Лунный посевной календарь с 17 по 23 февраля 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 17 по 23 февраля 2020 года

16 февраля 2020 года 6:08 до 18 февраля 2020 года 12:38 убывающая Луна в знаке Стрельца.

Благоприятное время: для профилактического опрыскивания против болезней и вредителей; для обрезки и формирования комнатных растений; для зимней прививки деревьев.

Неблагоприятный период: нет.

18 февраля 2020 года 12:38 до 20 февраля 2020 года 21:43 убывающая Луна в знаке Козероге.

Благоприятное время: для приготовления почвогрунта для выращивания рассады овощей и цветов; для формирования и обрезки деревьев.

Неблагоприятный период: нет.

20 февраля 2020 года 21:43 до 23 февраля 2020 года 8:38 убывающая Луна в знаке Водолея.

Благоприятное время: нет.

Неблагоприятный период: для полива, посева семян и посадки растений.

23 февраля 2020 года 8:38 до 25 февраля 2020 года 20:48 Луна в знаке Рыб. Новолуние 23 февраля 2020 года в 18:31.

Благоприятное время: для полива комнатных растений и рассады.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после новолуния.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.