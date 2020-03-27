Особенности античного стиля в интерьере (Фото)

Чтобы античный стиль действительно выглядел масштабно и привлекательно, применять его следует в больших комнатах.

Как правильно обустроить античный стиль в собственном доме, каковы его особенности и важнейшие элементы – читайте в нашем материале.

Многие современные стилей требуют наличия больших окон. Это особенность, которая заимствована именно из античного стиля. Это обязательное условие для рассеянного света для таких интерьеров.

Не только скульптуры создадут правильную атмосферу для такого интерьера, но и наличие большого количества текстиля, которыми украшают окна, кровати и столы.

Мебель в античном стиле должна быть удобной и изящной. Ее украшают резьбой, инкрустируют золотом и слоновой костью. Столы круглые или прямоугольные, кресла с прямыми высокими спинками. Вместо шкафов используются деревянные комоды и сундуки.

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Все, что вам будет казаться монументальным и роскошным идеально подойдет. Дерево, слоновая кость, шелк, бронза, керамика и другие материалы при правильном использовании создадут идеальное сочетание.

Цвета

В силу специфики материалов, античном стилю присущи приглушенные цвета. Бежевый, золотистый, коричневый, белый, оливковый и другие.

колонны, фрески, арки, статуэтки;

лепнина;

светильники бра;

камин из гранита или натурального мрамора.