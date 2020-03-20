Обитель микробов: самые грязные места в доме

1 Наволочка Уровень угрозы: средний Подушки и наволочки — настоящий рассадник всевозможных микробов. Аллергены, вирусы и бактерии, пылевые клещи и прочие микроскопические твари скапливаются здесь миллионами. Все это может вызвать проблемы с дыханием и зрением, вплоть до постоянной астмы и конъюнктивита. Хотите избежать проблем? Меняйте наволочку минимум раз в неделю.

2 Пылесос Уровень угрозы: средний Подумайте сами: этой штукой вы убираете грязь с ковров и пола. Потенциально пылесос — культиватор самых неприятных бактерий. Его обязательно нужно хранить в отделенном от жилых комнат чулане, а чистить следует не только пылевой мешок, но и трубу и щетки.

3 Дверная ручка Уровень угрозы: высокий Вы не можете контролировать уровень чистоты дверных ручек в общественных местах — но в собственном доме делать это обязаны. Не обязательно фанатично протирать их тряпкой каждый день. Просто не забывайте о них при очередной уборке.

4 Уплотнитель в холодильнике Уровень угрозы: высокий Резиновые накладки на внутренней стороне двери холодильника — портал в настоящий ад. Здесь собрано все, что так любят грибки и микробы: темно, сыро, влажно, сюда часто попадают кусочки еды. Возьмите себя в руки и загляните в это мрачное место.

5 Клавиатура Уровень опасности: высокий Часто меняете клавиатуру? А, у вас ноутбук? Подумайте, сколько раз вам приходилось садиться за работу с грязными руками. Страшно? Правильно. Протрите свою клавиатуру влажной салфеткой, а руки старайтесь мыть каждый раз, как устраиваетесь перед очередным сериалом.

6 Тряпки и губки Уровень опасности: крайне высокий Грубые и пористые поверхности обеспечивают бактериям чудесную питательную среду. Добавьте немного грязи, немного крошек и остатков пищи — поздравляем, вот вы и создали свой первый супермаркет вирусов. Меняйте тряпки как можно чаще. Используйте новую губку каждый раз, когда моете посуду.

7 Разделочная доска Уровень опасности: критический Сальмонелла, кишечная палочка, паразиты и ленточные черви. Все эти твари живут в мясе, которое вы разделываете на специальной доске. Забудьте о деревянных досках: они настоящий рай для развития не очень дружественных человеку культур. Тщательно мойте доску после каждого использования — и заведите их несколько для разных целей.