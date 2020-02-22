Не так, как нужно: предметы для дома, которые используются неправильно

1 Уксус для уборки Эко-уборка, предусматривающая отказ от использования бытовой химии, давно стала трендом среди хозяек. И одним из самых популярных средств для приведения дома в порядок считается уксус. Вот только его использование во имя чистоты не настолько обширно, как мы привыкли думать. Так, например, стоит прекратить протирать разбавленной кислотой паркет и деревянный лакированный пол, так как вещество достаточно агрессивно, чтобы разрушить лакокрасочные покрытия. Полы потеряют блеск, а рабочие поверхности из ДСП на кухне - цвет.

2 Пропорции стирального порошка О том, сколько чего класть во время готовки или уборки, можно слагать легенды. И все же, опытные хозяйки чаще всего ответят, что отступают или отливают что-либо на глаз. Эта же тактика нередко касается и стирального порошка. Вот только это не всегда оказывается правильным решением. И дело не только в неэкономности такого подхода. Если порошка на объем грязных вещей окажется слишком мало - они попросту не отстираются должным образом, если слишком много - сам вещество останется на ткани мыльными разводами.

3 Бумажные полотенца для полировки зеркал Казалось бы, вот в этом действии нет ничего странного. Ведь бумажные полотенца могут стать просто современной заменой газет, которыми много лет полировали окна и зеркала наши бабушки. Вот только и здесь все не так радужно. По факту, полотенца оказываются слишком мягкими и ломкими для таких процедур. И, сколько бы мы.не полировки поверхность, она все равно останетсч сплошь покрыта бумажными ворсинками. Поэтому в данном случае лучше применять как раз бабушкин способ — скомканная газета или более современный - тряпочка из микрофибры.

4 Антибактериальные салфетки для монитора Многие из нас предпочитают не покупать к технике ряд специальных средств и аксессуаров, полагая, что они просто являются способом вытянуть побольше денег из потребителя. Но все-таки, это не всегда соответствует действительности. В частности, это касается средств для чистки мониторов. Те, кто для полировки экрана компьютера или ноутбука используют антибактериальные салфетки, совершают ошибку - входящие в их состав химические вещества могут плохо прореагировать с материалом монитора, что скажется на качестве изображения и на сроке службы самой техники. Поэтому экран лучше чистить специально созданными для этих целей средствами.