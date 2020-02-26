Двухуровневая квартира студия: современный дизайн

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Небольшая по площади квартира - всего 28 квадратных метров - стала намного функциональнее и просторнее за счет того, что в ней организовали "второй этаж". Такое решение стало возможным благодаря тому, что уровень потолка в квартире находится на высоте 3,8 метров.

На втором этаже, согласно дизайну двухуровневой студии, разместилась спальня. Такое расположение решает сразу две задачи: во-первых, образуется дополнительное пространство, и, во-вторых, оно получается изолированным от остальных помещений, даже несмотря на то, что зона спальни окружена прозрачными стенами - они не "скрадывают" объем и визуально квартира выглядит легкой и просторной.