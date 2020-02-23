Лунный посевной календарь с 24 февраля по 1 марта 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 24 февраля по 1 марта 2020 года

23 февраля 2020 года 8:38 до 25 февраля 2020 года 20:48 Луна в знаке Рыб. Новолуние 23 февраля 2020 года в 18:31.

Благоприятное время: для полива комнатных растений и рассады.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после новолуния.

25 февраля 2020 года 20:48 до 28 февраля 2020 года 9:31 растущая Луна в знаке Овна.

Благоприятное время: для зимней прививки деревьев и цветущих кустарников; для посева на рассаду семян томата, перца, баклажана.

Неблагоприятный период: нет.

28 февраля 2020 года 9:31 до 1 марта 2020 года 21:22 растущая Луна в знаке Тельца.

Благоприятное время: для посева семян ранних овощей в отапливаемую теплицу; для посева на рассаду семян огурца, томата, перца, баклажана и др. овощей.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.