Ремонт без ремонта: 8 способов преобразить спальню

1 Хлопковые шторы Натуральность, природность и экологичность – вот три кита, на которых держится современный дизайн. Идея о том, что природа создала самые совершенные текстуры, которые не нуждаются в дополнительном декоре, активно поддерживается профессионалами при оформлении интерьера. Именно поэтому необходимо обращать пристальное внимание на натуральные материалы, например, хлопок. Шторы из этой ткани выглядят просто, лаконично, гармонично дополняют любую обстановку. Что касается цвета, то беспроигрышным вариантом станут теплые натуральные оттенки, которые в любой ситуации выглядят благородно. Чтобы интерьер был не только красивым, но и разнообразным, можно попробовать сочетать фактуры, которые отличаются друг от друга. Например, тонкие и струящиеся занавески в сочетании с грубой текстурой дерева подарят комнате ощущение тепла и уюта.

2 Комнатные растения Ничто так не украшает комнату, как правильно подобранные комнатные растения. А учитывая тот факт, что самым популярным оттенком 2020 года стал светло-зеленый Neo Mint, то цветы впишутся в стильный интерьер как нельзя лучше. Можно не ограничиваться одним растением, а подобрать несколько: большой цветок или денежной дерево расположить в красивом кашпо в углу комнаты, маленькое растение расположить на прикроватной тумбочке и еще двумя-тремя горшками украсить подоконник. Финальное количество растений будет непосредственно зависеть от площади вашей спальни. Так как цвет "нео-мята" прекрасно сочетается с белым, подберите для комнатных цветов белоснежные керамические горшки. Они как нельзя лучше впишутся в имеющуюся обстановку. Для спальни лучше всего подойдут хамедорея, которая поглощает вредные вещества и увлажняет воздух, а также каланхоэ, герань, драцена.

3 Покрывало в тон стен Если у вас маленькая спальня, первое, о чем нужно подумать – как визуально увеличить пространство. Хороший вариант – подобрать покрывало для кровати в цвет стен. Эти два элемента сольются воедино, и комната не будет выглядеть перегружено. Можете попробовать создать монохромный интерьер, в котором будет доминировать один цвет, а полутона и оттенки оживят пространство. Он выглядит благородно и богато даже в том случае, если выполнен в среднем ценовом сегменте. Кроме того, монохром позволяет создать атмосферу спокойствия и умиротворения, снять чувство напряжения и стресса, что очень важно для такой комнаты, как спальня. Обратите внимание: При неправильном подходе обстановка может показаться слишком скучной и безликой. Чтобы этого не произошло, разбавляйте интерьер различными элементами декора.

4 Не перегружайте спальню Очень важно, чтобы в спальне не было бесполезных предметов, которые лишь занимают ценные квадратные метры. В 2020 году на пике популярности все так же находится минимализм, поэтому из комнаты нужно убирать лишние детали и декор. Мягкие игрушки, картины, неподходящие к интерьеру, шкатулки и подставки для украшений, которыми вы не пользуетесь, и так далее. Подобная ревизия не только поможет сделать интерьер модным, но также существенно облегчит уборку в комнате. Если в помещении находится минимум предметов, оно всегда выглядит аккуратно, красиво и ухоженно.

5 Темные обои Существует мнение, что визуально увеличивать пространство могут только светлые оттенки. На само деле, это не совсем так. Темно-зеленый, марсала, коричневый также могут помочь в этом непростом деле. Они стирают границы комнаты и растворяют углы в пространстве, но лишь в том случае, если напольное покрытие будет близким по оттенку.

6 Постельные принадлежности Кардинально изменить внешний вид комнаты поможет обычное постельное белье. Если раньше вы особо не заморачивались и покупали стандартные варианты в мелкий цветочек или однотонные товары, то самое время изменить свои привычки. Выберете в магазине постельное белье, которое будет радовать глаз. Возможно, это будет модная клетка или растительный орнамент. Главное, чтобы оно привлекало внимание, но в то же время гармонично вписывалось в имеющийся интерьер. То есть, если у вас шторы зеленого цвета, не стоит покупать красное постельное белье. Также можно приобрести подушки разного размера, положить на кровать теплый пушистый плед, который добавит комнате уюта. Не забудьте и о матрасе – позаботьтесь о том, чтобы он был качественным, ведь от данного элемента непосредственно зависит качество сна.

7 Освещение Освещение является не только практической, но и эстетической составляющей интерьера комнаты. Если подобрать красивые осветительные приборы, они смогут стать красивым элементом декора, ярким акцентом, который привлечет внимание. В спальне, как и в любой другой комнате, должно быть несколько сценариев освещения. Одну или две настенных лампы нужно расположить в изголовье либо по бокам от кровати, чтобы комфортно было читать, например. В центре потолка должна висеть люстра или плафон с матовым стеклом, чтобы создавать рассеянный свет. Дополнительное локальное освещение понадобится в том случае, если в спальне есть туалетный столик. В идеале, светильник должен располагаться вверху, чтобы свет ровно освещал лицо, без бликов.