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Вторник, 18.02.2020
Крошечная деревня, которая имеет свою изюминку (Фото)
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Крошечная деревня, которая имеет свою изюминку (Фото)

Многие подростки мечтают как можно быстрее покинуть родительский дом – они хотят иметь возможность приводить друзей, когда им заблагорассудится, проводить время в одиночестве и оставлять грязную одежду на полу так долго, как это возможно. Зная это, семья Бринк (Brink) нашла хитроумное решение – они построили отдельные крошечные домики для каждого из своих детей и просторный дом для себя, создав крошечную частную семейную деревню. В настоящее время в собственности семьи находится в общей сложности 6 маленьких домов, но мама Кели Бринк (Keli Brink) сказала, что изначально план был совсем другим. В интервью женщина призналась, что ее муж хотел, чтобы все жили в одном доме, но она хотела, чтобы у них была личная жизнь. Так родилась идея отдельных маленьких домиков.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Деревня, Doma, Крошечная деревня, Семья Бринк.
06:06 Сегодня Телеграф
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