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Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)

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Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)
03:55 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pixabay.com

Красочные современные обои помогут воплотить в жизнь самые потрясающие дизайнерские решения на вашей кухне!

  • 1

    Белые обои с неброским рисунком сделают вашу кухню светлой и спокойной

    Буйство красок

    Именитые дизайнеры с огромным удовольствием используют обои при оформлении интерьеров спален, гостиных, столовых и даже ванных комнат.

  • 2

    Немного иная ситуация обстоит с кухнями

    Так как именно здесь обои способны произвести невероятный эффект! Их универсальность и легкость в работе с ними могут стать прекрасной альтернативой для тех, кто хочет уйти от обыденности и проявить оригинальность

  • 3

    Обои в черно-белом тоне с правильно подобранной мебелью будут выглядеть изысканно

  • 4

    Нейтральная цветовая гамма для современной кухни

    Цветочная рапсодия

    Цветочные мотивы на обоях – это один из самых простых и лёгких способов добавить красок в интерьер. Ничего удивительного в этом нет, однако, чаще всего на кухне с этой целью используется плитка. И в этом есть определённый смысл, если речь идёт об участках стены за мойкой и плитой. Для остальной части кухни — лучше использовать обои.

  • 5

    Нежные обои с цветочным принтом подарят уют и гармонию

  • 6

    Яркие сочные цветы на стенах внесут изюминку в интерьер вашего дома

  • 7

    Средиземноморский стиль кухни

  • 8

    Роскошные обои розовых или сиреневых тонов — достойно подчеркнут богатство вашего интерьера

  • 9

    Изысканный фрезовый оттенок в интерьере кухни

    Эффект от обоев будет тем изумительнее, чем в более нейтральных тонах будет выдержана кухня. Минималистский стиль оформления в белых или серых тонах становится более популярным. Небольшие участки стен, оклеенные обоями, значительно меняют интерьер.

  • 10

    Ажурные обои в необычном месте оживят атмосферу всей кухни

    Игра с узорами

  • 11

    Участки стен с пестрыми узорами приковывают внимание и поднимают настроение

  • 12

    Акцентная стена в интерьере кухни — обои с узором рыбьей чешуи песочного цвета

    Нейтральные цвета используются дизайнерами в качестве фона для ярких узоров. На имеющуюся цветовую гамму стены можно поклеить обои с оригинальным принтом.

  • 13

    Выдержанный в английском стиле интерьер кухни

  • 14

    Изысканная роскошь

    Нейтральные тона обоев с легкостью вписываются в любой стиль.

  • 15

    Классика всегда в моде

    Кухня и не только.

  • 16

    Плитка в комбинации с обоями

  • 17

    Изящность и стиль

    Следует быть осторожным в подборе разноцветных обоев для кухни. Убедитесь в том, что рисунок вам действительно нравится. В ином случае он быстро может приесться и будет вызывать раздражение. Поэтому, чаще всего в отделке кухни отдается предпочтение спокойным и сдержанным вариантам.

  • 18

    Обои в спокойных тонах на кухне и в столовой

  • 19

    Элегантные обои при открытой планировке

  • 20

    Классическая кухня из натурального дерева

    С помощью обоев можно визуально расширить пространство. Для этого при открытой планировке в интерьер гостиной включаются повторяющиеся секции из обоев, поклеенных на кухне. Даже если все они оформлены в разных цветовых схемах, кухня зрительно кажется просторнее.

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Интерьер, Кухня, Дизайн, Дом и сад, Обои, Обои для кухни.
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