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Особенности античного стиля в интерьере (Фото)

Особенности античного стиля в интерьере (Фото)
13:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Античный стиль лег в основу классического и многих современных стилей. История возникновения берет свое начало в Древней Греции.

  • 1

    Как правильно обустроить античный стиль в собственном доме, каковы его особенности и важнейшие элементы – читайте в нашем материале.

    Чтобы античный стиль действительно выглядел масштабно и привлекательно, применять его следует в больших комнатах.

    Особенности античного стиля в интерьере

    Большие окна

  • 2

    Многие современные стилей требуют наличия больших окон. Это особенность, которая заимствована именно из античного стиля. Это обязательное условие для рассеянного света для таких интерьеров.

    Текстиль

  • 3

    Не только скульптуры создадут правильную атмосферу для такого интерьера, но и наличие большого количества текстиля, которыми украшают окна, кровати и столы.

    Мебель

     

  • 4

    Мебель в античном стиле должна быть удобной и изящной. Ее украшают резьбой, инкрустируют золотом и слоновой костью. Столы круглые или прямоугольные, кресла с прямыми высокими спинками. Вместо шкафов используются деревянные комоды и сундуки.

    Материалы

  • 5

    Все, что вам будет казаться монументальным и роскошным идеально подойдет. Дерево, слоновая кость, шелк, бронза, керамика и другие материалы при правильном использовании создадут идеальное сочетание.

    Цвета

    В силу специфики материалов, античном стилю присущи приглушенные цвета. Бежевый, золотистый, коричневый, белый, оливковый и другие.

    колонны, фрески, арки, статуэтки;

    лепнина;

    светильники бра;

    камин из гранита или натурального мрамора.

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Интерьер, Дизайн, Идеи интерьера, Стиль интерьера, Античный стиль.
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