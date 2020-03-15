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Фасад двухэтажного дома - современные варианты оформления (Фото)

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Фасад двухэтажного дома - современные варианты оформления (Фото)
02:27 Сегодня Телеграф uiutvdome.com Фото: uiutvdome.com

Двухэтажный дом в Калифорнии, является настоящей находкой для любителей необычного дизайна.

  • 1

     

    Первый этаж, защищенный от посторонних глаз, выходит в сад.

    На нем разместились общественные зоны — гостиная и столовая комнаты. Второй этаж, очаровывающий красивым фасадом, выполнен из двух обособленных блоков, но в то же время, связанных между собой мостиком.

  • 2

    Его концепция заключалась в формировании зоны личного пространства для хозяев, которая включает в себя спальную, кабинет, гардеробную и ванную комнаты.

    Со второго этажа лестница ведет в зону отдыха с бассейном, за которым находится отдельный домик для гостей.

  • 3

    Цокольный этаж досугово-спортивный, тут можно сыграть в бильярд или заняться йогой, а для более размеренного отдыха предусмотрен домашний кинотеатр.

    Деревянные потолки придают дому особое очарование и позволяют установить связь с природой. Когда естественный свет проникает внутрь, мягкая древесина излучает тепло и уют.

  • 4

    Окна от пола до потолка и стеклянные перила на втором этаже впускают много солнечного света. 

  • 5

    Современный дом в Южной Калифорнии является примером экологической архитектуры.

  • 6

    "Дом спроектирован с применением "зеленых" технологий, со светодиодным освещением и фотоэлектрическими панелями на крыше", — говорят архитекторы.

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Интерьер, Фасад, Дом и сад, Фасад дома, Фасад двухэтажного дома.
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