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Замечательный элемент декора: как использовать камни в дизайне дома и сада

Смотрите фото (18)
Замечательный элемент декора: как использовать камни в дизайне дома и сада
12:57 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pixabay.com

Безжизненным камнями можно найти применение на своем дачном участке. Использовать их можно при оформлении сада и огорода.

  • 1

    Кухонный островок

    Кухонный островок, украшенный оригинальной кладкой из массивных речных камней.

  • 2

     Настольная лампа

    Изысканная настольная лампа с основанием из речных камней.

  • 3

    Садовая дорожка

    Контуры садовой дорожки можно украсить светлой речной галькой и таинственной светодиодной подсветкой.

  • 4

    Коврик

    Из гладкой морской гальки можно сделать великолепный коврик для ванной, который подарит ножкам незабываемые ощущения и всегда будет напоминать о прогулках по морскому берегу.

  • 5

    Подставка для кистей

    Вазочка, наполненная мелкими речными камнями, идеально подойдет для хранения кистей.

  • 6

    Душевая кабинка

    Гладкой галькой нередко засыпают пол душевой кабинки. Такое напольное покрытие отличается безопасностью, долговечностью, не требует особого ухода и очень полезное для ног.

  • 7

    Вешалки и ручки

    Небольшие камни прекрасно подойдут для создания оригинальных крючков для одежды или для обновления старых ручек шкафов.

  • 8

    Изголовье кровати

    Натуральное дерево и речная галька — прекрасные материалы для креативного оформления изголовья кровати.

  • 9

     Цветочный горшок

    Речную гальку можно использовать в качестве отделочного материала для крупных цветочных горшков.

  • 10

    Стол

    Разномастные речные камни и эпоксидная смола помогут преобразить столешницу старого стола.

  • 11

    Акцентная стена

    Галечная стена в ванной — потрясающая альтернатива традиционной керамической плитке. Каменная кладка отличается долговечностью, хорошо переносит влагу и выглядит по истине роскошно.

  • 12

    Галечная дорожка

    Блины из гальки можно использовать для создания креативной садовой дорожки.

  • 13

    Летний душ

    Широкий деревянный ящик, заполненный галькой — удобное решение для создания летнего душа.

  • 14

    Полка

    Фантастическая настенная полка из гальки и темного дерева.

  • 15

    Биокамин

    Биокамин — это отличная альтернатива настоящего и очаровательная деталь интерьера. Сделать биокамин совсем не сложно. Понадобится только топливная емкость, горелка и мелкая галька для декора.

  • 16

     Подставка под горячее

    Эффектная подставка под горячее, которую очень легко сделать своими руками из старой салфетки и гладких речных камешков.

  • 17

    Рама для зеркала

    Рама для зеркала, украшенная каменной кладкой станет оригинальным украшением ванной комнаты.

Идеи декора из ракушек в современном интерьере (Фото)

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Интерьер, Дом, Дизайн, Сад, Декор, Дом и сад.
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