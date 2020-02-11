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​Как создать уют в доме: поделки для интерьера квартиры своими руками при помощи ткани (Фото)

Смотрите фото (16)
​Как создать уют в доме: поделки для интерьера квартиры своими руками при помощи ткани (Фото)
13:14 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pixabay.com

Шторы на окне, полотенца и прихватки — вот стандартный набор текстиля, который встречается в каждой квартире.

  • 1

    Миниатюрные, но привлекающие внимание шторы

    Использование текстиля в интерьере кухни.

    Такие шторы буду уместны не только на кухне, но и в любом помещении, где уровень естественной освещенности — ниже среднего. Шторы украшают интерьер, но не преграждают путь солнечным лучам.

  • 2

    Эффектные панно вместо картин

    Настенные панно из ткани.

    Из остатков тканей, гармонирующих между собой, можно сделать необычные панно. Просто натяните текстиль на картон или дощечку и подходящего размера.

  • 3

    Уютные занавески в стиле кантри

    Отрезы ткани вместо штор.

    Старым платкам и отрезам ткани можно дать новую жизнь, использовав их в качестве необычных занавесок. Просто повяжите их на карниз.

  • 4

    Тканевая акцентная стена

    Декор стены текстильным полотном.

    Акцентная стена, оформление которой отличается от других стен — отличный способ оживить интерьер. Обстановка станет вдвойне оригинальнее, если для декора использовать тканевое полотно, натянутое на большую раму.

  • 5

    Ковер в стиле пэчворк

    Необычное использование текстиля в интерьере гостиной.

    Сшить пестрый ковер из остатков текстиля, которые есть в каждом доме, под силу даже ребенку. Такой ковер гармонично впишется в эклектичный интерьер.

  • 6

    Тканевый декупаж на мебели

    Декор самодельной полки текстилем.

    Декупаж при помощи текстиля — простой, но эффектный способ изменить старую мебель. На загрунтованную поверхность накладывается ткань и покрывается слоем ПВА, смешанного с водой. После высыхания нужно на ткань нанести несколько слоев акрилового лака.

  • 7

    Защита для открытых полок

    Текстильные занавески, закрывающие полки.

    Множество предметов, стоящих на виду в открытых полках, создают хаос в интерьере. Простой способ упорядочить обстановку — повесить шторки, заменяющие мебельные фасады.

  • 8

    Чехлы для множества декоративных подушек

    Декоративные подушки в интерьере.

    Декоративные подушки — простой способ украсить интерьер. Для того чтобы подушки составляли единую композицию, оденьте на них чехлы из гармонирующих тканей.

  • 9

    Уютное изголовье для кровати

    Изголовье кровати, обитое текстилем.

    Необычное изголовье для кровати сделает интерьер спальни индивидуальным. Сделать изголовье своими руками несложно.

  • 10

    Сон под балдахином

    Оригинальные балдахины для спальни.

    Тканевый балдахин — классический способ сделать спальное место уединенным и уютным. Балдахин может быть как полупрозрачным, так и изготовленным из плотной ткани.

  • 11

    Необычная ширма

    Ширма из текстиля.

    Ширма поможет разделить жилое пространство на функциональные зоны, а также скрыть их от посторонних взглядов.

  • 12

    Одежда для светильника

    Текстильный абажур для лампы.

    Обычный абажур старой лампы легко преобразить при помощи декупажа. Чтобы интерьер выглядел целостным, сделайте абажур из той же ткани, что и шторы.

  • 13

    Оригинальная отделка потолка

    Декор потолка тканью.

    Декорировать потолок текстилем — нестандартное решение, которое кардинально преобразит любой интерьер. Не забудьте позаботиться о том, чтобы ткань легко снималась для стирки.

  • 14

    Удобный гамак для дома

    Гамак своими руками для дома.

    Комфортный гамак, пошитый из плотной ткани, выдержит вес взрослого человека. Главное — надежно зафиксировать крепления на потолке.

  • 15

    Штора для зонирования

    Штора для зонирования жилого пространства.

    Штора может быть использована не только для оформления окна. Это еще и демократичный способ зонирования помещения.

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Интерьер, Стиль, Декор, Дом и сад.
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