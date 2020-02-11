​Как создать уют в доме: поделки для интерьера квартиры своими руками при помощи ткани (Фото)

1 Миниатюрные, но привлекающие внимание шторы Использование текстиля в интерьере кухни. Такие шторы буду уместны не только на кухне, но и в любом помещении, где уровень естественной освещенности — ниже среднего. Шторы украшают интерьер, но не преграждают путь солнечным лучам.

2 Эффектные панно вместо картин Настенные панно из ткани. Из остатков тканей, гармонирующих между собой, можно сделать необычные панно. Просто натяните текстиль на картон или дощечку и подходящего размера.

3 Уютные занавески в стиле кантри Отрезы ткани вместо штор. Старым платкам и отрезам ткани можно дать новую жизнь, использовав их в качестве необычных занавесок. Просто повяжите их на карниз.

4 Тканевая акцентная стена Декор стены текстильным полотном. Акцентная стена, оформление которой отличается от других стен — отличный способ оживить интерьер. Обстановка станет вдвойне оригинальнее, если для декора использовать тканевое полотно, натянутое на большую раму.

5 Ковер в стиле пэчворк Необычное использование текстиля в интерьере гостиной. Сшить пестрый ковер из остатков текстиля, которые есть в каждом доме, под силу даже ребенку. Такой ковер гармонично впишется в эклектичный интерьер.

6 Тканевый декупаж на мебели Декор самодельной полки текстилем. Декупаж при помощи текстиля — простой, но эффектный способ изменить старую мебель. На загрунтованную поверхность накладывается ткань и покрывается слоем ПВА, смешанного с водой. После высыхания нужно на ткань нанести несколько слоев акрилового лака.

7 Защита для открытых полок Текстильные занавески, закрывающие полки. Множество предметов, стоящих на виду в открытых полках, создают хаос в интерьере. Простой способ упорядочить обстановку — повесить шторки, заменяющие мебельные фасады.

8 Чехлы для множества декоративных подушек Декоративные подушки в интерьере. Декоративные подушки — простой способ украсить интерьер. Для того чтобы подушки составляли единую композицию, оденьте на них чехлы из гармонирующих тканей.

9 Уютное изголовье для кровати Изголовье кровати, обитое текстилем. Необычное изголовье для кровати сделает интерьер спальни индивидуальным. Сделать изголовье своими руками несложно.

10 Сон под балдахином Оригинальные балдахины для спальни. Тканевый балдахин — классический способ сделать спальное место уединенным и уютным. Балдахин может быть как полупрозрачным, так и изготовленным из плотной ткани.

11 Необычная ширма Ширма из текстиля. Ширма поможет разделить жилое пространство на функциональные зоны, а также скрыть их от посторонних взглядов.

12 Одежда для светильника Текстильный абажур для лампы. Обычный абажур старой лампы легко преобразить при помощи декупажа. Чтобы интерьер выглядел целостным, сделайте абажур из той же ткани, что и шторы.

13 Оригинальная отделка потолка Декор потолка тканью. Декорировать потолок текстилем — нестандартное решение, которое кардинально преобразит любой интерьер. Не забудьте позаботиться о том, чтобы ткань легко снималась для стирки.

14 Удобный гамак для дома Гамак своими руками для дома. Комфортный гамак, пошитый из плотной ткани, выдержит вес взрослого человека. Главное — надежно зафиксировать крепления на потолке.