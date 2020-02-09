Лунный посевной календарь с 10 по 16 февраля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
10 Февраля 2020, Понедельник 16 лунный день: Убывающая луна. Освобождайте ветви садовых деревьев от снега.
11 Февраля 2020, Вторник 17 лунный день: Убывающая луна. Сейте морковь и свеклу в закрытый грунт.
12 Февраля 2020, Среда 18 лунный день: Убывающая луна. Подкармливайте органическими удобрениями рассаду и комнатные цветы.
13 Февраля 2020, Четверг 19 лунный день: Убывающая луна. Высевайте на рассаду декоративные растения.
14 Февраля 2020, Пятница 20 лунный день: Убывающая луна. Хорошее время для посева цветов в закрытом грунте.
15 Февраля 2020, Суббота 21 лунный день: Убывающая луна. Высевайте в отапливаемых теплицах лук на перо, острый перец, редьку и пряности.
16 Февраля 2020, Воскресенье 22 лунный день: Убывающая луна. Подкармливайте органикой, сейте на рассаду томаты, кабачки.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.