Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)

Белые обои с неброским рисунком сделают вашу кухню светлой и спокойной
Буйство красок
Именитые дизайнеры с огромным удовольствием используют обои при оформлении интерьеров спален, гостиных, столовых и даже ванных комнат.
Немного иная ситуация обстоит с кухнями
Так как именно здесь обои способны произвести невероятный эффект! Их универсальность и легкость в работе с ними могут стать прекрасной альтернативой для тех, кто хочет уйти от обыденности и проявить оригинальность
Обои в черно-белом тоне с правильно подобранной мебелью будут выглядеть изысканно
Нейтральная цветовая гамма для современной кухни
Цветочная рапсодия
Цветочные мотивы на обоях – это один из самых простых и лёгких способов добавить красок в интерьер. Ничего удивительного в этом нет, однако, чаще всего на кухне с этой целью используется плитка. И в этом есть определённый смысл, если речь идёт об участках стены за мойкой и плитой. Для остальной части кухни — лучше использовать обои.
Нежные обои с цветочным принтом подарят уют и гармонию
Яркие сочные цветы на стенах внесут изюминку в интерьер вашего дома
Средиземноморский стиль кухни
Роскошные обои розовых или сиреневых тонов — достойно подчеркнут богатство вашего интерьера
Изысканный фрезовый оттенок в интерьере кухни
Эффект от обоев будет тем изумительнее, чем в более нейтральных тонах будет выдержана кухня. Минималистский стиль оформления в белых или серых тонах становится более популярным. Небольшие участки стен, оклеенные обоями, значительно меняют интерьер.
Ажурные обои в необычном месте оживят атмосферу всей кухни
Игра с узорами
Участки стен с пестрыми узорами приковывают внимание и поднимают настроение
Акцентная стена в интерьере кухни — обои с узором рыбьей чешуи песочного цвета
Нейтральные цвета используются дизайнерами в качестве фона для ярких узоров. На имеющуюся цветовую гамму стены можно поклеить обои с оригинальным принтом.
Выдержанный в английском стиле интерьер кухни
Изысканная роскошь
Нейтральные тона обоев с легкостью вписываются в любой стиль.
Классика всегда в моде
Кухня и не только.
Плитка в комбинации с обоями
Изящность и стиль
Следует быть осторожным в подборе разноцветных обоев для кухни. Убедитесь в том, что рисунок вам действительно нравится. В ином случае он быстро может приесться и будет вызывать раздражение. Поэтому, чаще всего в отделке кухни отдается предпочтение спокойным и сдержанным вариантам.
Обои в спокойных тонах на кухне и в столовой
Элегантные обои при открытой планировке
Классическая кухня из натурального дерева
С помощью обоев можно визуально расширить пространство. Для этого при открытой планировке в интерьер гостиной включаются повторяющиеся секции из обоев, поклеенных на кухне. Даже если все они оформлены в разных цветовых схемах, кухня зрительно кажется просторнее.