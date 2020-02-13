Крутые гаджеты, которые заметно облегчат кухонную рутину

Универсальная открывалка для банок
Накладная силиконовая воронка
Безопасная открывалка для консервных банок
Трафарет для безупречных оладушек
Мельница для сыра и шоколада
Компактный вакуумный маринатор
За счет использования вакуума это устройство промаринует мясо максимум за полчаса. Достаточно положить все ингредиенты будущего шашлыка или другого блюда в прибор, включить его и оставить хотя бы на 15 минут. Потом мясо можно не перекладывать в другую посуду, а взять его с собой в том же контейнере.
Приспособление для чистки рыбы
Нож с подогревом, который разрежет даже самое холодное масло
Этот нож также подходит для сыра и мороженого. Он заряжается от USB-кабеля, а мыть его нужно водой, как обычный нож.
Устройство для нарезки продуктов спиралями
Держатель для горячего
Защита для пальцев