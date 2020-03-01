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Лунный посевной календарь с 2 по 8 марта 2020 года

Лунный посевной календарь с 2 по 8 марта 2020 года
19:34 Сегодня Телеграф

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 2 по 8 марта 2020 года

  • 1 марта 2020 года 21:22 до 4 марта 2020 года 6:26 растущая Луна в знаке Близнецов. 2 четверть - 2 марта 2020 года в 22:57.

Благоприятное время: для профилактического опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней и вредителей ("голубое опрыскивание").

Неблагоприятный период: для полива комнатных растений; для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.

  • 4 марта 2020 года 6:26 до 6 марта 2020 года 11:29 растущая Луна в знаке Рака.

Благоприятное время: для закладки клубней картофеля на яровизацию; для посева на рассаду семян огурца, тыквенных культур, ранней капусты; для полива комнатных растений и рассады.

Неблагоприятный период: для обрезки и формирования деревьев и винограда.

  • 6 марта 2020 года 11:29 до 8 марта 2020 года 12:48 растущая Луна в знаке Льва.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян томата, перца, кукурузы, подсолнечника; для прививки плодовых и декоративных растений.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за март, Посевной календарь с 2 марта по 8 марта.
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