Двухуровневая квартира студия: современный дизайн

Небольшая по площади квартира - всего 28 квадратных метров - стала намного функциональнее и просторнее за счет того, что в ней организовали "второй этаж". Такое решение стало возможным благодаря тому, что уровень потолка в квартире находится на высоте 3,8 метров.
На втором этаже, согласно дизайну двухуровневой студии, разместилась спальня. Такое расположение решает сразу две задачи: во-первых, образуется дополнительное пространство, и, во-вторых, оно получается изолированным от остальных помещений, даже несмотря на то, что зона спальни окружена прозрачными стенами - они не "скрадывают" объем и визуально квартира выглядит легкой и просторной.
Из "спальни" открывается вид на гостиную, а кухня спрятана под полом второго этажа. Она выполнена в стиле минимализм, белый гарнитур дополнен черной столешницей и желтым фартуком.
Белый и черный - основные цвета дизайна двухуровневой студии, а желтый оттеняет это классическое сочетание и придает ему выразительности. Он присутствует во всех зонах квартиры в качестве акцентного цвета.
Гостиная зона невелика, но в ней есть все, что нужно для спокойного отдыха: удобный диван с кожаной обивкой, стол для кофе-брейка - прозрачный, чтобы зрительно не уменьшать объем помещения. Торшер с ярким желтым абажуром, декоративное блюдо на столике того же цвета и бледно-желтый ковер добавляют в обстановку солнечный свет и тепло.