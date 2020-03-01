Лунный посевной календарь с 2 по 8 марта 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 2 по 8 марта 2020 года
Благоприятное время: для профилактического опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней и вредителей ("голубое опрыскивание").
Неблагоприятный период: для полива комнатных растений; для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.
Благоприятное время: для закладки клубней картофеля на яровизацию; для посева на рассаду семян огурца, тыквенных культур, ранней капусты; для полива комнатных растений и рассады.
Неблагоприятный период: для обрезки и формирования деревьев и винограда.
Благоприятное время: для посева на рассаду семян томата, перца, кукурузы, подсолнечника; для прививки плодовых и декоративных растений.
Неблагоприятный период: нет.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.