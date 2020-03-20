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Обитель микробов: самые грязные места в доме

Смотрите фото (9)
Обитель микробов: самые грязные места в доме
11:25 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Исследования показывают – в обычной городской квартире грязи обычно больше чем на улице за окном.

  • 1

    Наволочка

    Уровень угрозы: средний

    Подушки и наволочки — настоящий рассадник всевозможных микробов. Аллергены, вирусы и бактерии, пылевые клещи и прочие микроскопические твари скапливаются здесь миллионами. Все это может вызвать проблемы с дыханием и зрением, вплоть до постоянной астмы и конъюнктивита. Хотите избежать проблем? Меняйте наволочку минимум раз в неделю.

  • 2

    Пылесос

    Уровень угрозы: средний

    Подумайте сами: этой штукой вы убираете грязь с ковров и пола. Потенциально пылесос — культиватор самых неприятных бактерий. Его обязательно нужно хранить в отделенном от жилых комнат чулане, а чистить следует не только пылевой мешок, но и трубу и щетки.

  • 3

    Дверная ручка

    Уровень угрозы: высокий

    Вы не можете контролировать уровень чистоты дверных ручек в общественных местах — но в собственном доме делать это обязаны. Не обязательно фанатично протирать их тряпкой каждый день. Просто не забывайте о них при очередной уборке.

  • 4

    Уплотнитель в холодильнике

    Уровень угрозы: высокий

    Резиновые накладки на внутренней стороне двери холодильника — портал в настоящий ад. Здесь собрано все, что так любят грибки и микробы: темно, сыро, влажно, сюда часто попадают кусочки еды. Возьмите себя в руки и загляните в это мрачное место.

  • 5

    Клавиатура

    Уровень опасности: высокий

    Часто меняете клавиатуру? А, у вас ноутбук? Подумайте, сколько раз вам приходилось садиться за работу с грязными руками. Страшно? Правильно. Протрите свою клавиатуру влажной салфеткой, а руки старайтесь мыть каждый раз, как устраиваетесь перед очередным сериалом.

  • 6

    Тряпки и губки

    Уровень опасности: крайне высокий

    Грубые и пористые поверхности обеспечивают бактериям чудесную питательную среду. Добавьте немного грязи, немного крошек и остатков пищи — поздравляем, вот вы и создали свой первый супермаркет вирусов. Меняйте тряпки как можно чаще. Используйте новую губку каждый раз, когда моете посуду.

  • 7

    Разделочная доска

    Уровень опасности: критический

    Сальмонелла, кишечная палочка, паразиты и ленточные черви. Все эти твари живут в мясе, которое вы разделываете на специальной доске. Забудьте о деревянных досках: они настоящий рай для развития не очень дружественных человеку культур. Тщательно мойте доску после каждого использования — и заведите их несколько для разных целей.

  • 8

    За туалетом

    Уровень опасности: максимальный

    Бактерии, культивируемые в ванной, поступают сюда из самых разных мест. Спустили воду, не закрыв крышку? Поздравляем, теперь все микробы из унитаза радостно парят по всей территории санузла. Уделите этой маленькой, но важной комнате особое внимание при еженедельной уборке. И, конечно, не забывайте опускать крышку — здоровее будете.

На что стоит обратить внимание при покупке квартиры?

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Уборка, Дом, Микробы, Дом и сад.
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