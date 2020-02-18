Крошечная деревня, которая имеет свою изюминку (Фото)

Многие подростки мечтают как можно быстрее покинуть родительский дом – они хотят иметь возможность приводить друзей, когда им заблагорассудится, проводить время в одиночестве и оставлять грязную одежду на полу так долго, как это возможно. Зная это, семья Бринк (Brink) нашла хитроумное решение – они построили отдельные крошечные домики для каждого из своих детей и просторный дом для себя, создав крошечную частную семейную деревню. В настоящее время в собственности семьи находится в общей сложности 6 маленьких домов, но мама Кели Бринк (Keli Brink) сказала, что изначально план был совсем другим. В интервью женщина призналась, что ее муж хотел, чтобы все жили в одном доме, но она хотела, чтобы у них была личная жизнь. Так родилась идея отдельных маленьких домиков.