Модно, но не полезно: тренды в дизайне интерьера, от которых нет толку

1 Барная стойка Этот предмет интерьера чаще всего используют на крохотных кухнях, в которых нет места для полноценного обеденного стола, или в квартирах-студиях, в которых барная стойка служит способом зонирования пространства. Со стороны она выглядит очень стильно, привнося в интерьер шик и небрежность. Однако на деле оказывается весьма неудобной и непрактичной. Согласно многим отзывам, барная стойка лишь мешает и "обрезает" площадь комнаты. Кроме того, за ней очень сложно готовить и трапезничать. То есть, по сути, она не выполняет никаких функций, за исключением эстетической. Вместо барной стойки дизайнеры рекомендуют устанавливать островные гарнитуры. Кухонный остров совмещает в себе функции сразу нескольких важных предметов: обеденного стола, рабочего места и вожделенной стойки. На нем достаточно места для выполнения любой деятельности: здесь можно одновременно есть, готовить и работать.

2 Открытые полки Открытые полки смотрятся очень мило, красиво и уютно на кухне. Но только на картинках. А вот в реальном быту от них больше проблем, чем пользы. Да, многие дизайнеры говорят, что открытые полки являются идеальным решением для крохотных кухонь, за счет того, что они занимают минимум места и не перегружают пространство. Однако мало кто упоминает о том, что посуду, которая стоит на виду, ничего не может уберечь от пыли, капель воды, жира и прочих загрязнений, которые неизменно появляются во время готовки. И различные ящики, коробочки для хранения, увы, не спасают ситуацию. Поэтому открытые полки имеют место быть лишь в том случае, если вы используете кухню, чтобы вскипятить чайник и разогреть еду в микроволновке. Если массивные кухонные шкафчики не помещаются на вашей кухне или слишком "давят", выбирайте модели со стеклянными дверцами. Они не так сильно будут загромождать пространство, к тому же, вы будете видеть, что где расположено. Такая кухонная мебель выглядит аккуратнее, и в ней гораздо легче и быстрее навести порядок.

3 Каменная облицовка Натуральный камень последние несколько лет входит в ТОП самых популярных материалов. Его используют не только на кухнях и в ванных комнатах, но также в коридорах, гостиных, столовых, при этом забывая, что в больших количествах материал превращает квартиру в мавзолей. Если же натуральный камень занял прочное место в вашем сердце, запомните одно простой правило: не стоит выбирать одинаковый материал на облицовку и напольное покрытие, чтобы не было перебора. Камень может быть разный не только по текстуре, но также по расцветке, рисунку. Что касается мраморных плит, то их обязательно нужно обрабатывать специальным средством для защиты. Если проигнорировать этот момент, то в скором времени поверхность начнет покрывать пятнами от вина, масла, появится плесень, ржавчина и пр.

4 Угловые диваны Подобные модели диванов, которые так популярны среди владельцев самых разнообразных квартир, не зря так названы. Дело в том, что они уместно и органично смотрятся в комнате лишь в том случае, если занимают пустой угол. В остальных ситуациях им не место в вашей спальне или гостиной, так как диваны лишь занимают ценные метры и мешают свободно передвигаться. Чтобы интерьер комнаты стал максимально стильным, модным и "мобильным", покупайте обычные длинные диваны и ставьте их на некотором отдалении от стены (если позволяют габариты помещения). Таким образом вы сможете зонировать комнату. Увеличить количество мет для сидения помогут пуфики и кресла. Выбирайте мебель из разных коллекций, но внимательно следите за тем, чтобы она идеально сочетались между собой.

5 Белые стены Белые стены популярны на протяжении многих лет за счет того, что они визуально увеличивают комнату, делают ее светлее, просторнее и легче. Однако, если вы заранее не продумали, чем их украсить, то спустя несколько месяцев у вас появится стойкое ощущение, что вы живете в больнице. Здесь существует два варианта решения проблемы: выбрать светлые обои, но другого цвета (например, нежно-сиреневого, светло-голубого, мятного, кофейного), либо украсить стену стильным и красивым предметом искусства. Это может быть яркая, масштабная и дорогостоящая картина или несколько художественных фотографий (можно черно-белых) в оригинальных рамках.

6 Ахроматические интерьеры Вещи в одном оттенке могут смотреться очень модно и красиво. Но чаще всего это происходит в том случае, если в подобном стиле выполнен ваш наряд, который вы можете сменить в любой момент. А вот ахроматический интерьер будет выглядеть со стороны так, как будто вы живете в кукольном домике. И все бы ничего, но любая вещь, которую впоследствии вы принесете в квартиру, будет смотреться неуместно и чужеродно, выделяясь в негативном свете. Квартира, оформленная в монохромном стиле, – это большой риск. Но если вы уже точно решили, что хотите пойти на него, заранее продумайте, какие яркие детали в дальнейшем смогут гармонично дополнить ваш интерьер. Лишь после того, как все пазлы сложатся в единую картинку, начинайте ремонт.