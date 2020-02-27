Умное хранение: 15 полезных идей (Фото)

Повесьте в шкафу вешалки для брюк
Вместо того, чтобы загромождать одеждой полки, повесьте брюки на специальные вешалки. Таким образом у вас будет больше места в шкафу для других вещей.
Используйте поверхность на внутренней стороне двери
Повесьте на двери ванной корзины, в которых вы сможете хранить расчески, щипцы и утюжки для волос.
Используйте различные подставки, чтобы занять зону в углу кладовой
С помощью специальных подставок вы сможете максимально использовать пространство кладовой. Такие подставки крутятся, выдвигаются и занимают меньше места.
Используйте органайзер для хранения настольных игр
Если у вас нет дополнительных полок для хранения вашей коллекции настольных игр, сделайте подвесной органайзер. Он позволяет хранить все настольные игры в одном месте.
Приобретите настенный органайзер для хранения ювелирных изделий
Если у вас есть старый органайзер для выдвижных ящиков, добавьте несколько петель на внутренней стороне. Повесьте их на стену и используйте для украшений.
Храните небольшие гантели в винной стойке
Тренировочное оборудование неудобно хранить в маленькой квартире. Винная стойка представляет собой ненавязчивый и идеальный по размеру стеллаж.
Храните елочные украшения в яичных коробках
Маленькие игрушки прекрасно вписываются в яичные коробки. Они отделены друг от друга, а твердая коробка. К тому же, коробки можно складывать друг на друга.
Используйте шкафчик для обуви от IKEA в качестве бельевого шкафа
Не хватает места для хранения полотенец и дополнительного белья? Попробуйте хранить полотенца в шкафчике для обуви. Он компактен и удобен в использовании.
Используйте подставки от IКЕА для хранения рулонов оберточной бумаги
Вы можете использовать место под кроватью или прислонить их к стене в углу шкафа, но эта подставка для рулонов обеспечивает легкий доступ к ним и предотвращает опрокидывание. Повесьте ее на свободную стенку шкафа.
Используйте натяжные стержни, чтобы хранить противни вертикально
Использование перегородок в кухонных шкафах позволяет хранить противни, формочки для кексов и тарелки вертикально. Это облегчает доступ к ним.
Используйте коробки от печенья для швейных принадлежностей
Храните нитки, иголки и пуговицы в коробке из-под печенья удобно и надежно.
Храните мелкие предметы в силиконовых формочках для кексов
Силиконовые формочки для капкейков идеально подходят для хранения небольших предметов, таких как кнопки, булавки, скрепки или заколки.
Используйте подвесные органайзеры для хранения туалетной бумаги
Органайзер вешают в шкафу с целью экономии места на полках.
Используйте лоток на присоске, чтобы хранить небольшие пакеты в холодильнике
Этот ненавязчивый пластиковый лоток можно закрепить практически на любой гладкой поверхности, в том числе внутри холодильника. Используйте его для хранения соуса.
Используйте лоток на присосках для хранения косметики
Вы можете прикрепить его на стене в душе или возле зеркала. Теперь ваша косметика и туалетные принадлежности будут храниться в одном месте.