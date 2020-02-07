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Глобальное потепление и рассада: стоит ли садить семена раньше положенного срока?

Глобальное потепление и рассада: стоит ли садить семена раньше положенного срока?
19:11 Сегодня Телеграф www.dacha6.ru Фото: pixabay.com

По заявлениям ученых предстоящая весна обещает быть теплой.

В конце января отечественные метеорологи дружно отрапортовали, что зима 2019-2020 годов уже установила рекорд по продолжительности периода аномального тепла за всю историю метеонаблюдений. По заявлениям ученых предстоящая весна тоже обещает быть теплой.

Как вести себя в сложившейся ситуации рядовым дачникам, которые и без того уже потратили немало нервов в ноябре и декабре, беспокоясь о состоянии роз и других многолетников под укрытиями? Стоит ли сажать семена на рассаду на несколько недель раньше положенных сроков?

Лучше всего придерживаться осторожной стратегии и сеять семена в те же сроки, что и в прошлые сезоны. То есть перцы – не раньше 20-х чисел февраля, а томаты – ближе к середине марта.

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Если все же хочется рискнуть, посадите пораньше на рассаду семена с предельным или уже истекшим сроком годности. В случае неудачи перенести такую потерю будет морально гораздо легче.

Можно даже купить максимально дешевые семена по уценке, у которых сроки выходят, и с ними попытать счастье. У цветочных однолетников семена обычно хранятся недолго, поэтому у такого посадочного материала в буквальном смысле будет каждый месяц на счету. Можно и рискнуть, а вдруг теплая ранняя весна окажет поддержку?

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Глобальное потепление, Рассада.
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