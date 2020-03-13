Замечательный элемент декора: как использовать камни в дизайне дома и сада

1 Кухонный островок Кухонный островок, украшенный оригинальной кладкой из массивных речных камней.

2 Настольная лампа Изысканная настольная лампа с основанием из речных камней.

3 Садовая дорожка Контуры садовой дорожки можно украсить светлой речной галькой и таинственной светодиодной подсветкой.

4 Коврик Из гладкой морской гальки можно сделать великолепный коврик для ванной, который подарит ножкам незабываемые ощущения и всегда будет напоминать о прогулках по морскому берегу.

5 Подставка для кистей Вазочка, наполненная мелкими речными камнями, идеально подойдет для хранения кистей.

6 Душевая кабинка Гладкой галькой нередко засыпают пол душевой кабинки. Такое напольное покрытие отличается безопасностью, долговечностью, не требует особого ухода и очень полезное для ног.

7 Вешалки и ручки Небольшие камни прекрасно подойдут для создания оригинальных крючков для одежды или для обновления старых ручек шкафов.

8 Изголовье кровати Натуральное дерево и речная галька — прекрасные материалы для креативного оформления изголовья кровати.

9 Цветочный горшок Речную гальку можно использовать в качестве отделочного материала для крупных цветочных горшков.

10 Стол Разномастные речные камни и эпоксидная смола помогут преобразить столешницу старого стола.

11 Акцентная стена Галечная стена в ванной — потрясающая альтернатива традиционной керамической плитке. Каменная кладка отличается долговечностью, хорошо переносит влагу и выглядит по истине роскошно.

12 Галечная дорожка Блины из гальки можно использовать для создания креативной садовой дорожки.

13 Летний душ Широкий деревянный ящик, заполненный галькой — удобное решение для создания летнего душа.

14 Полка Фантастическая настенная полка из гальки и темного дерева.

15 Биокамин Биокамин — это отличная альтернатива настоящего и очаровательная деталь интерьера. Сделать биокамин совсем не сложно. Понадобится только топливная емкость, горелка и мелкая галька для декора.

16 Подставка под горячее Эффектная подставка под горячее, которую очень легко сделать своими руками из старой салфетки и гладких речных камешков.