Идеи интерьера из натурального дерева (Фото)

1 Журнальный столик Журнальный столик из пня. Журнальный столик с круглой столешницей из стекла, стоящей на слегка покореженном пне, станет настоящей изюминкой современной гостиной.

2 Вешалка Вешалка для одежды. Оригинальная вешалка для открытого гардероба, которую можно сделать из сухой ветки, прикрепленной к стене или потолку при помощи веревок, станет стильной деталью спальни в скандинавском или рустикальном стиле.

3 Декор тумбочки Дверцы тумбочки, декорированные корой. Преобразить и освежить внешний вид старой тумбочки поможет сухая древесная кора, наклеенная на ее дверцы.

4 Клумба Цветочная клумба в пне. Старый пень на дачном участке можно использовать для создания эффектной цветочной клумбы, которая несомненно, станет оригинальной деталью ландшафта.

5 Акцентная стена Стена, декорированная спилами. Деревянные спилы небольшого размера можно использовать для декора одной из стен спальни или гостиной. Такая акцентная стена, несомненно, освежит интерьер и станет настоящим украшением любого пространства.

6 Полка Полка с необработанного бруса. Великолепная полка в рустикальном стиле, сделанная из необработанного деревянного бруса прекрасно подойдет для размещения фотографий и небольших предметов декора.

7 Тумба Элегантная тумба из пня. Изумительная тумба, сделанная из тщательно обработанного пня, с прикрученному к нему ножками, прекрасно впишется в интерьер современного жилья и станет его достойным украшением.

8 Горшочки и подсвечники Горшочки и подсвечники из маленьких бревен. Из маленьких сухих бревнышек получаются потрясающие горшочки для суккулентов и кактусов, а также подсвечники для декоративных свечей. Подобные мелкие детали привнесут в интерьер нотки домашнего уюта и прекрасно дополнят помещения, оформленные в рустикальном или скандинавском стиле.

9 Рама для зеркала Зеркало в раме из сухого деревянного спила. Зеркало в раме, сделанной из сухого деревянного спила с вырезанной серединой, станет атмосферной деталью спальни и неповторимым украшением интерьера.

10 Стол Обеденный стол из огромного спила. Потрясающий обеденный стол, сделанный из крупного деревянного спила, станет необычной деталью интерьера городской квартиры или частного дома.

11 Светильник Светильник из бруса. Массивный и эффектный светильник, сделанный из грубого необработанного бруса, с закрепленными на нем лампочками, привнесет в интерьер нотки популярного рустикального стиля и позволит создать исключительную атмосферу в доме.

12 Подставки Подставки для книг и фотографий. Небольшие необработанные бруски дерева можно использовать в качестве очаровательных подставок для книг и фотографий.

13 Украшение стола Подставки под посуду. Из тонких деревянных спилов получаются чудесные подставки под тарелки, чашки и вазы. Такие подставки можно использовать каждый день или в качестве элементов праздничной сервировки.

14 Консольный столик Консольный столик из древесины. Простой и в тоже время очень эффектный консольный столик, сделанный из натурального дерева, освежит интерьер и привнесет в него нотки домашнего уюта и живой природы.

15 Изголовье кровати Изголовье кровати, сделанное из тонких сухих стволов. Необычное изголовье из тонких сухих стволов небольших деревьев, поможет придать старой кровати совершенно новый привлекательный вид, а также освежить наскучивший интерьер спальни.

16 Подсвечник Подсвечник из ветки. Крупную сухую ветку можно использовать для создания фантастического подсвечника, который в свою очередь станет необычным украшением камина или полки.

17 Вешалки для садового инвентаря Вешалки из деревянных досок. Вешалки для мелкого садового инвентаря, сделанные из необработанных деревянных досок, — прекрасный способ стильного хранения совершенно непривлекательных вещей.