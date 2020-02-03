Планировка квартиры-студии: ТОП-9 советов правильного зонирования (Фото)

1 Барная стойка на границе зон Барная стойка служит для разграничения пространства. Сама по себе квартира-студия подразумевает отсутствие границ, но отсутствие стен и порогов совсем не означает, что вам не придется зонировать свое пространство. Сперва вам может показаться, что в этом нет ничего сложного, но на деле вы столкнетесь с рядом проблем. Первое, что нужно учесть, расставляя границы, - пространство должно казаться целостным и гармоничным. Второе: помещение должно быть четко структурированным. Третье: каждая зона должна выполнять определенные функции. Если речь идет о разграничении комнаты и кухни, в качестве границы можно использовать барную стойку. Этот предмет мебели зачастую прекрасно вписывается как в концепцию гостиной, так и в интерьер кухни.

2 Зонирование цветом Зонирование квартиры с помощью цвета и фактуры. Еще один способ зонирования пространства подразумевает использование разных цветов и фактур. Главное при этом - подобрать два контрастных, но сочетающихся между собой цвета или материала. По нашему мнению, очень здорово выглядят сочетание дерева с белой или серой краской. Также можно использовать яркую плитку в комплексе с однотонными светлыми обоями. Если хотите создать уютный уголок для отдыха, поклейте там темные обои с элегантным узором, а для оформления оставшейся площади используйте светлый однотонный материал.

3 Мебель Мебель, размер которой имеет значение. Многие владельцы квартир-студий выбирают маленькую мебель, тем самым совершая грубую ошибку. Другие, наоборот, стараются ограничится минимальным набором вещей, но, обычно, громоздких, что тоже неверно. Всем владельцам маленьких квартир, причем не только открытого типа, дизайнеры рекомендуют придерживаться золотой середины и подбирать мебель в соответствии с ростом жильцов, а также высотой потолков и общей площадью. Что касается квартир-студий, в них важно сохранить максимальное количество свободного пространства, а значит ограничиться только самым необходимым минимумом.

4 Концепция Концептуальный интерьер. Чаще всего владельцами квартир-студий становятся молодые пары без детей, холостяки или бизнес-леди. Все эти категории могут позволить себе проявить креативность и сделать свое жилье стильным и концептуальным. Для этого определите, какой из современных стилей нравится вам больше всего и придерживайтесь его основных характеристик. Любите брутальность и драматизм - обратите внимание на интерьеры в стиле лофт или индастриал. Любите свет и легкость - тогда вам придется по душе минимализм, прованс, контемпорари или европейский.

5 Спальный бокс Спальня отдельно. Открытая планировка кухни и гостиной - обычное дело для современных квартир, но свое спальное место всегда хочется спрятать. Сделать это в квартире без стен проблематично, но все же возможно. Для создания уединенной обстановки в спальне чаще всего используют нишу в стене, но если такой нет, можно построить спальный бокс из гипсокартона. Получившийся закуток - готовая спальня. Правда в нее поместится только кровать и тумбочка, но для полноценного отдыха этого более, чем достаточно.

6 Второй этаж Кровать на втором этаже. Если высота потолков вашей квартиры позволяет, соорудите импровизированный второй этаж. Небольшое пространство под потолком прекрасно подойдет для обустройства уединенного спального места. Однако перед тем, как реализовывать данную идею, подумайте, сможете ли вы спать в столь ограниченном пространстве.

7 Системы хранения Легкие системы хранения. Как уже писалось выше, мебель для квартиры-студии должна иметь стандартный размер, а вот с системами хранения стоит быть осторожнее. В квартирах открытого типа очень ценится свободное пространство и громоздкие шкафы выглядят в таких интерьерах неуместно. Лучше всего в квартиру такого типа впишутся встроенные шкафы в цвет стен или легкие открытые конструкции.

8 Яркие акценты Яркие акценты в интерьере. Возможно, вам это покажется банальным, но для оформления квартир-студий лучше всего использовать светлые оттенки. Белый, мятный, бледно-желтый, светло-серый и другие цвета пастельного спектра способны визуально увеличивать пространство, создавая ощущения легкости и воздушности. Ну, а для того, что интерьер не выглядел скучно и уныло, добавьте ярких деталей: кресла, полочки с цветными стенками, диванные подушки, ковры и другие мелочи.