Фасад двухэтажного дома - современные варианты оформления (Фото)

На нем разместились общественные зоны — гостиная и столовая комнаты. Второй этаж, очаровывающий красивым фасадом, выполнен из двух обособленных блоков, но в то же время, связанных между собой мостиком.

Первый этаж, защищенный от посторонних глаз, выходит в сад.

2

Его концепция заключалась в формировании зоны личного пространства для хозяев, которая включает в себя спальную, кабинет, гардеробную и ванную комнаты.

Со второго этажа лестница ведет в зону отдыха с бассейном, за которым находится отдельный домик для гостей.