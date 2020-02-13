Крутые гаджеты, которые заметно облегчат кухонную рутину

6

Компактный вакуумный маринатор

За счет использования вакуума это устройство промаринует мясо максимум за полчаса. Достаточно положить все ингредиенты будущего шашлыка или другого блюда в прибор, включить его и оставить хотя бы на 15 минут. Потом мясо можно не перекладывать в другую посуду, а взять его с собой в том же контейнере.