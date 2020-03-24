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Идем убирать шкаф: как быстро навести порядок в гардеробе

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Идем убирать шкаф: как быстро навести порядок в гардеробе
21:37 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: promoidom.com

Как капитально убрать в шкафу во время смены сезона.

  • 1

    Подготовка

    Прежде чем развешивать одежду в шкафу, приведи ее в порядок. Грязные вещи - в стирку, мех - обязательно в химчистку. Проверь карманы, очисти вещи от пятен, почини неисправные молнии, пришей пуговицы.

  • 2

    Меньше хлама - больше пространства

    Распредели одежду на три стопки. Первая - это вещи на выброс. Вторая - вещи, которые ты почему-то очень редко носишь. Третья - вещи, которые несомненно останутся в твоем гардеробе. Обычно после такой процедуры женщины освобождают 2/3 шкафа. Вот так!

  • 3

    Сезонная одежда

    Пальто и шубы следует хранить только в шкафу в тканевых чехлах. Не забудь положить антимольное средство. Оно сейчас не пахнет нафталином, поэтому одежда не приобретет неприятный запах.

    Свитера и трикотаж можно упаковать в вакуумные пакеты. Они занимают мало места в шкафу и защищают одежду от влаги и пыли. Также можно использовать разнообразные картонные и пластиковые коробки. Снизу клади тяжелые вещи, а сверху более легкие для лучшей циркуляции воздуха.

  • 4

    Сортировка

    Переходим к самому сложному этапу - сортировке. Нам необходимо сложить и развесить вещи по группам. Существует несколько способов это сделать.

    По сезонам. Делим все вещи по сезонам: зимние к зимним, летние к летним.

    По типу. Развешиваем вещи одного типа рядом: брюки к брюкам, платья к платьям.

    По цвету. Можно распределить по цветовому критерию всё содержимое гардероба.

    По случаю. На работу, для занятий спортом, для особых случаев, для дома.

  • 5

    Лучшие вешалки

    Пришло время прятать наши сокровища в шкаф. Чтобы развесить одежду используй одинаковые вешалки. Так всё будет находится на одном уровне и не станет торчать в разные стороны. И запомни одно важное правило: вешалки должны быть с такой же шириной плеч, как у тебя!

    Если у тебя имеются проволочные вешалки, то немедленно избавься от них. Плечи на них обвисают, ткань рвется, на ней появляются затяжки и следы ржавчины. Также стоит выбросить бабушкины деревянные плечики громоздкой и непонятной формы. Идеальное решение: вешалки из хорошего дерева или пластика.

  • 6

    Приятный аромат

    Положи в одежду ароматическое саше. Его можно найти в любом магазине или сделать самостоятельно. Мешочек можно наполнить сушеными травами, палочками корицы, апельсиновыми корками, натуральными экстрактами растений.

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Уборка, Гардероб, Дом, Шкаф, Дом и сад.
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