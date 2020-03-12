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Идеи декора из ракушек в современном интерьере (Фото)

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Идеи декора из ракушек в современном интерьере (Фото)
12:35 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pinterest.com

А ведь они могут стать прекрасным материалом для оригинальных поделок, которые украсят интерьер и станут прекрасным напоминанием о лете.

  • 1

    Ваза

    Ваза, декорированная ракушками.

    Обновить старую вазу и превратить ее в нечто поистине уникальное и стильное поможет моток бечевки и горсть морских ракушек. Для реализации подобной идеи поверхность вазы нужно покрыть грунтовкой, смазать клеем, аккуратно обмотать бечевкой, а в центре разместить композицию из ракушек.

  • 2

    Объемная картина

    Объемная картина в рамке.

    Великолепная композиция из ракушек, покрашенных оригинальными темными красками, в рамке для фотографии станет чудесным украшением рабочего стола и напоминанием о летних днях.

  • 3

    Свечи

    Свечи из ракушек.

    Из мелких морских ракушек, заполненных парафином и оборудованными фитильками, получатся прекрасные мини-свечи, которые можно использовать для создания чудесных декоративных композиций. Такие композиции можно использовать для создания романтичной атмосферы в ванной, для украшения журнального столика в гостиной, обеденного стола или прикроватной тумбы.

  • 4

    Подсвечник

    Подсвечник из раковин.

    Раковины от устриц и мидий можно использовать для создания необычных подсвечников, которые в свою очередь станут прекрасными украшениями интерьера.

  • 5

    Рама для зеркала

    Декор рамы для зеркала.

    Зеркало в раме, украшенной множеством мелких и крупных ракушек прекрасно впишется в интерьер ванны или спальни и каждый день будет напоминать о летных днях и морских берегах.

  • 6

    Инсталляция

    Оригинальная инсталляция из ракушек.

    Потрясающая инсталляция из веревок и морских ракушек, которую совсем не сложно сделать своими руками, станет эффектным украшением одной из стен ванной комнаты, прихожей или спальни.

  • 7

    Колье

    Колье из ракушек.

    Великолепное колье из крупных и мелких ракушек, покрашенных в технике омбре, и специальной фурнитуры, станет уникальным и неповторимым украшением, которое подчеркнет вечерний образ.

  • 8

    Ночник

    Мини-светильник в банке.

    Чудесный ночник, который можно сделать из обычной стеклянной баночки небольшого объема, гирлянды и морских ракушек, станет фантастическим украшением прикроватной тумбы в спальне.

  • 9

    Баночки

    Ракушки в баночках.

    Стеклянные баночки, заполненные ракушками, камнями и песком, — это, пожалуй самый простой способ использования морских даров для декора дома. Просто промойте «сокровища», найденные на морских берегах, высушите их и аккуратно разложите в банки. Готовые композиции можно использовать для украшения кухонного подоконника, журнального или рабочего стола, а также полочек в спальне.

  • 10

    Блюдо

    Ваза для конфет и фруктов.

    Любители рукоделия могут использовать морские ракушки для создания и декора оригинальной вазочки для сладостей и фруктов.

  • 11

    Музыка ветра

    Музыка ветра из ракушек.

    Мелкие ракушки прекрасно подойдут для создания чудесного талисмана музыка ветра, который к тому же станет прекрасным украшением интерьера, наполнит дом волшебным звоном и воспоминаниями о море.

  • 12

    Декор стола

    Декор стола ракушками.

    Ракушки, покрашенные в белый цвет, можно использовать для декора небольшого консольного или туалетного столика. Обновленный предмет мебели, несомненно привнесет свежести в интерьер городской квартиры.

  • 13

    Светлячки

    Композиция из светящихся ракушек.

    Крупные морские раковины можно использовать для создания потрясающей композиции, которая украсит журнальный стол и поможет создать романтичную атмосферу. Для реализации этой идеи, ракушки нужно тщательно вычистить, склеить, а во внутрь поставить свечи, лампочки или другие светящиеся элементы.

  • 14

    Футуристические детали

    Футуристические предметы декора из ракушек.

    Великолепные предметы декора, которые можно сделать из крупных ракушек и веток, выкрашенных в серебристый цвет, станут уникальным украшением любого современного интерьера.

  • 15

    Зажимы для салфеток

    Креативные зажимы для салфеток.

    Из ракушек, веревок, шнуров и ниток бус можно смастерить прекрасные зажимы для столовых салфеток, которые станут чудесной изюминкой праздничного стола.

  • 16

    Наполнитель

    Вазы, наполненные ракушками.

    Разнообразные ракушки и камни можно использовать в качестве наполнителя для стеклянных ваз и цветочных горшков. Такая хитрость позволит подчеркнуть красоту растений и превратить их в полноценные предметы домашнего декора.

  • 17

    Декор полочек

    Полочки, декорированные ракушками.

    Обычные полки, декорированные ракушками, преобразятся, заиграют абсолютно новыми красками и станут настоящей изюминкой любого интерьера.

  • 18

    Отделка

    Отделка одной из стен.

    Ракушки, небольшие камни, шлифованные осколки и другие «сокровища», найденные на морском берегу можно использовать для декора одной из стен дома. Для реализации подобной затее, стену нужно подготовить, грунтовать, густо смазать качественным клеем и только после этого приступать к декорированию.

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Интерьер, Дом и сад, Современный интерьер, Идеи декора из ракушек.
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