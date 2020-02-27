Умное хранение: 15 полезных идей (Фото)

1 Повесьте в шкафу вешалки для брюк Вместо того, чтобы загромождать одеждой полки, повесьте брюки на специальные вешалки. Таким образом у вас будет больше места в шкафу для других вещей.

2 Используйте поверхность на внутренней стороне двери Повесьте на двери ванной корзины, в которых вы сможете хранить расчески, щипцы и утюжки для волос.

3 Используйте различные подставки, чтобы занять зону в углу кладовой С помощью специальных подставок вы сможете максимально использовать пространство кладовой. Такие подставки крутятся, выдвигаются и занимают меньше места.

4 Используйте органайзер для хранения настольных игр Если у вас нет дополнительных полок для хранения вашей коллекции настольных игр, сделайте подвесной органайзер. Он позволяет хранить все настольные игры в одном месте.

5 Приобретите настенный органайзер для хранения ювелирных изделий Если у вас есть старый органайзер для выдвижных ящиков, добавьте несколько петель на внутренней стороне. Повесьте их на стену и используйте для украшений.

6 Храните небольшие гантели в винной стойке Тренировочное оборудование неудобно хранить в маленькой квартире. Винная стойка представляет собой ненавязчивый и идеальный по размеру стеллаж.

7 Храните елочные украшения в яичных коробках Маленькие игрушки прекрасно вписываются в яичные коробки. Они отделены друг от друга, а твердая коробка. К тому же, коробки можно складывать друг на друга.

8 Используйте шкафчик для обуви от IKEA в качестве бельевого шкафа Не хватает места для хранения полотенец и дополнительного белья? Попробуйте хранить полотенца в шкафчике для обуви. Он компактен и удобен в использовании.

9 Используйте подставки от IКЕА для хранения рулонов оберточной бумаги Вы можете использовать место под кроватью или прислонить их к стене в углу шкафа, но эта подставка для рулонов обеспечивает легкий доступ к ним и предотвращает опрокидывание. Повесьте ее на свободную стенку шкафа.

10 Используйте натяжные стержни, чтобы хранить противни вертикально Использование перегородок в кухонных шкафах позволяет хранить противни, формочки для кексов и тарелки вертикально. Это облегчает доступ к ним.

11 Используйте коробки от печенья для швейных принадлежностей Храните нитки, иголки и пуговицы в коробке из-под печенья удобно и надежно.

12 Храните мелкие предметы в силиконовых формочках для кексов Силиконовые формочки для капкейков идеально подходят для хранения небольших предметов, таких как кнопки, булавки, скрепки или заколки.

13 Используйте подвесные органайзеры для хранения туалетной бумаги Органайзер вешают в шкафу с целью экономии места на полках.

14 Используйте лоток на присоске, чтобы хранить небольшие пакеты в холодильнике Этот ненавязчивый пластиковый лоток можно закрепить практически на любой гладкой поверхности, в том числе внутри холодильника. Используйте его для хранения соуса.