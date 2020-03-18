Такое можно увидеть только в Японии: крутые мобильные мини-сады

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Такой феномен мог, наверное, появиться только в Стране восходящего солнца, где 127 миллионов человек живут в тесноте, да не в обиде.

Kei Truck, или kei-tora (кеи-тора), - это небольшой грузовик-фургон, который производят в Японии и повсеместно используют во многих азиатских странах. Его основное достоинство - легкость и мобильность, он может запросто маневрировать по узким улицам.

Ежегодно Японская Федерация ландшафтных дизайнеров проводит конкурс - озеленители со всей страны создают разнообразные мобильные сады и выбирают лучший мини-сад в кузове - от лучшего ландшафтного автодизайнера. Посмотрите, какие чудесные ландшафтные уголки можно создать в небольшом грузовичке!

Традиционный японский сад с деревом бонсай.