Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)

1 Белые обои с неброским рисунком сделают вашу кухню светлой и спокойной Буйство красок Именитые дизайнеры с огромным удовольствием используют обои при оформлении интерьеров спален, гостиных, столовых и даже ванных комнат.

2 Немного иная ситуация обстоит с кухнями Так как именно здесь обои способны произвести невероятный эффект! Их универсальность и легкость в работе с ними могут стать прекрасной альтернативой для тех, кто хочет уйти от обыденности и проявить оригинальность

3 Обои в черно-белом тоне с правильно подобранной мебелью будут выглядеть изысканно

4 Нейтральная цветовая гамма для современной кухни Цветочная рапсодия Цветочные мотивы на обоях – это один из самых простых и лёгких способов добавить красок в интерьер. Ничего удивительного в этом нет, однако, чаще всего на кухне с этой целью используется плитка. И в этом есть определённый смысл, если речь идёт об участках стены за мойкой и плитой. Для остальной части кухни — лучше использовать обои.

5 Нежные обои с цветочным принтом подарят уют и гармонию

6 Яркие сочные цветы на стенах внесут изюминку в интерьер вашего дома

7 Средиземноморский стиль кухни

8 Роскошные обои розовых или сиреневых тонов — достойно подчеркнут богатство вашего интерьера

9 Изысканный фрезовый оттенок в интерьере кухни Эффект от обоев будет тем изумительнее, чем в более нейтральных тонах будет выдержана кухня. Минималистский стиль оформления в белых или серых тонах становится более популярным. Небольшие участки стен, оклеенные обоями, значительно меняют интерьер.

10 Ажурные обои в необычном месте оживят атмосферу всей кухни Игра с узорами

11 Участки стен с пестрыми узорами приковывают внимание и поднимают настроение

12 Акцентная стена в интерьере кухни — обои с узором рыбьей чешуи песочного цвета Нейтральные цвета используются дизайнерами в качестве фона для ярких узоров. На имеющуюся цветовую гамму стены можно поклеить обои с оригинальным принтом.

13 Выдержанный в английском стиле интерьер кухни

14 Изысканная роскошь Нейтральные тона обоев с легкостью вписываются в любой стиль.

15 Классика всегда в моде Кухня и не только.

16 Плитка в комбинации с обоями

17 Изящность и стиль Следует быть осторожным в подборе разноцветных обоев для кухни. Убедитесь в том, что рисунок вам действительно нравится. В ином случае он быстро может приесться и будет вызывать раздражение. Поэтому, чаще всего в отделке кухни отдается предпочтение спокойным и сдержанным вариантам.

18 Обои в спокойных тонах на кухне и в столовой

19 Элегантные обои при открытой планировке