Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Не так, как нужно: предметы для дома, которые используются неправильно

Смотрите фото (6)
Не так, как нужно: предметы для дома, которые используются неправильно
02:33 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: sovetchiki.org

Пять предметов для дома, в использовании которых мы ошибается чаще всего.

  • 1

    Уксус для уборки

    Эко-уборка, предусматривающая отказ от использования бытовой химии, давно стала трендом среди хозяек. И одним из самых популярных средств для приведения дома в порядок считается уксус. Вот только его использование во имя чистоты не настолько обширно, как мы привыкли думать.

    Так, например, стоит прекратить протирать разбавленной кислотой паркет и деревянный лакированный пол, так как вещество достаточно агрессивно, чтобы разрушить лакокрасочные покрытия. Полы потеряют блеск, а рабочие поверхности из ДСП на кухне - цвет.

  • 2

    Пропорции стирального порошка

    О том, сколько чего класть во время готовки или уборки, можно слагать легенды. И все же, опытные хозяйки чаще всего ответят, что отступают или отливают что-либо на глаз. Эта же тактика нередко касается и стирального порошка.

    Вот только это не всегда оказывается правильным решением. И дело не только в неэкономности такого подхода. Если порошка на объем грязных вещей окажется слишком мало - они попросту не отстираются должным образом, если слишком много - сам вещество останется на ткани мыльными разводами.

  • 3

    Бумажные полотенца для полировки зеркал

    Казалось бы, вот в этом действии нет ничего странного. Ведь бумажные полотенца могут стать просто современной заменой газет, которыми много лет полировали окна и зеркала наши бабушки. Вот только и здесь все не так радужно.

    По факту, полотенца оказываются слишком мягкими и ломкими для таких процедур. И, сколько бы мы.не полировки поверхность, она все равно останетсч сплошь покрыта бумажными ворсинками. Поэтому в данном случае лучше применять как раз бабушкин способ — скомканная газета или более современный - тряпочка из микрофибры.

  • 4

    Антибактериальные салфетки для монитора

    Многие из нас предпочитают не покупать к технике ряд специальных средств и аксессуаров, полагая, что они просто являются способом вытянуть побольше денег из потребителя. Но все-таки, это не всегда соответствует действительности. В частности, это касается средств для чистки мониторов.

    Те, кто для полировки экрана компьютера или ноутбука используют антибактериальные салфетки, совершают ошибку - входящие в их состав химические вещества могут плохо прореагировать с материалом монитора, что скажется на качестве изображения и на сроке службы самой техники. Поэтому экран лучше чистить специально созданными для этих целей средствами.

  • 5

    Губка не только для посуды

    Губку на кухне большинство из нас использует не только для посуды - ею вытирают стол и столешницу, плиту и мойку, а порой даже капли на полу. Более того, используют ее чуть ли не месяцами, не принимая во внимание то, какое колоссальное количество бактерий на ней таким образом размножается.

    Поэтому губку следует применять по назначению, а для других целей использовать другие предметы - тряпки, щётки или попросту вторую губку. Если же хотите продлить жизнь своему инструменту для чистки тарелок и кастрюль, дезинфицируйте ее в микроволновке хотя бы раз в неделю.

Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Квартира, Уборка, Дом, Дом и сад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
02 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
03 Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей
04 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
05 "Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ
Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь