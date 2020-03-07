Делаем комнату светлее: ТОП 9 практичных советов (Фото)

1 Светлые оттенки Светло-серое оформление комнаты разбавлено яркими аксессуарами и текстилем. Один и самых эффективных способов сделать комнату более освещенной — добавить светлые оттенки в оформление. В качестве основного цвета можно взять элегантный серый. Это актуальный и популярный тренд в дизайне помещений. Дизайнеры охотно используют оттенки серого как для солнечных, так и темных комнат. Для оформления слабо освещенных помещений следует выбирать светлые оттенки серого. Это может быть цвет обоев, мебели или текстиля. Добавить ярких акцентов можно при помощи тканей, аксессуаров и изделий из дерева.

2 Белый потолок Потолок и балки, окрашенные в белый цвет создают ощущение простора и света. Несмотря, что темный потолок — актуальный тренд, для комнаты со слабым освещением лучше подойдет потолочное покрытие светлого оттенка. Прибавит пространства и света глянцевый натяжной потолок белого цвета. Это наилучший вариант для темной комнаты. Если нет возможности сделать натяжное покрытие, то можно покрасить потолок белой краской. Особенно это актуально для загородных домов, где присутствуют потолочные балки, которые в неокрашенном виде заметно затемняют помещение.

3 Ограничить темные цвета акцентами Сочетание белого и голубого — идеальный вариант для комнаты со слабым освещением. Цвет — отличный инструмент для визуализации пространства. Грамотно подобранными оттенками можно любое помещение превратить в просторное и светлое. Если комната слабо освещена, ограничитесь использованием насыщенных тонов только на небольшом участке. Это может быть мебель темного оттенка или текстиль. Небольшие вкрапления ярких и сочных оттенков сработают визуально как дополнительные источники света. Однако, следует избегать через чур насыщенных оттенков: темно-синего, фиолетового, шоколадно-коричневого. Для темной комнаты наилучшим вариантом станут: искристо-голубой, солнечно-желтый или сочно-зеленый.

4 Шторы или жалюзи светлых оттенков Жалюзи светлых оттенков — один из эффективных вариантов добавления света в темную комнату. При оформлении слабо освещенных помещений следует избегать использования тяжелых драпировок на окнах и массивных штор. Они не только блокируют естественное освещение, но и создают утяжеляющий эффект. Оптимальный вариант для окон — жалюзи или римские шторы. Среди их основных преимуществ: простота в уходе и минимализм. Такие оконные полотна не займут много места и создадут ощущение пространства и света. Полезный совет: Если вы все таки решили выбрать шторы, то приобретите гардины белого цвета или светлых оттенков. Для комнаты, чьи окна выходят на северную сторону лучше приобрести шторы желтых оттенков. Это эффективное решение для холодных и темных северных комнат.

5 Заменить массивную мебель на более легкую Стеклянный журнальный столик и мебель светлого оттенка визуально делают комнату светлой и просторной. Громоздкая мебель темных оттенков делает комнату мрачной и зрительно уменьшает пространство. Для визуального увеличения и добавления света подойдет мебель светлого цвета. Вместо массивных кресел можно поставить стулья с хромированными ножками. Идеальный вариант - мебель из прочного стекла. Это могут быть как столы, тумбочки, так и стулья или стеллажи.

6 Светлые акценты на полу Светлый ковер отлично вписался в интерьер и добавил простора в темной комнате. Светлые полы — отличное решение для комнаты со слабым освещением. Для оформления кухни и ванной комнаты светлую напольную плитку можно чередовать с темной, выкладывая оригинальный узор. Для гостиной и спальни лучше выбрать ламинат светлых оттенков. Но, если нет возможности обновить темный пол, то можно приобрести светлый ковер, который добавит ярких красок и украсит комнату.

7 Диффузное освещение Правильно расположенные люстры и лампы помогут сделать любую комнату светлой. Для максимизации потока света используйте потолки и стены в качестве отражателей. Осветительные лампы и приборы следует разместить так, чтобы они освещали другие поверхности и свет отражался от них и рассеивался по комнате. Для освещения лучше использовать светодиодные лампы с приятным для глаз светом. Эти осветительные приборы не только помогут правильно организовать освещение, но и сэкономят денежные средства.

8 Поменяйте лампочки на более яркие Замена лампочек на более яркие — еще один способ сделать комнату светлее. Даже самое грамотное размещение светильников не сможет добавить света, если люмпены лампочек невысокие. Увеличить интенсивность освещения можно заменив лапочки с более высоким люмпеном. Среди наиболее актуальных — светодиодные. Они не только обеспечат высокую светоотдачу, но и сэкономят денежные средства за потребление электроэнергии.