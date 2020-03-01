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Идеи интерьера из натурального дерева (Фото)

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Идеи интерьера из натурального дерева (Фото)
04:15 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pinterest.com

Жителю современных мегаполисов так не хватает в каменных джунглях общения с живой природой.

  • 1

    Журнальный столик

    Журнальный столик из пня.

    Журнальный столик с круглой столешницей из стекла, стоящей на слегка покореженном пне, станет настоящей изюминкой современной гостиной.

  • 2

    Вешалка

    Вешалка для одежды.

    Оригинальная вешалка для открытого гардероба, которую можно сделать из сухой ветки, прикрепленной к стене или потолку при помощи веревок, станет стильной деталью спальни в скандинавском или рустикальном стиле.

  • 3

    Декор тумбочки

    Дверцы тумбочки, декорированные корой.

    Преобразить и освежить внешний вид старой тумбочки поможет сухая древесная кора, наклеенная на ее дверцы.

  • 4

    Клумба

    Цветочная клумба в пне.

    Старый пень на дачном участке можно использовать для создания эффектной цветочной клумбы, которая несомненно, станет оригинальной деталью ландшафта.

  • 5

    Акцентная стена

    Стена, декорированная спилами.

    Деревянные спилы небольшого размера можно использовать для декора одной из стен спальни или гостиной. Такая акцентная стена, несомненно, освежит интерьер и станет настоящим украшением любого пространства.

  • 6

    Полка

    Полка с необработанного бруса.

    Великолепная полка в рустикальном стиле, сделанная из необработанного деревянного бруса прекрасно подойдет для размещения фотографий и небольших предметов декора.

  • 7

    Тумба

    Элегантная тумба из пня.

    Изумительная тумба, сделанная из тщательно обработанного пня, с прикрученному к нему ножками, прекрасно впишется в интерьер современного жилья и станет его достойным украшением.

  • 8

    Горшочки и подсвечники

    Горшочки и подсвечники из маленьких бревен.

    Из маленьких сухих бревнышек получаются потрясающие горшочки для суккулентов и кактусов, а также подсвечники для декоративных свечей. Подобные мелкие детали привнесут в интерьер нотки домашнего уюта и прекрасно дополнят помещения, оформленные в рустикальном или скандинавском стиле.

  • 9

    Рама для зеркала

    Зеркало в раме из сухого деревянного спила.

    Зеркало в раме, сделанной из сухого деревянного спила с вырезанной серединой, станет атмосферной деталью спальни и неповторимым украшением интерьера.

  • 10

    Стол

    Обеденный стол из огромного спила.

    Потрясающий обеденный стол, сделанный из крупного деревянного спила, станет необычной деталью интерьера городской квартиры или частного дома.

  • 11

    Светильник

    Светильник из бруса.

    Массивный и эффектный светильник, сделанный из грубого необработанного бруса, с закрепленными на нем лампочками, привнесет в интерьер нотки популярного рустикального стиля и позволит создать исключительную атмосферу в доме.

  • 12

    Подставки

    Подставки для книг и фотографий.

    Небольшие необработанные бруски дерева можно использовать в качестве очаровательных подставок для книг и фотографий.

  • 13

    Украшение стола

    Подставки под посуду.

    Из тонких деревянных спилов получаются чудесные подставки под тарелки, чашки и вазы. Такие подставки можно использовать каждый день или в качестве элементов праздничной сервировки.

  • 14

    Консольный столик

    Консольный столик из древесины.

    Простой и в тоже время очень эффектный консольный столик, сделанный из натурального дерева, освежит интерьер и привнесет в него нотки домашнего уюта и живой природы.

  • 15

    Изголовье кровати

    Изголовье кровати, сделанное из тонких сухих стволов.

    Необычное изголовье из тонких сухих стволов небольших деревьев, поможет придать старой кровати совершенно новый привлекательный вид, а также освежить наскучивший интерьер спальни.

  • 16

    Подсвечник

    Подсвечник из ветки.

    Крупную сухую ветку можно использовать для создания фантастического подсвечника, который в свою очередь станет необычным украшением камина или полки.

  • 17

    Вешалки для садового инвентаря

    Вешалки из деревянных досок.

    Вешалки для мелкого садового инвентаря, сделанные из необработанных деревянных досок, — прекрасный способ стильного хранения совершенно непривлекательных вещей.

  • 18

    Открытый гардероб

    Напольная вешалка для одежды.

    Из деревянных досок и крупной ветки можно сделать уникальный открытый гардероб, который станет прекрасным дополнением современной спальни в скандинавском, рустикальном или кантри стиле.

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Интерьер, Стиль, Дизайн, Идеи интерьера, Дом и сад, Натуральное дерево, Интерьер из дерева.
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