Мебель своими руками: столы, которые преобразят интерьер (Фото)

Милое дополнение комнаты
Компактный столик для чашечки ароматного кофе или чая, станет прекрасным дополнением интерьера дома.
Ажурная прелесть
Симпатичный мини-столик подойдёт для любой комнаты и украсит её.
Деревянный столик
Прекрасный деревянный DIY столик украсит комнату и поможет организовать более комфортно пространство для отдыха.
Ажурные столики
Столики кофейного цвета порадуют глаз своим необычным видом созданным при помощи прекрасного ажурного исполнения.
Мятная радость
Мини-столик выполнен в симпатичном мятном цвете с прекрасной столешницей из дерева в форме листика.
Белая мечта
Симпатичный DIY столик из дерева отлично дополняет интерьер комнаты.
Три в одном
Столик, ящичек и книжная полочка — три в одном. Универсальное сочетание позволяет максимально эффективно использовать пространство комнаты.
Столик для цветов и книг
Чудесный столик который будет радовать глаз не один день, выполнен из дерева и является сочетанием столика для цветов и полочки для книг.
Металлическая конструкция
Интересное сочетание деревянной столешницы с металлическим каркасом мини-столика для уютной комнаты.
Деревянный столик-полочка
Отличный классический деревянный журнальный столик стал прекрасным дополнением к интерьеру комнаты.
Столик из двух ящиков
Эффектный столик из двух ящиков прекрасно впишется в интерьер комнаты.
Столик своими руками
Столик сделанный своими руками из ящика украсит любую комнату.
Столик с веревочными полками
Отличный столик с веревочными полками украсит интерьер комнаты и сделает комнату уютнее.
Столик из книг
Шикарный столик из книг, оптимально впишемся в домашнюю обстановку.
Сундук-столик
Столик своими руками сделанный из сундука, отличная возможность самовыражения.
Чемодан-столик
Столик DIY из чемодана, симпатичный элемент, который сделает интерьер комнаты прекраснее.