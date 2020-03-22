Лунный посевной календарь с 23 по 29 марта 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 23 по 29 марта 2020 года

21 марта 2020 года 14:34 до 24 марта 2020 года 2:59 убывающая Луна в знаке Рыб.

Благоприятное время: для полива комнатных растений и рассады; для посева на рассаду семян капусты; для высадки в грунт под пленочное укрытие капусты ранних сортов и картофеля.

Неблагоприятный период: нет.

24 марта 2020 года 2:59 до 26 марта 2020 года 17:38 Луна в знаке Овна. Новолуние 24 марта в 12:28.

Благоприятное время: для раскорчевки старых и больных плодовых деревьев и ягодных кустарников; для омолаживающей обрезки деревьев.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после новолуния.

26 марта 2020 года 17:38 до 29 марта 2020 года 4:39 растущая Луна в знаке Тельца.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян огурца, томата, дыни, арбуза; для пикировки рассады овощей и цветов; для закладки клубней картофеля на яровизацию.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.