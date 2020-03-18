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Такое можно увидеть только в Японии: крутые мобильные мини-сады

Смотрите фото (12)
Такое можно увидеть только в Японии: крутые мобильные мини-сады
10:33 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Именно японцы придумали такой концепт, как "сад в кузове машины".

  • 1

    Такой феномен мог, наверное, появиться только в Стране восходящего солнца, где 127 миллионов человек живут в тесноте, да не в обиде.

    Kei Truck, или kei-tora (кеи-тора), - это небольшой грузовик-фургон, который производят в Японии и повсеместно используют во многих азиатских странах. Его основное достоинство - легкость и мобильность, он может запросто маневрировать по узким улицам.

    Ежегодно Японская Федерация ландшафтных дизайнеров проводит конкурс - озеленители со всей страны создают разнообразные мобильные сады и выбирают лучший мини-сад в кузове - от лучшего ландшафтного автодизайнера. Посмотрите, какие чудесные ландшафтные уголки можно создать в небольшом грузовичке!

    Традиционный японский сад с деревом бонсай.

  • 2

    Впечатляющий сад с розовыми кустами.

  • 3

    Мини-сад в японском стиле.

  • 4

    Зеленое кафе.

  • 5

    Укромный уголок.

  • 6

    Два в одном: сад и кофейный бар.

  • 7

    Бамбук и маленький пруд.

  • 8

    Освежающий садик с водопадом.

  • 9

    Классический японский сад.

  • 10

    Осенний водопад.

  • 11

    Садик со скамеечкой и столиком, за которым можно выпить чашечку кофе.

Замечательный элемент декора: как использовать камни в дизайне дома и сада

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Все по теме:

Япония, Авто, Сад, Мини-сады, Kei Truck, Кei-tora.
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