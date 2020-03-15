Фасад двухэтажного дома - современные варианты оформления (Фото)

Первый этаж, защищенный от посторонних глаз, выходит в сад.
На нем разместились общественные зоны — гостиная и столовая комнаты. Второй этаж, очаровывающий красивым фасадом, выполнен из двух обособленных блоков, но в то же время, связанных между собой мостиком.
Его концепция заключалась в формировании зоны личного пространства для хозяев, которая включает в себя спальную, кабинет, гардеробную и ванную комнаты.
Со второго этажа лестница ведет в зону отдыха с бассейном, за которым находится отдельный домик для гостей.
Цокольный этаж досугово-спортивный, тут можно сыграть в бильярд или заняться йогой, а для более размеренного отдыха предусмотрен домашний кинотеатр.
Деревянные потолки придают дому особое очарование и позволяют установить связь с природой. Когда естественный свет проникает внутрь, мягкая древесина излучает тепло и уют.
Окна от пола до потолка и стеклянные перила на втором этаже впускают много солнечного света.
Современный дом в Южной Калифорнии является примером экологической архитектуры.
"Дом спроектирован с применением "зеленых" технологий, со светодиодным освещением и фотоэлектрическими панелями на крыше", — говорят архитекторы.