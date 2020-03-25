Идеи компактного хранения всякой всячины на кухне (Фото)

1 Все на виду Как задействовать "мертвую зону" вокруг двери Открытые полки – хороший выход, когда не хочется визуально загромождать пространство навесными шкафами, и поэтому они подойдут как для маленьких, так и для больших кухонь. Пустующую зачастую зону вокруг дверных и оконных проемов можно обрамить сверху и по бокам – красиво и функционально. Сколько посуды уместилось на полках у окна Если поставить яркие тарелки и кувшины, привезенные из путешествий, на открытые полки, они станут неповторимым элементом декора. Там же можно разместить стильные кулинарные книги, цветные емкости для хранения круп, расписные подносы и пиалы. Так вы будете чаще готовить новые блюда и подавать их в красивой посуде. Небольшой совет – чтобы банки, бутылки, контейнеры и коробки смотрелись на полках гармонично, подбирайте похожие по стилю и цвету емкости. Яркая посуда украшает интерьер

2 Уютные ниши Как спрятать мелкие кухонные приборы В нише хорошо смотрятся полки, а если добавить еще и дверцы, получится компактный шкаф. В углублении, расположенном на уровне рабочей поверхности, удобно хранить блендеры, кофеварки и тостеры. Закрыв его шторкой или складной ставней в цвет гарнитура, вы сохраните стилевое единство помещения. А если размеры ниши и кухни позволяют, то можно сделать настоящую кладовую со всеми необходимыми ящиками и полочками, а для экономии пространства снабдить ее раздвижными дверками. Яркая плитка украшает нишу

3 Функциональные рейлинги Для каждой мелочи нашлось место Перфорированная или сетчатая панель, закрепленная на стене, позволяет с удобством развесить на крючках сковороды, дуршлаги, терки и разделочные доски, а также всякие мелочи вроде полотенец и прихваток. Рейлинги в зоне кухонного фартука невероятно удобны: на них можно подвесить на крючках полочку со средством для мытья посуды, контейнер для лопаток и половников, баночки со специями и отдельные предметы вроде ножниц, чтобы они всегда были под рукой. Подвесное хранение ковшей поварешек можно также устроить сбоку нижних и верхних шкафов или над рабочей зоной островной кухни, прикрепив штанги и решетки к потолку. Достаточно протянуть руку

4 Не откладывать в долгий ящик Так ножи дольше не тупятся Первым делом нужно позаботиться о том, чтобы ящики выдвигались максимально далеко: так всегда видно, что там лежит, и легко достать содержимое. Для столовых и кухонных приборов лучше приобрести лотки с отделениями, причем нужно позаботиться, чтобы они регулировались точно под ваши нужды. А если каждый нож будет лежать отдельно, их нужно будет реже точить. Организовать пространство в больших ящиках помогут разделители и подставки. Например, чтобы не терять крышки от кастрюль, их можно расположить вертикально в узком отсеке или на специальной подставке. Хранить тарелки стопками и не опасаться за их сохранность при открывании и закрывании помогут колышки, воткнуты в перфорированную доску на дне ящика. Все по стопочкам Несколько вентилируемых отделений на полозьях можно выделить под овощи и фрукты, которые хранятся при комнатной температуре. Если разделить ящик глубокими лотками или рейками на отсеки, в нем будет легко ориентироваться и поддерживать порядок. Противни, разделочные доски и формы для выпечки можно хранить в выдвижном отделении внизу кухонного гарнитура, задействовав драгоценные сантиметры между дном шкафа и полом. Или туда можно поставить миски с кормом для домашних животных – порядок и дисциплина! Красивый способ сохранить свежесть овощей

5 Шкафы Ведро под рабочей поверхностью – эргономика в действии В нижних шкафах удобно размещать крупную бытовую технику, большие кастрюли. На дверцы снаружи подвесьте пару небольших открытых контейнеров - туда удобно во время готовки смахивать очистки прямо со столешницы. Кстати, ведра для мусора можно сделать выдвижными – так гораздо удобнее вытаскивать полные пакеты и вставлять новые. Или, например, вообще можно оборудовать для них отдельный ящик, а не ставить под раковину. А под ней устроить удобные полочки, а изнутри на дверцы прикрепить держатели для губок, тряпок, щеток и бытовой химии. Под раковину можно убрать больше, чем вы думаете Выдвижные механизмы расширят функционал даже самых глубоких ящиков – больше не понадобится тянуться к задней стенке, достаточно будет потянуть за ручку. Полки навесных шкафов зачастую довольно высокие, например, между сушилкой для посуды и чашками под ней остается много свободного пространства. Чтобы оно не пустовало, воспользуйтесь полочкой на ножках, которая создаст дополнительный ярус хранения. На полку можно подвесить подвесную вставку и положить туда чаи и травы или трубочки фольги, пергамента и пищевой пленки. Используйте свободное пространство по полной Положите хлеб и печенье в корзинку, и вам станет проще убирать крошки. Часто готовите печенье по любимому рецепту? Сложите муку, разрыхлитель, специи, сито, формочки и коврик для раскатки в коробку, и вам не придется каждый раз заново разыскивать необходимое по всей кухне. А если вам повезло с высотой потолков, то верхние шкафчики можно расположить в два ряда – только не забудьте предусмотреть местечко для стремянки.

6 Угловая система хранения Рациональное использование углового пространства Задействовать каждый угол особенно важно, если у вас маленькая кухня. Тут помогут специальные ящики – за счет необычной формы и расположения они помогают выкроить немало сантиметров для всяких мелочей. В угловой шкаф можно вставить выдвижной механизм или "карусель" - легким движением руки вы достанете самую дальнюю кастрюльку.