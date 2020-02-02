Лунный посевной календарь с 3 по 9 февраля 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 3 по 9 февраля 2020 года

3 Февраля 2020, Понедельник 9 лунный день: Растущая луна. Время для зимних прививок. Поливайте и опрыскивайте растения.

4 Февраля 2020, Вторник 10 лунный день: Растущая луна. Повремените с посадками и посевами.. Рыхлите землю в теплице.

Народная примета на день: Тимофей Полузимник. Пол зимы прошло. Тимофеевские морозы. Сшибает рог зиме. Пора не дремать - сохи ладить, телеги поправлять.

5 Февраля 2020, Среда 11 лунный день: Растущая луна. Сделайте ревизию в хранилище семян. Готовьте тару для рассады.

6 Февраля 2020, Четверг 12 лунный день: Растущая луна. Высевайте зелень, лук на перо и листовые овощи в закрытом грунте.

Народная примета на день: Аксинья Весноуказательница. Если вёдро - весна красная.

7 Февраля 2020, Пятница 13 лунный день: Растущая луна. Замачивайте семена, готовьте их к посеву.

8 Февраля 2020, Суббота 14 лунный день: Растущая луна. Высевайте на рассаду баклажаны, перец, кабачки и томаты.

9 Февраля 2020, Воскресенье 15 лунный день: Полнолуние. Сделайте перерыв в работе с растениями и землей. Не поливайте.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.