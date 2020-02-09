Мебель своими руками: столы, которые преобразят интерьер (Фото)

1 Милое дополнение комнаты Компактный столик для чашечки ароматного кофе или чая, станет прекрасным дополнением интерьера дома.

2 Ажурная прелесть Симпатичный мини-столик подойдёт для любой комнаты и украсит её.

3 Деревянный столик Прекрасный деревянный DIY столик украсит комнату и поможет организовать более комфортно пространство для отдыха.

4 Ажурные столики Столики кофейного цвета порадуют глаз своим необычным видом созданным при помощи прекрасного ажурного исполнения.

5 Мятная радость Мини-столик выполнен в симпатичном мятном цвете с прекрасной столешницей из дерева в форме листика.

6 Белая мечта Симпатичный DIY столик из дерева отлично дополняет интерьер комнаты.

7 Три в одном Столик, ящичек и книжная полочка — три в одном. Универсальное сочетание позволяет максимально эффективно использовать пространство комнаты.

8 Столик для цветов и книг Чудесный столик который будет радовать глаз не один день, выполнен из дерева и является сочетанием столика для цветов и полочки для книг.

9 Металлическая конструкция Интересное сочетание деревянной столешницы с металлическим каркасом мини-столика для уютной комнаты.

10 Деревянный столик-полочка Отличный классический деревянный журнальный столик стал прекрасным дополнением к интерьеру комнаты.

11 Столик из двух ящиков Эффектный столик из двух ящиков прекрасно впишется в интерьер комнаты.

12 Столик своими руками Столик сделанный своими руками из ящика украсит любую комнату.

13 Столик с веревочными полками Отличный столик с веревочными полками украсит интерьер комнаты и сделает комнату уютнее.

14 Столик из книг Шикарный столик из книг, оптимально впишемся в домашнюю обстановку.

15 Сундук-столик Столик своими руками сделанный из сундука, отличная возможность самовыражения.