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Лунный посевной календарь с 10 по 16 февраля 2020 года

Лунный посевной календарь с 10 по 16 февраля 2020 года
17:59 Сегодня Телеграф

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 10 по 16 февраля 2020 года

10 Февраля 2020, Понедельник 16 лунный день: Убывающая луна. Освобождайте ветви садовых деревьев от снега.

  • Народная примета на день: Ветер спутает погоду - быть сырому году.

11 Февраля 2020, Вторник 17 лунный день: Убывающая луна. Сейте морковь и свеклу в закрытый грунт.

12 Февраля 2020, Среда 18 лунный день: Убывающая луна. Подкармливайте органическими удобрениями рассаду и комнатные цветы.

13 Февраля 2020, Четверг 19 лунный день: Убывающая луна. Высевайте на рассаду декоративные растения.

14 Февраля 2020, Пятница 20 лунный день: Убывающая луна. Хорошее время для посева цветов в закрытом грунте.

  • Народная примета на день: Звездопад - весна тихая. Небо ночью звездисто - к позней весне.

15 Февраля 2020, Суббота 21 лунный день: Убывающая луна. Высевайте в отапливаемых теплицах лук на перо, острый перец, редьку и пряности.

  • Народная примета на день: Сретенье - зима с весной и летом повстречалась. Сретенские морозы. Если проглянет солнышко, то первая встреча зимы с весной состоялась, а не проглянет - ожидай дальше морозов. Утром снег - к урожаю ранних хлебов, в полдень - средних, к вечеру - поздних. На Сретенье капель - весной дожжок. На Сретенье капель - урожай на пшеницу. Церковный праздник: Сретение Господне.

16 Февраля 2020, Воскресенье 22 лунный день: Убывающая луна. Подкармливайте органикой, сейте на рассаду томаты, кабачки.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за февраль, Посевной календарь с 10 по 16 февраля.
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