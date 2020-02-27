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Четверг, 27.02.2020
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Умное хранение: 15 полезных идей (Фото)

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Умное хранение: 15 полезных идей (Фото)
10:12 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Старайтесь не покупать мебель, а немного иначе организовывать свою жизнь и порядок в доме.

  • 1

    Повесьте в шкафу вешалки для брюк

    Вместо того, чтобы загромождать одеждой полки, повесьте брюки на специальные вешалки. Таким образом у вас будет больше места в шкафу для других вещей.

  • 2

    Используйте поверхность на внутренней стороне двери

    Повесьте на двери ванной корзины, в которых вы сможете хранить расчески, щипцы и утюжки для волос.

  • 3

    Используйте различные подставки, чтобы занять зону в углу кладовой

    С помощью специальных подставок вы сможете максимально использовать пространство кладовой. Такие подставки крутятся, выдвигаются и занимают меньше места.

  • 4

    Используйте органайзер для хранения настольных игр

    Если у вас нет дополнительных полок для хранения вашей коллекции настольных игр, сделайте подвесной органайзер. Он позволяет хранить все настольные игры в одном месте.

  • 5

    Приобретите настенный органайзер для хранения ювелирных изделий

    Если у вас есть старый органайзер для выдвижных ящиков, добавьте несколько петель на внутренней стороне. Повесьте их на стену и используйте для украшений.

  • 6

    Храните небольшие гантели в винной стойке

    Тренировочное оборудование неудобно хранить в маленькой квартире. Винная стойка представляет собой ненавязчивый и идеальный по размеру стеллаж.

  • 7

    Храните елочные украшения в яичных коробках

    Маленькие игрушки прекрасно вписываются в яичные коробки. Они отделены друг от друга, а твердая коробка. К тому же, коробки можно складывать друг на друга.

  • 8

    Используйте шкафчик для обуви от IKEA в качестве бельевого шкафа

    Не хватает места для хранения полотенец и дополнительного белья? Попробуйте хранить полотенца в шкафчике для обуви. Он компактен и удобен в использовании.

  • 9

    Используйте подставки от IКЕА для хранения рулонов оберточной бумаги

    Вы можете использовать место под кроватью или прислонить их к стене в углу шкафа, но эта подставка для рулонов обеспечивает легкий доступ к ним и предотвращает опрокидывание. Повесьте ее на свободную стенку шкафа.

  • 10

    Используйте натяжные стержни, чтобы хранить противни вертикально

    Использование перегородок в кухонных шкафах позволяет хранить противни, формочки для кексов и тарелки вертикально. Это облегчает доступ к ним.

  • 11

    Используйте коробки от печенья для швейных принадлежностей

    Храните нитки, иголки и пуговицы в коробке из-под печенья удобно и надежно.

  • 12

    Храните мелкие предметы в силиконовых формочках для кексов

    Силиконовые формочки для капкейков идеально подходят для хранения небольших предметов, таких как кнопки, булавки, скрепки или заколки.

  • 13

    Используйте подвесные органайзеры для хранения туалетной бумаги

    Органайзер вешают в шкафу с целью экономии места на полках.

  • 14

    Используйте лоток на присоске, чтобы хранить небольшие пакеты в холодильнике

    Этот ненавязчивый пластиковый лоток можно закрепить практически на любой гладкой поверхности, в том числе внутри холодильника. Используйте его для хранения соуса.

  • 15

    Используйте лоток на присосках для хранения косметики

    Вы можете прикрепить его на стене в душе или возле зеркала. Теперь ваша косметика и туалетные принадлежности будут храниться в одном месте.

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Интерьер, Стиль, Образ, Хранение, Дом и сазд, Умное хранение.
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