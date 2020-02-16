Лунный посевной календарь с 17 по 23 февраля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Благоприятное время: для профилактического опрыскивания против болезней и вредителей; для обрезки и формирования комнатных растений; для зимней прививки деревьев.
Неблагоприятный период: нет.
Благоприятное время: для приготовления почвогрунта для выращивания рассады овощей и цветов; для формирования и обрезки деревьев.
Неблагоприятный период: нет.
Благоприятное время: нет.
Неблагоприятный период: для полива, посева семян и посадки растений.
Благоприятное время: для полива комнатных растений и рассады.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после новолуния.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.