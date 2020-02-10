Креативные примеры превращения ненужных вещей в запоминающиеся предметы декора (Фото)

1 Аквариум Аквариум в старом телевизоре. В квартирах современных горожан уже не увидишь старых телевизоров типа "Рубина" или "Березки". Однако, если в вашей кладовке еще есть такой, поместите в его рамку обычный аквариум. В результате вы обзаведетесь оригинальным аквариумом в стиле ретро, который станет заметной деталью любого интерьера.

2 Полки-невидимки Минималистичные полки из книг. Есть литература, которую вы вряд ли станете перечитывать, а сами книги выбросить жалко. Именно такие книги можно использовать для создания оригинальных декоративных полок. Для этого вам понадобятся кронштейны, которые нужно прикрепить к стене, а сверху положить книги. Получившиеся полки-невидимки можно использовать для хранения стопок книг и предметов декора.

3 Люстры из шляп Люстры из головных уборов. Вместо того, чтобы просто выбросить старомодные шляпы, используйте их для создания эффектных плафонов для светильников. Необычные люстры станут не только функциональными деталями пространства, но и его украшениями.

4 Часы Часы из велосипедного колеса. Ненужное колесо от велосипеда может стать уникальным циферблатом для оригинальных настенных часов в стиле стимпанк. Новые часы прекрасно впишутся в интерьер комнаты подростка, или любого другого помещения, оформленного в скандинавском или индустриальном стиле.

5 Элемент декора Декор гитары. Если у вас есть гитара, на которой никто не играет, превратите ее в потрясающий элемент декора. Для этого, ее поверхность нужно украсить осколками ненужных компакт-дисков. Преображенную гитару можно использовать для декора одной из свободных стен комнаты.

6 Магниты Магниты из крышек. Металлические крышки от стеклянных бутылок с напитками, можно использовать для создания оригинальных магнитов. Такие магниты украсят фасад холодильника и разбавят приевшуюся картинку сувениров из путешествий.

7 Колыбелька Колыбель из бочки. Если вам посчастливилось обзавестись массивной деревянной бочки, сделайте из нее очаровательную детскую колыбель, которая прекрасно впишется в интерьер загородного дома или дачи.

8 Игольница Игольница из крышки. Еще один способ использования металлической крышки - превратить ее в маленькую аккуратную игольницу.

9 Светильник Светильник из чашек. Если у вас скопилось приличное количество чашек со сколами и трещинами, не спешите отправлять их на помойку. Подобную посуду можно использовать для создания необычного и очень милого светильника, который станет эффектной изюминкой жилья и предметом зависти для гостей вашего дома.

10 Крючки Крючки из ложечек. Металлические ложки, вилки и даже гаечные ключи можно использовать для создания всевозможных крючков и держателей. Например, прикрепленные к стене ложки прекрасно подойдут для хранения ниток, иголок, булавок, заколок и украшений.

11 Тумба Тумба из чемодана. Стильная тумба, главной особенностью которой стал старый винтажный чемодан - прекрасный пример альтернативного использования ненужных вещей.

12 Лежанка для питомца Даже самые качественные вещи со временем изнашиваются или попросту выходят из моды. В следующий раз, вместо того, чтобы просто выбросить старый свитер, сделайте из него уютную лежанку для домашнего любимца.

13 Полки Стильные и практичные полки, сделанные из двух скейтбордов, гармонично впишутся в интерьер современной спальни или комнаты подростка.

14 Пуфики Пуфики из барабанов стиральной машины. Планируете заменить старую стиральную машинку на новую? Тогда вам следует знать, что из старых барабанов получаются восхитительные дизайнерские пуфики. Для их создания вам понадобиться лишь баллон с яркой краской, поролон и ткань.

15 Свечи Свечи в жестяных баночках. Красивые жестяные баночки можно легко превратить в оригинальные интерьерные свечи. Интерьерные свечи со столь эксклюзивным дизайном, несомненно, украсят интерьер и привнесут в дом нотки теплоты и уюта.

16 Стеллаж Стеллаж из рояля. Основание ненужного рояля подойдет для создания большого настенного стеллажа. Такая переделка поможет освободить место в комнате и станет отличным украшением комнаты.