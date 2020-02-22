Не так, как нужно: предметы для дома, которые используются неправильно

Уксус для уборки
Эко-уборка, предусматривающая отказ от использования бытовой химии, давно стала трендом среди хозяек. И одним из самых популярных средств для приведения дома в порядок считается уксус. Вот только его использование во имя чистоты не настолько обширно, как мы привыкли думать.
Так, например, стоит прекратить протирать разбавленной кислотой паркет и деревянный лакированный пол, так как вещество достаточно агрессивно, чтобы разрушить лакокрасочные покрытия. Полы потеряют блеск, а рабочие поверхности из ДСП на кухне - цвет.
Пропорции стирального порошка
О том, сколько чего класть во время готовки или уборки, можно слагать легенды. И все же, опытные хозяйки чаще всего ответят, что отступают или отливают что-либо на глаз. Эта же тактика нередко касается и стирального порошка.
Вот только это не всегда оказывается правильным решением. И дело не только в неэкономности такого подхода. Если порошка на объем грязных вещей окажется слишком мало - они попросту не отстираются должным образом, если слишком много - сам вещество останется на ткани мыльными разводами.
Бумажные полотенца для полировки зеркал
Казалось бы, вот в этом действии нет ничего странного. Ведь бумажные полотенца могут стать просто современной заменой газет, которыми много лет полировали окна и зеркала наши бабушки. Вот только и здесь все не так радужно.
По факту, полотенца оказываются слишком мягкими и ломкими для таких процедур. И, сколько бы мы.не полировки поверхность, она все равно останетсч сплошь покрыта бумажными ворсинками. Поэтому в данном случае лучше применять как раз бабушкин способ — скомканная газета или более современный - тряпочка из микрофибры.
Антибактериальные салфетки для монитора
Многие из нас предпочитают не покупать к технике ряд специальных средств и аксессуаров, полагая, что они просто являются способом вытянуть побольше денег из потребителя. Но все-таки, это не всегда соответствует действительности. В частности, это касается средств для чистки мониторов.
Те, кто для полировки экрана компьютера или ноутбука используют антибактериальные салфетки, совершают ошибку - входящие в их состав химические вещества могут плохо прореагировать с материалом монитора, что скажется на качестве изображения и на сроке службы самой техники. Поэтому экран лучше чистить специально созданными для этих целей средствами.
Губка не только для посуды
Губку на кухне большинство из нас использует не только для посуды - ею вытирают стол и столешницу, плиту и мойку, а порой даже капли на полу. Более того, используют ее чуть ли не месяцами, не принимая во внимание то, какое колоссальное количество бактерий на ней таким образом размножается.
Поэтому губку следует применять по назначению, а для других целей использовать другие предметы - тряпки, щётки или попросту вторую губку. Если же хотите продлить жизнь своему инструменту для чистки тарелок и кастрюль, дезинфицируйте ее в микроволновке хотя бы раз в неделю.