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Салфетки в интерьере: идеи как украсить ваш дом (Фото)

Смотрите фото (11)
Салфетки в интерьере: идеи как украсить ваш дом (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: promoidom.com

Когда мы думаем про кружево, то представляем себе наряд невесты, занавески на окнах или бабушкины салфетки.

  • 1

    От потолка до пола

    Существуют несколько способов задекорировать потолок, но если интересует нечто необычное, чем просто фрески, смотровое окно или краска, тогда стоит остановить свой выбор на кружеве, как это сделала дизайнер Белла Такер. Посмотрите, как привлекательно смотрится кружево в свете люстры.

    С другой стороны, можно декорировать кружевом не только потолок, но и пол. Посмотрите на красивое кружево голубого оттенка. Этот декор представлен компанией HomeTalk.

  • 2

    Элегантный декор стен

    Если есть всего лишь один небольшой фрагмент кружевной ткани прямоугольной формы, можно декорировать стену в необычный способ, создав, например, основу для того, чтобы вешать украшения. Кроме того, небольшие салфетки тоже смогут стать достойным способом декорировать стены. Можно просто повесить их на стену либо поместить в рамки и так украсить стену.

  • 3

    Кружевные окна

    Не забываем про окна! Вместо того чтобы повесить на окна кружевные занавески или шторы, можно попытаться сделать трафарет и им декорировать стекла на окнах, как это сделали дизайнеры компании Design Inspiration.

  • 4

    Освещение со «спецэффектом»

    Если есть много кружевных салфеток, тогда ещё понадобится абажур сферической формы или надувной мяч, чтобы создать свой собственный диско-шар. Такой прием отлично подойдет для декора детской комнаты, возможно, столовой, или где хочется создать необычную загадочную атмосферу, как, например, это сделала дизайнер Эмми Лиззи.

  • 5

    Кружевные подсвечники

    Если кто-то в поисках роскошного (но легкого и дешевого) способа декорирования подсвечников в виде стаканчиков, он может воспользоваться идеей дизайнеров компании Budget Decorator. Это прекрасный способ, особенно, если нет желания тратить много денег на воплощение идеи.

  • 6

    Кружевное кашпо

  • 7

    Вазоны в кружевах

    Не нужно ограничиваться использованием кружева только для декора внутренних помещений. По правде говоря, кружевные салфетки могут стать стильными и красивыми кашпо для цветов.

  • 8

    Кружева на кухне

    Но не надо и на этом останавливаться. Посмотрите, как с помощью кружева можно декорировать кухонную утварь, создав, казалось бы, обычным предметам новый и интересный образ.

    Эксклюзивный декор мебели с помощью кружевных трафаретов

  • 9

    Кружевной комод от от компании Uniquely Chic Mosaics

    Кружеву можно найти массу применений в области декора, мебель не стала исключением. Кружево и краска – это все, что необходимо для создания эксклюзивного дизайна. При этом никакого особенного таланта не требуется. Посмотрите на этот изумительный комод, ящики которого декорированы кружевом, от компании Uniquely Chic Mosaics.

  • 10

    Стул от My Vintage Verve

    Также можно использовать яркие цвета для создания незаурядного вида мебели. Посмотрите, как обычное ничем не привлекательный стул от My Vintage Verve преобретает совершенно другой вид, благодаря кружеву и позолоченной краске.

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Интерьер, Стиль, Дизайн, Салфетки в интерьере.
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