опаздывает.

8 Привычка замачивать загрязнения сразу Довольно часто бывает так, что ребенок посадил пятно на одежду, на плите что-то разлилось или пригорело в кастрюле, но времени на немедленную стирку и зачистку загрязнений нет. В этом случае можно успеть сделать главное – не дать засохнуть грязи, пока до нее не дойдут руки. Можно замочить все просто водой, но лучше всего вместе с моющим средством. Тогда избавиться от загрязнений получится намного быстрее и легче.

9 Привычка возвращать вещи на место Привычка возвращать вещи на свое место – это основа порядка в доме. Доведенная до автоматизма она освобождает колоссальное количество времени. Когда все вещи лежат на своих местах, не приходится тратить время на поиск нужного предмета, и становится ненужным периодическое расхламление и наведение порядка в шкафах. Взрослым возвращение вещей на место дается относительно легко, а детей стоит потихоньку к ней приучать, начиная с игрушек. Если ребенок сначала уберет все ненужное, прежде чем начать новую игру или задание, беспорядка будет гораздо меньше.