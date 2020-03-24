Идем убирать шкаф: как быстро навести порядок в гардеробе

1 Подготовка Прежде чем развешивать одежду в шкафу, приведи ее в порядок. Грязные вещи - в стирку, мех - обязательно в химчистку. Проверь карманы, очисти вещи от пятен, почини неисправные молнии, пришей пуговицы.

2 Меньше хлама - больше пространства Распредели одежду на три стопки. Первая - это вещи на выброс. Вторая - вещи, которые ты почему-то очень редко носишь. Третья - вещи, которые несомненно останутся в твоем гардеробе. Обычно после такой процедуры женщины освобождают 2/3 шкафа. Вот так!

3 Сезонная одежда Пальто и шубы следует хранить только в шкафу в тканевых чехлах. Не забудь положить антимольное средство. Оно сейчас не пахнет нафталином, поэтому одежда не приобретет неприятный запах. Свитера и трикотаж можно упаковать в вакуумные пакеты. Они занимают мало места в шкафу и защищают одежду от влаги и пыли. Также можно использовать разнообразные картонные и пластиковые коробки. Снизу клади тяжелые вещи, а сверху более легкие для лучшей циркуляции воздуха.

4 Сортировка Переходим к самому сложному этапу - сортировке. Нам необходимо сложить и развесить вещи по группам. Существует несколько способов это сделать. По сезонам. Делим все вещи по сезонам: зимние к зимним, летние к летним. По типу. Развешиваем вещи одного типа рядом: брюки к брюкам, платья к платьям. По цвету. Можно распределить по цветовому критерию всё содержимое гардероба. По случаю. На работу, для занятий спортом, для особых случаев, для дома.

5 Лучшие вешалки Пришло время прятать наши сокровища в шкаф. Чтобы развесить одежду используй одинаковые вешалки. Так всё будет находится на одном уровне и не станет торчать в разные стороны. И запомни одно важное правило: вешалки должны быть с такой же шириной плеч, как у тебя! Если у тебя имеются проволочные вешалки, то немедленно избавься от них. Плечи на них обвисают, ткань рвется, на ней появляются затяжки и следы ржавчины. Также стоит выбросить бабушкины деревянные плечики громоздкой и непонятной формы. Идеальное решение: вешалки из хорошего дерева или пластика.